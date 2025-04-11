Türkiye'nin etle imtihanı! Kilolarcası toprağa gömüldü

Kocaeli'de 648 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesi henüz sıcaklığını korurken Tarım ve Orman Bakanlığı da hileli gıda işletmecilerini duyurmaya devam ediyor. Vatandaş, "Ağız tadıyla bir şey yiyemeyecek miyiz?" diye sorarken en son gelişme ise Ağrı'da yaşandı. Kentte hijyene aykırı şekilde satışı yapılan 150 kilogram et imha edildi.

Yeme içme sektöründe son yıllarda yaşanan hareketlilik, denetimler konusunda da sıkı bir çalışma gerektiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerin denetiminde ünlü markalar da dahil olmak üzere beklenmedik sonuçlarla karşılaşılabiliyor.

"SANKİ ZEHİR ZIKKIM YEDİK"

Ramazan Bayramı'nda Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir işletmede satılan tavuk dönerler tam 648 kişinin kabusu oldu. Hastanede tedaviye alınan vatandaşların çoğu taburcu edilirken tedavisi sürenlerden Kayhan Dölcel isimli vatandaş, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük? Sanki zehir zıkkım yedik." sözleriyle isyan etmişti.

KARNAVAL DÖNERCİLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Dönerle ilgili yaşanan facia henüz yeniyken Adana'daki Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stant açan dönercilerin, döner etine çiğ et eklemeleri ve sosyal medyada paylaştıkları görüntüler tepki çekti. Fenomen dönerciye ceza kesilirken standı da kaldırıldı. Ardından aynı etkinlikte bir başka dönercinin de pişmiş etin üzerine çiğ et eklemesi tepkilerin merkezine oturdu.

ŞENPİLİÇ ÜRÜNÜNDE ZARARLI BAKTERİ

Dönerden zehirlenme ve karnavaldaki kötü görüntüler konuşulurken bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri Şenpiliç'in Sakarya'daki fabrikasında yaptığı incelemelerde "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde zararlı bakteri bulundu.

150 KİLO ET İMHA EDİLDİ

Gıda konusunda vatandaşlar "Ağız tadıyla, gönül rahatlığıyla bir şey yiyemeyecek miyiz?" diye sorarken en son gelişme Ağrı'da yaşandı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde yürütülen rutin denetimler sırasında, gıda güvenliğini tehlikeye düşüren bir duruma müdahale edildi.

Açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan denetimler kapsamında, hijyen kurallarına riayet edilmeksizin, 3 farklı araçta açık bir şekilde satışı yapılan toplam 150 kilogram et tespit edilmiştir. Gıda güvenliğini tehlikeye düşüren bu ürünler imha edilerek, ilgili şahıslar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Sağlıklı gıda için 7/24 görevdeyiz." denildi.