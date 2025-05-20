Tuvalete bir daha telefonla girmeyeceksiniz! Uzmanlar uyardı: Büyük risk!

Tuvalete telefonla girip uzun süre geçiren kişiler bu haberi okuduktan sonra bir daha telefonlarını yanına almayacak. Yapılan yeni araştırmaya göre; uzun süre tuvalette durmanın kişilerde hemoroid (basur) oluşumunu yüzde 46 artırdığı belildi.

Tuvalete telefonla girip uzun süre vakit geçirenlere uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. ABD’nin San Diego kentinde gerçekleşen Sindirim Hastalıkları Haftası (Digestive Diseases Week - DDW) kapsamında sunulan çalışmada, tuvalette uzun süre vakit geçirmenin hemoroid riskini yüzde 46 oranında artırdığı belirtildi.

VERİLER TEK TEK İNCELENDİ

Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nden Dr. Trisha Satya Pasricha'nın öncülüğünde yapılan araştırmada, kolonoskopi uygulanan 125 yetişkinin verileri tek tek incelendi.

YÜZDE 40'DAN FAZLA HEMOROİD SAPTANDI

Haftada en az bir kez tuvalette telefon kullandığını belirten katılımcıların yüzde 93’ünü kapsayan grupta, kişilerin yüzde 40’ından fazlasında hemoroid saptandı.

ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ FARK ETMİYORLAR

Katılımcıların yaklaşık yarısı tuvalette haber okuduğunu, yüzde 44’ü sosyal medyada gezindiğini, yüzde 30’u ise mesajlaştığını ya da e-postalarını kontrol ettiğini ifade etti. Bazı kişiler telefon kullanımı nedeniyle tuvalette 6 dakikadan uzun süre geçirdiklerini ve bu sürenin farkında olmadan uzadığını belirtti. Araştırmada yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, egzersiz düzeyi ve lifli gıda tüketiminin hemoroid gelişiminde belirgin bir etkisinin olmadığı da ortaya kondu.

HER YIL 4 MİLYON KİŞİ HASTANEYE BAŞVURUYOR

Çalışmada, ABD’de her yıl yaklaşık 4 milyon kişinin hemoroid nedeniyle sağlık hizmeti aldığı, ancak bu durumla ilgili ulusal düzeyde güncel veri bulunmadığı da belirtildi. Konuya dair son ulusal anket 1989’da gerçekleştirilmişti.

3 DAKİKAYI GEÇMEMELİ

Uzmanlar, hemoroid oluşumuna uzun süre tuvalette oturma, aşırı ıkınma ve sık dışkılama gibi faktörlerin katkıda bulunduğunu düşünüyor. Bazı klinik kılavuzlar, tuvalette geçirilen sürenin 3 dakikayı geçmemesi yönünde önerilerde bulunuyor. Araştırma tuvalette akıllı telefon kullanımı ile hemoroid gelişme riski arasında anlamlı bir ilişki olabileceğini ortaya koysa da, daha geniş ölçekli ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu da belirtildi.