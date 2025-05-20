Erkekler kadınlardan iki kat daha fazla ölüyor! 'Kırık kalp sendromu’ tehlikesi

Yeni araştırmalara göre halk arasında bilinen “kırık kalp sendromu”nun duygusal bozukluk sonucu ölüme götürdüğü tespit edildi. Bu hastalık erkeklerin kadınlara göre ölme oranını iki katına çıkardı. İşte detaylar...

Ağır duygusal olaylar, terk edilme, reddedilme ve ayrılık gibi durumlarda ortaya stresli bir yaşam tarzı çıkıyor. Stresin yoğunluğuna bağlı olarak ruhsal rahatsızlıkların yanı sıra kalpte de rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. Kırık bir kalbin oluşturduğu psikolojik acının hepimiz farkındayız; bu konu üzerine sayısız kitap, şarkı ve film yazıldı ancak kırık bir kalbin ölümcül olabileceğine dair bilimsel kanıtlar var.

KIRIK KALP SENDROMU YAYILIYOR

Fiziksel veya duygusal stresin neden olduğu kalp zayıflaması olan takotsubo kardiyomiyopatisi, halk arasında “kırık kalp sendromu” olarak adlandırılıyor.

ERKEKLER DAHA FAZLA ÖLÜYOR

Sciencealert.com'da yer alan detaylarda Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2016 ile 2020 yılları arasında ABD'deki 199.890 hastaya ait verileri inceledi. Araştırmaya göre, erkeklerin bu sendrom nedeniyle hayatını kaybetme olasılığı kadınlara kıyasla iki kat fazla.

ARAŞTIRMA 5 YIL SÜRDÜ

Araştırmacılar 2016 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 200.000 vakanın verilerini analiz etti. Erkeklerin yaklaşık %11'i, kadınların ise yalnızca %5'i öldü. Arizona Üniversitesi'nden girişimsel kardiyolog M. Reza Movahed, "Beş yıllık çalışma boyunca takotsubo kardiyomiyopatisinden kaynaklanan ölüm oranının önemli değişiklikler olmaksızın nispeten yüksek " dedi.

Kırık kalp sendromunun fiziksel veya duygusal stresle tetiklenen stres hormonlarının artışıyla ortaya çıktığına inanılıyor. Fiziksel stres bir ameliyat veya enfeksiyon olabilirken, duygusal stres boşanma veya sevilen birinin ölümü olabilir. Komplikasyonlar arasında konjestif kalp yetmezliği (%35,9), atriyal fibrilasyon (%20,7), kardiyojenik şok (%6,6), inme (%5,3) ve kalp durması (%3,4) yer aldı.

