Ünlülerin favori meyvesi! Hafıza ilacı gibi
Bazı meyvelerin kahvaltılık olarak seçilmesinin tek nedeni lezzeti değil. Çağla Şıkel gibi ünlüler sık sık kahvaltılık ürünlerini paylaşıyor ve genelde bu ürünlerin yanında mutlaka ahududu oluyor. Çünkü ahududu hafızayı güçlendiriyor ve çok güçlü bir C vitamini meyvesi. Fakat bu lezzetli meyvenin tek faydası hafıza değil. İşte ünlülerin tükettiği kahvaltılık meyvenin faydaları…
Bazen bir kahvaltılık ürün diğer tüm besinlere bedeldir. Bunlardan biri de meyvelerin en lezzetlilerinden ahududu. Çağla Şıkel'in en favori kahvaltılık meyveleri arasında yer alan ahududu hafızayı güçlendiren bir meyve. Ama elbette tek faydası bu değil. C vitamini kahvaltılık olan ahududunun faydalarını sizler için derledik.
KAHVALTIDA AHUDUDU YEMENİN FAYDALARI
Kahvaltıda meyve yeme kültürü son yıllarda daha yaygınlaştı. Hatta birçok insan kahvaltısını meyveyle yapıyor. Ahududunun faydalarını okuyunca favori kahvaltılık ürününüz olabilir.
İşte ahududunun saymakla bitmeyen faydaları:
Ahududu hafızayı güçlendirir
Lifli bir meyvedir, bu yüzden kilo vermeyi destekler
Vücuda enerji verir, zinde tutar
Enfeksiyonu hızlı iyileştirir
Grip, nezle gibi rahatsızlıklarda terleme yoluyla iyileşme sürecini destekler
Ateş düşürür
Bademcik iltihabı ve boğaz ağrılarının geçmesine destek olur
Antioksidandır, hastalıklara karşı korur
Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur
Diş eti kanaması ve ağız ülserinde iyileşme sürecini destekler
C vitamini yönünden zengindir. Bu yüzden bağışıklığı güçlendirir
Zengin lif içeriği ile bağırsak hareketlerinin hızlanmasını destekler.
Kalbe faydalıdır
Kan basıncının düşmesinde yardımcıdır.
Ahududunun ciltteki siyah nokta ve sivilceleri iyileştirir.
Erkeklerde sperm kalitesini destekler