Uykudaki sessiz tehlike! Uzmanlar uyarıyor: 'Uyku Apnesi kalp krizi ve inmeden sorumlu olabilir!'

Dünya Uyku Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, modern çağın en sinsi hastalıklarından biri olan uyku apnesine karşı uyarılarda bulundu. Kalitesiz uykunun sadece günlük performansı değil, hayati organların sağlığını da doğrudan tehdit ettiğini belirten Karadavut, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

HORLAMA EN ÖNEMLİ SİNYAL

Hastalığın en belirgin işaretinin horlama olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Karadavut, "Bazen yan odalardan bile duyulan horlama sesi, ciddi bir tablonun habercisidir. Ancak asıl kritik olan, uykuda nefesin durmasıdır. Bunu genellikle hastanın yanında yatan kişi fark eder. Gece boyu nefesi kesilen hasta, kaliteli uyku uyuyamadığı için sabahları bitkin kalkar ve gün içinde her fırsatta uyuklama ihtiyacı hisseder," diye konuştu.

PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR, CİDDİ HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Uyku apnesinin sadece yorgunluk yapmadığını, vücut sistemlerini altüst ettiğini belirten Karadavut, hastalığın yol açtığı riskleri şöyle sıraladı:

Kategori Belirtiler Kardiyovasküler Riskler Kalp krizi ve inme (felç) riskinde artış Psikolojik Sorunlar Depresyon, kaygı bozukluğu, sinirlilik ve odaklanma güçlüğü Fiziksel Etkiler Cinsel isteksizlik, iktidarsızlık ve kuvvetli baş ağrıları Performans Kaybı İş ve okul hayatında ciddi verim düşüşü, uygunsuz yerlerde uyuyakalma

COVİD-19 VE DİĞER HASTALIKLARLA BAĞLANTISI

Dr. Karadavut, uyku apnesinin diğer kronik hastalıklarla ilişkisine de dikkat çekerek, "Astım, kalp yetmezliği, Parkinson ve MS gibi hastalıklar uyku sorunlarını tetikleyebilir. Özellikle Covid-19 vakalarında uyku apnesi riski yüksek olan hastaların, hastalığı 2 kat daha ağır geçirdiği gözlemlenmiştir," dedi.

"TEDAVİSİ MÜMKÜN, DOKTORA BAŞVURMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Uyku apnesinin çaresiz bir hastalık olmadığını ifade eden Karadavut, yüksek dereceli vakalarda "Pozitif Hava Basıncı" (CPAP) tedavisinin başarıyla uygulandığını belirtti.

HANGİ BELİRTİLERDE DOKTORA GİDİLMELİ?

Belirtiler Sabahları dinlenmemiş ve yorgun uyanma Gece en az bir kez tuvalete çıkma ve uykuda terleme Gündüz aşırı uyku hali ve zihinsel aktivitelerde bozulma Normal beslenmeye rağmen kontrolsüz kilo alımı Neden yokken sık uyanma ve uykuya dalmakta zorluk

Opr. Dr. Yunus Karadavut, bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına görünmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.