Editor
 | Şenay Yurtalan

Uzman isimden kritik uyarı: Belirtiler varsa hemen sporu bırakın

Spor yaparken hissedilen bazı belirtiler, çok büyük sorunların habercisi olabiliyor. Bu kapsamda önemli açıklamalarda bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz da diz ekleminde en sık görülen spor yaralanmalarından birinin menisküs yırtığı olduğunu belirterek, "Menisküsler diz sağlığı açısından kritik yapılardır. Bu nedenle oluşabilecek bir hasar, yalnızca ağrıya değil uzun vadede eklem problemlerine de neden olabilir" uyarısında bulundu.

Uzman isimden kritik uyarı: Belirtiler varsa hemen sporu bırakın
Menisküslerin diz eklemi içinde uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında yer alan ve adeta bir "yastık" görevi gören yapılar olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kurnaz, "Bu yapılar yük dağılımını dengeler, darbe emilimini sağlar ve eklem stabilitesine katkıda bulunur. Menisküste en sık ani dönme hareketleri, çömelme, sıçrama sonrası yanlış basma veya dize aşırı yük binmesi sonucu yırtıklar oluşabilir. Futbol, basketbol, voleybol ve kayak gibi sporlarda risk yüksek olsa da sporcu olmayan kişilerde de menisküs yırtığı gelişebilir. Ayrıca yaş ilerledikçe menisküs dokusu zayıflar ve daha basit hareketlerle dahi yırtık oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kurnaz, menisküs yırtıklarının nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yaklaşımlarını açıklayarak risklere karşı uyarılarda bulundu.
Menisküsler, diz ekleminde uyluk ve kaval kemiği arasında yer alan, yük dağılımını dengeleyen, darbe emilimini sağlayan ve eklem stabilitesine katkıda bulunan yapılardır.
Menisküs yırtıkları en sık ani dönme hareketleri, çömelme, sıçrama sonrası yanlış basma veya dize aşırı yük binmesi sonucu oluşabilir; sporcularda ve yaş ilerledikçe herkeste görülebilir.
En sık görülen belirtiler dizde ağrı, şişlik, takılma hissi, kilitlenme ve hareket kısıtlılığıdır; özellikle merdiven çıkarken veya çömelirken ağrı artar.
Şikayetler başladığında dizin zorlanmasını önlemek, istirahat, buz uygulaması ve elastik bandaj kullanmak faydalı olabilir ancak altta yatan sorun mutlaka bir ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
Menisküs yaralanmalarını önlemek için spor öncesi ısınma, diz çevresi kaslarını güçlendirme egzersizleri, doğru teknikle spor yapma, uygun ayakkabı seçimi ve ani hareketlerden kaçınmak önemlidir.
“EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİN DİZDE AĞRI, ŞİŞLİK, TAKILMA HİSSİ”

Menisküs yırtıklarında en sık görülen belirtilerin dizde ağrı, şişlik, takılma hissi, kilitlenme ve hareket kısıtlılığı olduğunu belirten Kurnaz, "Özellikle merdiven çıkarken veya çömelirken ağrı artar. Bazı hastalarda dizde boşalma hissi de görülebilir. Yırtığın yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak kişi dizini tam açıp kapatmakta zorlanabilir. Bu durumda spora devam etmek ya da dizi zorlamak, yırtığın büyümesine neden olabilir" diye konuştu.

“EN DOĞRU YAKLAŞIM DİZİN ZORLANMASINI ÖNLEMEK”

Şikâyetler başladığında yapılması gereken en doğru yaklaşımın dizin zorlanmasını önlemek olduğunu belirten Kurnaz, "İlk aşamada istirahat, buz uygulaması ve elastik bandaj kullanımının fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntem geçici rahatlama sağlar. Bu nedenle altta yatan sorun mutlaka bir ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Yırtığın tipi ve boyutu net olarak belirlendiğinde doğru tedavi planı oluşturulabilir. Erken tanı kıkırdak hasarı ve diz kireçlenmesi gibi ileri sorunların önüne geçilmesinde kritik rol oynar" ifadelerini kullandı.

Kas güçlendirme egzersizlerinin diz çevresini desteklediğini belirten Kurnaz, "Ancak büyük, kilitlenmeye neden olan veya tedaviye yanıt vermeyen yırtıklarda artroskopik cerrahi gerekebilir" diye kaydetti.

ALINACAK ÖNLEMLER RİSKİ AZALTIYOR

Menisküs yaralanmalarını önlemek için spor öncesi ısınmanın büyük önem taşıdığını belirten Kurnaz, "Diz çevresi kaslarını güçlendiren egzersizlerin yaralanma riskini azaltır. Doğru teknikle spor yapmak, uygun ayakkabı seçimi ve ani, kontrolsüz hareketlerden kaçınmak da koruyucudur. Dizde ağrı, takılma veya hareket kısıtlılığı gibi belirtiler hafife alınmamalı. Erken dönemde uzman desteği almak, ileride oluşabilecek daha ciddi sorunların önüne geçer ve kişinin aktif yaşamını korumasını sağlar" ifadelerini kullandı.

