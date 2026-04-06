Türkiye’de de birçok kişi geçmeyen ağrılar, bitmeyen yorgunluk ya da sindirim sorunları gibi şikayetlerle yaşamaya çalışıyor. Üstelik yapılan tetkikler çoğu zaman “temiz” çıkıyor, herhangi bir hastalık tespit edilemiyor. Uzman Klinik Psikolog Mert Arslan’a göre bu durum sandığımızdan çok daha yaygın ve çoğu zaman gözden kaçan bir gerçeğe işaret ediyor: “Beden, zihnin kelimelere dökemediği yükleri taşımaya başlıyor.”

HABERİN ÖZETİ Uzmanı uyardı: Geçmeyen ağrıların nedeni travma olabilir Metin, geçmeyen ağrı, yorgunluk ve sindirim sorunları gibi fiziksel belirtilerin altında yatan psikolojik nedenleri ve bu durumun tedavi yaklaşımını ele almaktadır. Yapılan tetkiklerin çoğunda herhangi bir hastalık tespit edilememesi, fiziksel belirtilerin psikolojik kökenli olabileceği “somatizasyon” durumunu işaret etmektedir. Uzman Klinik Psikolog Mert Arslan'a göre somatizasyon, ruhun kendini korumak için kullandığı karmaşık bir savunma mekanizmasıdır ve kişinin belirtiye verdiği tepki asıl meseledir. Çocukluk çağı travmaları, özellikle duygusal istismar ve ihmal, psikolojik sağlamlığı zedeleyerek bireyleri ileriki yaşlarda somatik belirtilere daha açık hale getirmektedir. Duygularını tanıma ve ifade etme zorluğu yaşayan bireylerde, zihinsel acıların bedensel semptomlar olarak deneyimlenmesi daha olasıdır. Psikolojik sıkıntıların açıkça ifade edilmesinin zayıflık olarak algılandığı toplumlarda, bedensel hastalıklar yardım çağrısı aracı olarak kullanılabilmektedir. İyileşme, zihnin acısını kelimelerle ifade etmeyi öğrendiğinde ve bedenin bu yükü taşımasına gerek kalmadığında başlar.

Tıpta “somatizasyon” olarak tanımlanan bu durum, fiziksel belirtilerin arkasında psikolojik nedenler olabileceğini gösteriyor. Bu durum, modern psikiyatrinin tanı kriterlerinde önemli bir paradigma değişimini de beraberinde getiriyor. Mert Arslan, asıl meselenin belirtinin varlığından çok, kişinin bu belirtiye verdiği tepki olduğunu vurguluyor. Somatizasyonun "uydurma" olmadığını, ruhun kendini korumak için kullandığı gerçek ve karmaşık bir savunma mekanizması olduğunu kabul etmemiz anlamına geldiğini söylüyor.

"TRAVMANIN BEDENSEL İMZASI SİLİNMEDİKÇE AĞRILAR DİNMİYOR"

Çocukluk Çağı Travmalarının Psikolojik Sağlamlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi adlı araştırma, bu bedensel izlerin kökenine dair önemli bulgular sunuyor. Çalışma, çocukluk döneminin duygusal ve bilişsel gelişim için ne denli kritik bir evre olduğunu ve bu dönemde yaşanan yoğun stres veren olaylar psikolojik sağlamlık üzerinde kalıcı etkiler bırakabildiğini ortaya koyuyor.

Özellikle duygusal istismar ve ihmal gibi travmalar, kişinin psikolojik olarak güçlü kalmasını zorlaştırıyor. Yapılan korelasyon analizi, yaşanan travmanın şiddeti ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı bir ters ilişki olduğunu gösteriyor. Bu bulgular, erken dönem travmalarının bireylerin içsel kaynaklarını ve stresle başa çıkma mekanizmalarını zedeleyerek onları ileriki yaşlarda somatik belirtilere daha açık hale getirdiğini destekliyor.

Bu bilimsel bulgular, Uzman Klinik Psikolog Mert Arslan'ın klinik gözlemleriyle paralellik gösteriyor. "Çocuklukta duygularını tanıma ve ifade etme fırsatı bulamayan, yani bir nevi 'duygu körlüğü' (aleksitimi) yaşayan bireyler, yetişkinlikte zihinsel acılarını bedensel semptomlar olarak deneyimlemeye daha yatkın oluyor. Beden, kelimelere dökülemeyen o eski acıların, ihmallerin ve korkuların adeta bir tiyatro sahnesine dönüşüyor." Mert Arslan, bu doğrultuda sunduğu psikodinamik terapi hizmetlerinde, danışanların bu bilinçdışı dili anlamlandırmasına ve travmanın bedensel izlerini işlemesine rehberlik ediyor.

KÜLTÜREL KODLAR PSİKOLOJİK ACININ İFADESİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Somatizasyonun yaygınlığında bireysel geçmiş kadar toplumsal dinamikler de önemli bir rol oynuyor. Özellikle psikolojik sıkıntıların açıkça ifade edilmesinin zayıflık olarak algılandığı toplumlarda, bedensel hastalıklar bir tür meşru yardım çağrısı aracı haline gelebiliyor. "Kol kırılır yen içinde kalır" anlayışı, bireylerin depresyon, kaygı veya tükenmişlik gibi duygularını dile getirmesini engelleyebiliyor. Bu durumda fiziksel bir rahatsızlık, hem kişinin kendisine hem de çevresine karşı acısını somutlaştırmanın ve sosyal destek talep etmenin daha kabul edilebilir bir yolu olarak ortaya çıkıyor. "Hastayım" demek, "mutsuzum" veya "tükendim" demekten daha az damgalayıcı ve daha kolay anlaşılan bir ifadeye dönüşüyor. Bu kültürel zemin, farkında olmadan, psikolojik acının bedensel bir kanala yönlendirilmesini teşvik ederek somatik belirtilerin görülme sıklığını artırıyor.

"ZİHİN KONUŞMAYI ÖĞRENDİĞİNDE, BEDEN SUSAR VE İYİLEŞME BAŞLAR"

Bu bütüncül ve derinlikli yaklaşım, Uzman Klinik Psikolog Mert Arslan'ın mesleki kimliğinin merkezinde yer alıyor. Sadece semptomları ortadan kaldırmaya odaklanmak yerine, bu semptomların altındaki mesajı anlamayı hedefleyen Mert Arslan, sunduğu hizmetlerin nihai amacını ve vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

"Misyonumuz, bireylerin psikolojik acılarının damgalanmadığı güvenli bir alan yaratmaktır. Özellikle psikosomatik danışmanlık hizmetimizle, yıllarca doktor doktor gezip çözüm bulamayan kişilere, semptomlarının ardındaki anlamı keşfetmeleri için yol arkadaşlığı yapıyoruz. Amacımız sadece semptomları bastırmak değil, bireyin kendi içsel dilini anlamasını sağlayarak bedensel ve ruhsal bütünlüğe kavuşmasına yardımcı olmaktır. İyileşme, zihin acısını kelimelerle ifade etmeyi öğrendiğinde, bedenin bu ağır yükü taşımasına gerek kalmadığı noktada başlar."

Uzman Klinik Psikolog Mert Arslan, bireysel terapi süreçlerinde depresyon, kaygı bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, uzamış yas, duygu ve öfke kontrolü sorunları, somatizasyon, bipolar bozukluk, sosyal anksiyete ve bağımlılıklar gibi geniş bir yelpazede tüm psikolojik sorunlara destek sunduğunu da belirtiyor.