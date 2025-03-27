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 | Bengül Arıca

Uzmanlar uyardı! Kapı pencereyi kapatın! Sağlığı tehdit ediyor!

Uzmanlar Afrika üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alan çöl tozlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Tevfik Özlü sağlığı tehdit edecek olan bu tozların genelde nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, balgam çıkarma gibi semptomlarla kendini gösterdiğini söyledi.

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Uzmanlar uyardı! Kapı pencereyi kapatın! Sağlığı tehdit ediyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:06

Türkiye'yi etkisi altına alan çöl tozu, hava kalitesini düşürerek solunum yolu hastalıklarını artıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum hastalığı olanlar için dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar maske takılması gerektiği konusunda uyardı.

BU RİSK GRUBUNDA OLANLAR DİKKAT!

Çöl tozlarıyla birlikte pek çok farklı alerjenlerin olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Tevfik Özlü bu tozlu havalarda hastane başvuruları, hekim başvuruları ve hastane yatışların arttığını ifade ederek "Özellikle astım KOAH hastalarında ya da akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda bebeklerde yaşlı kişilerde sorunlara yol açabiliyor" dedi.

"KAPIYI PENCEREYİ KAPATIN"

Tozlu havalarda akciğer hastalarının mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulunan Özlü, "Ülkemize zaman zaman Afrika üzerinden bazen de Ortadoğu'dan gelen çöl tozları taşınıyor. Şu anda da Türkiye'de çöl taşınımı mevcut. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Ege bölgesi ve Karadeniz bölgesi de bu toz taşınımından etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Bu tozlarla birlikte pek çok farklı alerjenlerde gelebiliyor. Bunlar özellikle astım KOAH hastalarında ya da akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda bebeklerde yaşlı kişilerde sorunlara yol açabiliyor. Bu tozlu havalarda hastane başvuruları, hekim başvuruları artıyor hastane yatışları artıyor. Hastalıklı akut alevlenmeler ortaya çıkabiliyor. Nefes darlığı öksürük hırıltılı solunum balgam çıkarma gibi semptomlarla kendini belli ediyor. Onun için bu tozlu havalarda akciğer hastalarının mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Evde kalmalılar, kapıyı pencereyi kapalı tutmalılar bu tozlu havaları bu şekilde geçirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

MASKE UYARISI

Çöl tozlarına karşı maske takılması tavsiyesinde bulunan Özlü, "Eğer mutlaka dışarı çıkmaları gerekiyorsa maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Maske takıldığında etki daha az oluyor korunmuş oluyorlar. Bu tozların etkisi sadece akciğere de değil aslında. Ciltte, gözde, ağız ve burun gibi mukozalarda da kurum veya tahrişlere neden olabilir. O bakımdan mutlaka tozlu ortamlarda çok kalmamaya hepimizin dikkat etmesinde fayda var. Tozla birlikte yağmur ve lodos ta olabiliyor. Lodos olduğunda bu tozların içerisindeki alerjenler de savrulmasıyla birlikte daha çok etkileşme mümkün daha dikkatli olmamız lazım" dedi.

"EN ÇOK AKCİĞER VE SOLUNUM YOLLARINI ETKİLİYOR"

Çöl tozlarının en fazla akciğer ve solunum yollarını etkilediğini kaydeden Özlü, "En çok akciğer ve solunum yollarımıza etki ediyor. Göze buruna ağız mukozasına da bu tozların zararlı tahriş edici ya da alerjiye yol açıcı etkileri olabilir. Özellikle alerjik nezle olan hastalarda burunda tıkanma, kaşıntı, geniz akıntısı, boğazda yanma acıma, gözlerde kızarıklık kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Astımlı hastalarda, KOAH lı hastalarda daha çok nefes darlığı, öksürük, hırıltı, balgam gibi semptomlara yol açıyor" şeklinde konuştu.

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