Uzmanlar uyardı! Sıcak havalar sinirlendiriyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye genelinde artan hava sıcaklıkları vatandaşları psikolojik olarak da etkiledi. Uzmanlar sıcak havalarda düzenli uyku ve beslenmenin önemine dikkat çekti. Konu hakkında uyarılarda bulunan Psikolog Selver Yazıcı "Hava soğuyor insan psikolojisi değişiyor, hava ısınıyor insan psikolojisi değişiyor, bahar geliyor, kış geliyor, insan psikolojisi değişiyor. Havaların, insanın serotonin ve melatonin hormonları üzerinde çok büyük etkisi var. Bu anlamda, uykuyu düzenli almak ve beslenmeyi düzenli yapmak oldukça önemlidir.

"İNSANLARDA BİR SİNİR VE AGRESİFLİK HALİ OLABİLİYOR"

Bir danışman olarak şunu çok duyuyorum; ‘Gece hava o kadar sıcak oluyor ki pencereyi açıyorum. Klima olmadığı için sabaha kadar uyuyamıyorum. Gün içerisinde de uykusuz olduğum için işime odaklanamıyorum; konuştuğumu anlamıyorum, çok sinirli ve çok gergin oluyorum'. Bunun dışında sıcak havaların, insan vücuduna fazla terleme ile gelen susuzluk ya da beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi durumlardan dolayı, ister istemez insanlarda bir sinir ve agresiflik hali olabiliyor" dedi.

DÜZENLİ BESLENME VE BOL SU

Yazıcı, düzenli beslenme ve bol su ile bu durumun önüne geçilebileceğini söyleyerek, "Fiziksel olarak; düzenli beslenerek ve bol bol su içerek bu durumun önüne geçebiliriz. Psikolojik olarak yapılabileceklerde ise ben her zaman şu durumu tavsiye ediyorum; eğer gerekliyse terapiste gidin. Artık ülkemizde terapiyi normalleştirme zamanı geldiğini düşünüyorum. Gerçekten, susuzluk, uykusuzluk, düzensiz beslenme ve sıcak havaların etkisiyle bir sinir kaybı yaşanabiliyor. Bu anlamda, kişilere terapiste gitmelerini, problemlerini konuşarak çözmelerini, düzenli beslenmelerini ve bol su içmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.