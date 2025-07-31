Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Uzmanlar uyardı! Sıcak havalar sinirlendiriyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Yurt genelinde artan sıcaklıklar insan psikolojisini de etkiliyor. Uzmanlar sıcak havalarla birlikte görülen uyku bozuklukları ve beslenme değişikliklerinin agresifliğe neden olduğunu belirterek düzenli beslenme ve uyku düzeninin önemine dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzmanlar uyardı! Sıcak havalar sinirlendiriyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 12:20

Türkiye genelinde artan hava sıcaklıkları vatandaşları psikolojik olarak da etkiledi. Uzmanlar sıcak havalarda düzenli ve beslenmenin önemine dikkat çekti. Konu hakkında uyarılarda bulunan Psikolog Selver Yazıcı "Hava soğuyor insan psikolojisi değişiyor, hava ısınıyor insan psikolojisi değişiyor, bahar geliyor, kış geliyor, insan psikolojisi değişiyor. Havaların, insanın serotonin ve melatonin hormonları üzerinde çok büyük etkisi var. Bu anlamda, uykuyu düzenli almak ve beslenmeyi düzenli yapmak oldukça önemlidir.

Uzmanlar uyardı! Sıcak havalar sinirlendiriyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler

"İNSANLARDA BİR SİNİR VE AGRESİFLİK HALİ OLABİLİYOR"

Bir danışman olarak şunu çok duyuyorum; ‘Gece hava o kadar sıcak oluyor ki pencereyi açıyorum. Klima olmadığı için sabaha kadar uyuyamıyorum. Gün içerisinde de uykusuz olduğum için işime odaklanamıyorum; konuştuğumu anlamıyorum, çok sinirli ve çok gergin oluyorum'. Bunun dışında sıcak havaların, insan vücuduna fazla terleme ile gelen susuzluk ya da alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi durumlardan dolayı, ister istemez insanlarda bir sinir ve agresiflik hali olabiliyor" dedi.

Uzmanlar uyardı! Sıcak havalar sinirlendiriyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler

DÜZENLİ BESLENME VE BOL SU

Yazıcı, düzenli beslenme ve bol su ile bu durumun önüne geçilebileceğini söyleyerek, "Fiziksel olarak; düzenli beslenerek ve bol bol su içerek bu durumun önüne geçebiliriz. Psikolojik olarak yapılabileceklerde ise ben her zaman şu durumu tavsiye ediyorum; eğer gerekliyse terapiste gidin. Artık ülkemizde terapiyi normalleştirme zamanı geldiğini düşünüyorum. Gerçekten, susuzluk, uykusuzluk, düzensiz beslenme ve sıcak havaların etkisiyle bir sinir kaybı yaşanabiliyor. Bu anlamda, kişilere terapiste gitmelerini, problemlerini konuşarak çözmelerini, düzenli beslenmelerini ve bol su içmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda fırtına! Ağaçları yerinden söktü
ETİKETLER
#stres
#uyku
#beslenme
#ısınma Dalgası
#Psikolojik Sağlık
#Agresiflik
#Terapi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.