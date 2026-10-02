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Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:17

Yağışlar artı ortaya çıkan altın değerindeki şifa depoları! Herkes dağlara koştu

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirmesi ve yağışların artmasıyla birlikte ormanlarda ve dağlık alanlarda yetişen mantarlar da yeniden gündeme geldi. Yağmurun ardından nemlenen topraklarda görülmeye başlayan farklı mantar türleri, özellikle doğadan ürün toplamayı seven vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu dönemde orman ve dağlık bölgelere giderek mantar arayanların sayısı artarken, uzmanlar ise doğada karşılaşılan her mantarın tüketilemeyeceği konusunda uyarıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Yağışlar artı ortaya çıkan altın değerindeki şifa depoları! Herkes dağlara koştu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 18:17

Yağışların toprağı nemlendirmesi, bazı mantar türlerinin ortaya çıkması için uygun koşullar oluşturabiliyor. Yenilebilir mantarlar; protein, lif, vitamin ve mineral bakımından içerdikleri besin ögeleri nedeniyle sofralarda tercih edilebiliyor. Ancak yenilebilir mantarlarla zehirli türlerin birbirine oldukça benzemesi, doğadan mantar toplayanlar açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Bu nedenle yalnızca görünüşüne bakılarak mantarın güvenli olduğuna karar verilmemesi ve tür konusunda kesin bilgi sahibi olunmadan toplanan mantarların tüketilmemesi önem taşıyor.

YAĞMURDAN SONRA ORMANLARDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Mantarların gelişiminde sıcaklık, nem ve yağış gibi çevresel koşullar önemli rol oynuyor. Özellikle aylarında görülen yağışların ardından orman zemininde ve çayırlık alanlarda çeşitli mantar türlerine rastlanabiliyor.

Yağışlar artı ortaya çıkan altın değerindeki şifa depoları! Herkes dağlara koştu

Bu dönem, mantar toplamayı seven vatandaşlar açısından da yılın hareketli zamanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara giden bazı kişiler, yenilebilir olduğunu bildikleri türleri toplamaya çalışıyor. Ancak uzmanların dikkat çektiği en önemli konu, mantarın yalnızca görüntüsüne bakılarak yenilebilir olduğuna karar verilmemesi.

Çünkü yenilebilir bir mantara benzeyen zehirli bir tür, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle mantar konusunda deneyimi olmayan kişilerin doğadan rastgele mantar toplaması önerilmiyor.

Yağışlar artı ortaya çıkan altın değerindeki şifa depoları! Herkes dağlara koştu

MANTARIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Yenilebilir mantarların besin değerleri türüne göre değişiklik gösterse de genel olarak düşük kalorili seçenekler arasında yer aldığı biliniyor. Bazı mantar türleri protein, lif, B grubu vitaminleri, potasyum, fosfor, bakır ve selenyum gibi çeşitli besin ögeleri içeriyor. Mantarın içerdiği lif, günlük beslenmede bağırsak sağlığı açısından önemli olan lif alımına katkı sağlayabilir.

Yağışlar artı ortaya çıkan altın değerindeki şifa depoları! Herkes dağlara koştu

Ayrıca bazı mantar türlerinde antioksidan özellik gösteren bileşenler de bulunuyor. Ancak mantarı tek başına bir tedavi yöntemi olarak değerlendirmek doğru değil. "Şifa deposu" ifadesi halk arasında mantarın besin değerini anlatmak için kullanılsa da mantarın herhangi bir hastalığı tedavi ettiği düşünülmemeli. Sağlıklı beslenmenin temelinde çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni bulunuyor.

EN BÜYÜK RİSK: ZEHİRLİ MANTARLAR

Doğadan mantar toplayanların en fazla dikkat etmesi gereken konu zehirlenme riski. Zehirli mantarların bazıları yenilebilir türlere oldukça benzeyebiliyor. Üstelik mantarın rengine, şekline, kokusuna veya tadına bakarak zehirli olup olmadığı güvenilir şekilde anlaşılmayabiliyor.

Yağışlar artı ortaya çıkan altın değerindeki şifa depoları! Herkes dağlara koştu

Halk arasında kullanılan bazı yöntemlerin de güvenilir olmadığı belirtiliyor. Mantarın pişirilmesi, kaynatılması, kurutulması veya çeşitli yiyeceklerle birlikte tüketilmesi her zaman zehirli maddeleri ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle türünden emin olunmayan mantarın tüketilmemesi büyük önem taşıyor.

Özellikle internet üzerinden yalnızca fotoğraf karşılaştırması yaparak mantarın yenilebilir olduğuna karar vermek de riskli olabilir. Aynı türün farklı gelişim dönemlerinde görünümü değişebildiği gibi birbirine benzeyen farklı türler de bulunabiliyor.

Yağışlar artı ortaya çıkan altın değerindeki şifa depoları! Herkes dağlara koştu

MANTAR ZEHİRLENMESİNDE BELİRTİLERE DİKKAT

Zehirli bir mantarın tüketilmesi sonrasında ortaya çıkan belirtiler, mantarın türüne ve içerdiği toksine göre değişebiliyor. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi sindirim sistemi şikâyetleri görülebilirken bazı zehirlenmelerde daha ciddi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Önemli noktalardan biri de belirtilerin her zaman mantar tüketildikten hemen sonra başlamaması. Bazı toksinlerin etkileri daha geç ortaya çıkabildiği için kişinin kendisini ilk saatlerde iyi hissetmesi zehirlenme olmadığı anlamına gelmeyebilir.

Mantar yedikten sonra zehirlenmeden şüphelenilmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Tüketilen mantardan kalan örnek veya mümkünse fotoğrafı sağlık ekiplerine bilgi vermek açısından yardımcı olabilir.

Yağışlar artı ortaya çıkan altın değerindeki şifa depoları! Herkes dağlara koştu

DOĞADAN TOPLANAN MANTARDA UZMAN UYARISI

Sonbahar yağışlarıyla birlikte mantar sezonunun hareketlenmesi, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenleri ormanlara ve dağlık alanlara çekiyor. Ancak burada en önemli konu, doğada bulunan her mantarın sofraya uygun olmadığını bilmek.

Mantarın yüksek olabilir fakat güvenli tüketim için doğru türün belirlenmesi gerekiyor. Bu nedenle uzman bilgisi olmayan kişilerin yalnızca görüntüsüne dayanarak mantar tüketmemesi önem taşıyor.
  

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#mantar
#sonbahar
#besin değeri
#Zehirli Mantar
#Mantar Toplama
#Sağlık
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