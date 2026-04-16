Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yanlış teşhis yine hayat kararttı: Migren deyip ağrı kesiciyle eve gönderilen gençte bakın ne çıktı!

Şiddetli migren şikayetiyle hastaneye giden 19 yaşındaki Ella-Louise Moroney, ağrı kesici verilerek defalarca evine gönderildi. Annesinin tarama talep etmesiyle genç kızın beyninde ölümcül ve nadir görülen bir tümör olduğu anlaşıldı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 17:40

İngiltere'nin Peterborough şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Ella-Louise Moroney, doktorların gözünden kaçan bir hastalıkla mücadele ediyor. Şiddetli migren şikayetleriyle başvurduğu hastaneden ağrı kesicilerle taburcu edilen genç kadının hayatı, acil ameliyat olmaması halinde sadece birkaç haftasının kaldığını öğrenmesiyle tamamen değişti.

HABERİN ÖZETİ

İngiltere'nin Peterborough şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Ella-Louise Moroney, migren şikayetiyle gittiği hastaneden ağrı kesiciyle taburcu edildikten sonra beyninde hızla büyüyen kötü huylu bir tümör tespit edilmesiyle hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Daily Mail'in haberine göre, aylar boyunca devam eden baş ağrıları nedeniyle hastaneye giden Moroney, sadece ağrı kesici ilaçlar yazılarak evine gönderildi. Genç kadın, bir gün erkek arkadaşının evinde aniden bilinç bulanıklığı yaşayınca durumun migrenden ibaret olmadığı anlaşıldı.

Yemeğe bile bakamayacak hale gelen Moroney, annesinin endişelenmesi üzerine acil yardım hattını arayarak yeniden hastanenin yolunu tuttu.

ANNENİN ISRARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Acil serviste saatlerce bekleyen genç kızın annesinin ısrarla beyin taraması talep etmesi üzerine yapılan tomografi çekiminde gerçek ortaya çıktı. Doktorlar, frontal lobda hızla büyüyen kötü huylu bir tümör tespit etti.

Tarama sonuçlarına ve konulan teşhise rağmen hastane personelinin hastayı yeniden evine göndermeye çalışması ise tepkilere yol açtı. Moroney, doktorların biyopsi yapmadan tümörün kanserli olduğunu bilmediklerini ve annesinin müdahalesi olmasaydı hastaneden çıkarılacağını dile getirdi.

Üstelik karşılaşılan kitle o kadar nadir bir yapıya sahip ki, uzman onkologlar bile kariyerlerinde ilk kez benzer bir vakayla karşılaştıklarını belirtti.

KIZ KARDEŞİNDEN YARDIM KAMPANYASI

Yaşanan zorlu sürecin ardından acil tedavi masrafları ve bitmek bilmeyen hastane randevuları aile için büyük bir maddi yük oluşturmaya başladı. Hastanın kız kardeşi Deanne Moroney, medikal cihaz ve ulaşım giderlerini karşılayabilmek adına GoFundMe platformunda bir yardım kampanyası başlattı.

