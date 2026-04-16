Yanlış teşhis yine hayat kararttı: Migren deyip ağrı kesiciyle eve gönderilen gençte bakın ne çıktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İngiltere'nin Peterborough şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Ella-Louise Moroney, doktorların gözünden kaçan bir hastalıkla mücadele ediyor. Şiddetli migren şikayetleriyle başvurduğu hastaneden ağrı kesicilerle taburcu edilen genç kadının hayatı, acil ameliyat olmaması halinde sadece birkaç haftasının kaldığını öğrenmesiyle tamamen değişti.
Daily Mail'in haberine göre, aylar boyunca devam eden baş ağrıları nedeniyle hastaneye giden Moroney, sadece ağrı kesici ilaçlar yazılarak evine gönderildi. Genç kadın, bir gün erkek arkadaşının evinde aniden bilinç bulanıklığı yaşayınca durumun migrenden ibaret olmadığı anlaşıldı.
Yemeğe bile bakamayacak hale gelen Moroney, annesinin endişelenmesi üzerine acil yardım hattını arayarak yeniden hastanenin yolunu tuttu.
Acil serviste saatlerce bekleyen genç kızın annesinin ısrarla beyin taraması talep etmesi üzerine yapılan tomografi çekiminde gerçek ortaya çıktı. Doktorlar, frontal lobda hızla büyüyen kötü huylu bir tümör tespit etti.
Tarama sonuçlarına ve konulan teşhise rağmen hastane personelinin hastayı yeniden evine göndermeye çalışması ise tepkilere yol açtı. Moroney, doktorların biyopsi yapmadan tümörün kanserli olduğunu bilmediklerini ve annesinin müdahalesi olmasaydı hastaneden çıkarılacağını dile getirdi.
Üstelik karşılaşılan kitle o kadar nadir bir yapıya sahip ki, uzman onkologlar bile kariyerlerinde ilk kez benzer bir vakayla karşılaştıklarını belirtti.
Yaşanan zorlu sürecin ardından acil tedavi masrafları ve bitmek bilmeyen hastane randevuları aile için büyük bir maddi yük oluşturmaya başladı. Hastanın kız kardeşi Deanne Moroney, medikal cihaz ve ulaşım giderlerini karşılayabilmek adına GoFundMe platformunda bir yardım kampanyası başlattı.