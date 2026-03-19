Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zekadan diyet listesi alanlar büyük bir tuzağa düşüyor: Sağlığınızdan olabilirsiniz

Kilo vermek isteyen gençlerin sıklıkla başvurduğu yapay zeka sohbet robotlarının, yetersiz kalori ve yanlış besin değerleri içeren planlar sunarak özellikle insanların ergenlik dönemindeki gelişimini riske attığı tespit edildi.

Yapay zekadan diyet listesi alanlar büyük bir tuzağa düşüyor: Sağlığınızdan olabilirsiniz
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 15:35
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 15:47

arasında kilo vermek amacıyla sohbet robotlarından kişiselleştirilmiş tavsiyeleri almak giderek yaygınlaşıyor. Ancak yeni yapılan bir araştırmaya göre YZ'nin vermiş olduğu tavsiyeler ciddi sorunlarına yol açabilir. Sohbet botları tarafından hazırlanan planlarının, günlük kalori ihtiyacını bir öğün atlanmış kadar eksik hesapladığı saptandı.

Yapay zekadan diyet listesi alanlar büyük bir tuzağa düşüyor: Sağlığınızdan olabilirsiniz

HABERİN ÖZETİ

Yapay zekadan diyet listesi alanlar büyük bir tuzağa düşüyor: Sağlığınızdan olabilirsiniz

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Gençlerin kilo verme amacıyla yapay zeka sohbet robotlarından aldığı kişiselleştirilmiş beslenme tavsiyeleri, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek kadar yetersiz kalori içerdiği yeni bir araştırmayla ortaya kondu.
Yeni bir araştırmaya göre, yapay zeka sohbet robotları tarafından verilen beslenme tavsiyeleri, günlük kalori ihtiyacını bir öğün atlanmış kadar eksik hesaplayabiliyor.
Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, sohbet robotlarının hazırladığı diyet planları, bir diyetisyen tarafından hazırlanan planlara kıyasla toplam enerji ve temel besin alımını büyük ölçüde hafife alıyor.
Ergenlik döneminde bu tür dengesiz veya aşırı kısıtlayıcı yemek planlarını uygulamak büyüme sürecini, metabolik sağlığı ve yeme davranışlarını olumsuz etkileyebilir.
Araştırmada ChatGPT 4, Gemini 2.5 Pro, Perplexity, Bing Chat-5GPT ve Claude 4.1'in ücretsiz sürümleri test edildi.
YZ modelleri, ergenlerin enerji gereksinimini diyetisyenin hesapladığından ortalama 700 kalori daha düşük buldu.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Yapay zekadan diyet listesi alanlar büyük bir tuzağa düşüyor: Sağlığınızdan olabilirsiniz

YAPAY ZEKA, DİYETİSYENİN GERİSİNDE KALDI

Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı Ayşe Betül Bilen, yapay zeka modellerinin ürettiği listeleri eleştirdi. Bilen, sohbet robotlarının hazırladığı diyet planlarının, bir diyetisyen tarafından hazırlanan kılavuza dayalı planlara kıyasla toplam enerjiyi ve temel besin alımını büyük ölçüde hafife aldığını gösterdiklerini belirtti.

Bilen'e göre, ergenlik döneminde böylesine dengesiz veya aşırı kısıtlayıcı yemek planlarını uygulamak büyüme sürecini, metabolik sağlığı ve yeme davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Yapay zekadan diyet listesi alanlar büyük bir tuzağa düşüyor: Sağlığınızdan olabilirsiniz

700 KALORİLİK FARK

Araştırma kapsamında ChatGPT 4, Gemini 2.5 Pro, Perplexity, Bing Chat-5GPT ve Claude 4.1'in ücretsiz sürümleri test edildi. Modellerden, aşırı kilolu ve obez yüzdelik dilimlerinde yer alan 15 yaşındaki dört genç için üç günlük menüler oluşturmaları istendi. Sistemlere günde üç ana öğün ve iki ara öğün içerecek şekilde talimat verildi.

Ardından yapay zeka üretimi planlar, ergen hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir diyetisyenin hazırladığı listelerle karşılaştırıldı. YZ modelleri, enerji gereksinimini diyetisyenin hesapladığından ortalama 700 kalori daha düşük buldu. Uzmanlar, ortaya çıkan farkın klinik açıdan ciddi sonuçlar doğuracak kadar büyük olduğu konusunda uyarıyor.

