Yapay zekadan diyet listesi alanlar büyük bir tuzağa düşüyor: Sağlığınızdan olabilirsiniz

Gençler arasında kilo vermek amacıyla yapay zeka sohbet robotlarından kişiselleştirilmiş beslenme tavsiyeleri almak giderek yaygınlaşıyor. Ancak yeni yapılan bir araştırmaya göre YZ'nin vermiş olduğu tavsiyeler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sohbet botları tarafından hazırlanan diyet planlarının, günlük kalori ihtiyacını bir öğün atlanmış kadar eksik hesapladığı saptandı.

YAPAY ZEKA, DİYETİSYENİN GERİSİNDE KALDI

Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı Ayşe Betül Bilen, yapay zeka modellerinin ürettiği listeleri eleştirdi. Bilen, sohbet robotlarının hazırladığı diyet planlarının, bir diyetisyen tarafından hazırlanan kılavuza dayalı planlara kıyasla toplam enerjiyi ve temel besin alımını büyük ölçüde hafife aldığını gösterdiklerini belirtti.

Bilen'e göre, ergenlik döneminde böylesine dengesiz veya aşırı kısıtlayıcı yemek planlarını uygulamak büyüme sürecini, metabolik sağlığı ve yeme davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

700 KALORİLİK FARK

Araştırma kapsamında ChatGPT 4, Gemini 2.5 Pro, Perplexity, Bing Chat-5GPT ve Claude 4.1'in ücretsiz sürümleri test edildi. Modellerden, aşırı kilolu ve obez yüzdelik dilimlerinde yer alan 15 yaşındaki dört genç için üç günlük menüler oluşturmaları istendi. Sistemlere günde üç ana öğün ve iki ara öğün içerecek şekilde talimat verildi.

Ardından yapay zeka üretimi planlar, ergen hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir diyetisyenin hazırladığı listelerle karşılaştırıldı. YZ modelleri, enerji gereksinimini diyetisyenin hesapladığından ortalama 700 kalori daha düşük buldu. Uzmanlar, ortaya çıkan farkın klinik açıdan ciddi sonuçlar doğuracak kadar büyük olduğu konusunda uyarıyor.