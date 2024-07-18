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Yaşlanmak tarihe karışabilir! Bilim insanlarından çıpır açacak araştırma

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:01
Yaşlanmak tarihe karışabilir! Bilim insanlarından çıpır açacak araştırma

Bilim insanları tarafından geliştirilen bir ilaç, büyük heyecana neden oldu. Uzmanlar üretilen ilaçla laboratuvar farelerinin ömrünün uzatılabildiği, aynı ilacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirtildi.

Bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, insan vücudunun gelişiminde önemli rol oynayan ve yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan İnterlökin-11'e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini yüzde 25 uzattığı ifade edildi.

Yaşlanmak tarihe karışabilir! Bilim insanlarından çıpır açacak araştırma - 1. Resim

Araştırmaya göre, İngiltere ve Singapur'daki ekip, öncelikle interlökin-11 üretememeleri için laboratuvar farelerinin genetiğini değiştirdi.

Yaşlanmak tarihe karışabilir! Bilim insanlarından çıpır açacak araştırma - 2. Resim

DAHA CANLI VE PARLAK GÖRÜNDÜLER 

Araştırmacılar daha sonra farelerin insanda 55 yaşa karşılık gelen 75 haftalık olmasını bekledi ve vücutlarından İnterlökin-11'in tamamen temizlenmesi için düzenli olarak geliştirilen ilacı verdi.

Araştırma sonucunda farelerin daha canlı ve parlak göründüğü kaydedildi.

Yaşlanmak tarihe karışabilir! Bilim insanlarından çıpır açacak araştırma - 3. Resim

İNSANLARDA DA ETKİLİ OLABİLİR 

İnterlökin-11 eksikliği yaşayan farelerin daha az hastalandığı sonucuna ulaşıldı.

Kullanım için uygun bulunan ilacın insanlarda test edildiği ancak bireylerdeki yaşlanma karşıtı sonuçlarının henüz bilinmediği ifade edildi.

Bilim insanları, farelerde ulaştıkları sonuçların insanlarda da etkili olacağını düşündüklerini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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