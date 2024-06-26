Yaz ayları kâbusa dönmesin! Sinekkovucu spreylerde büyük tehlike

26 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:58

Yaz mevsimiyle birlikte hayatımızda yer alan sinek kovucu spreyler ve böcek ilaçları, önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Böcekleri uzak tutan haşere kovucuların çoğunda bulunan, bir nevi tarım ilacı olan toksik kimyasal DEET, kanserden, beyin hasarına, alerjik reaksiyonlardan, nöbetlere, konsantrasyon eksikliğinden, hafıza sorunlarına ve öğrenme güçlüğüne kadar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Posta'nın haberine göre; Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, sinek kovucu spreyler hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

KİMYASALLARIN İÇİNDEKİ ETKENLERE DİKKAT

Sinek kovucu spreyler, içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilen ürünler kategorisinde yer alıyor.

Bu spreyler, içerdikleri insektisit ve diğer kimyasallarla; sinekleri ve diğer böcekleri uzak tutmaya yardımcı oluyor.

Ancak bu kimyasalların bazıları, potansiyel olarak tehlikeli oluyor.

BİRÇOK SORUNA YOL AÇIYOR

Sinek kovucu spreylerin içinde bulunan insektisitlerin insan sağlığına zarar verebilecek etkileri bulunuyor.

Özellikle uzun süreli ve yoğun biçimde maruz kalındığı durumlarda solunum problemleri, deri irritasyonları, baş ağrıları gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Sinek kovucu spreylerin kullanımı, aşırı olduğunda ya da doğru şekilde uygulanmadığı zaman olumsuz sonuçlar doğuruyor.

GÖZLE TEMASTAN KESİNLİKLE KAÇININ

Özellikle kapalı ortamlarda fazla kullanımı havanın kalitesini kötüleştiriyor ve iç mekanlarda insan sağlığına zarar veriyor. Bu spreyler, uygulandığı yüzeyin üzerine tutunuyor. Ortamda bulunan ve ağzı açık olan yiyecekler aracılığıyla insanların vücutlarına girebiliyor.

DEET içeren sinek kovucu spreyler; cilt tahrişi, alerjik reaksiyonlar, baş ağrısı ya da baş dönmesi gibi nadiren görülen nörolojik etkilere neden olabiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever’in bu noktada özellikle altığını çizdiği konu ise kullanım sırasında gözle temastan kaçınılması gerektiği oluyor.

Yüzde 30’dan yüksek konsantrasyonlar çocuklar için önerilmiyor.

Sinek kovucu spreyler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, diğer ürünler hakkında “Icaridin, cilt tahrişi ve alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

Genellikle formülasyonu DEET’ten daha az tahriş edici olarak biliniyor. Bitkisel ürünler ise diğer ürünler gibi ciltte alerjik reaksiyonlar ve tahrişe yol açabiliyor.

Bu nedenle hassas ciltlerde dikkatli kullanılması öneriliyor.” sözlerine yer verdi.

ÇOCUKLAR KONUSUNDA HASSAS OLUN

Çocukları, sinek ısırığından korumak amacıyla sprey formundaki koruyucuları seçerken bazı detaylara dikkat edilmesi gerekiyor.

Dr. Sever, bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın çocuğun yaşına uygun ürün seçimi olduğunun altını çiziyor.

2 aydan büyük çocuklar için DEFT içeren ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor.

Bu ürünler, yüzde 10 ila 30 aralığındaki konsantrasyonlu alternatifler sayesinde çocuğunuzu sivrisinek ısırığından koruyabilirsiniz.