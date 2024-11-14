Yemek sonrası uyku bastırıyorsa dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hastalığın habercisi olabilir

14 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:39

Yemekten sonra gelen aniden uyku hissi kötü sonuçlara yol açabiliyor. Uyuma sonucu vücutta yaşanan rahatsızlıklar daha büyük hastalıkları beraberinde getiriyor. Uzmanlar kötü alışkanlık olan yemekten sonra ani uykuya karşı uyardı. İşte aniden bastıran uykuyla başa çıkmanın yöntemleri...

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Günümüzde birçok vatandaş yaşam tarzına göre yemek sonrası vücutta çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle yemekten sonra yoğun bir uyku hissi yaşanılabiliyor. Yemek sonrası uyku eğilimi, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Yine de yemekten sonra uyku hissinin belirli nedenleri bulunmaktadır. Kan şekerinin düşmesi, sindirim süreci, enerji harcaması ve kafein etkisi başlıca nedenler olabilir.

YEMEKTEN SONRA UYUMANIN GETİRDİĞİ HASTALIKLAR

Yemekten sonra uyumak, genellikle sağlıklı bir alışkanlık olarak kabul edilmez. Bu durum sonrası vücutta olumsuz durumlar yaşanabilir. Mide problemleri, Kan şekerinde dalgalanmalar, metabolizmanın yavaşlaması sorunları görülebiliyor.

Yemek sonrası gelen uyku bastırması hali diyabet belirtisi olarak da değerlendiriliyor. Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Sezikli, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin belirtilerinin arasında yemek sonrası gelen uyku bastırması halinin de bulunduğunu açıkladı.

DİYABET BELİRTİLERİ

İç Hastalıkları Kliniğinde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Sezikli, insülin yokluğu ve yetersizliği durumunda kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkan diyabetin belirtileri arasında aşırı susama hissi, ağızda kuruma, yemek sonrası gelen uyku hali, yorgunluk, sık idrara çıkma ile bu belirtilerle olan kilo kaybı ve görmede bulanıklık gibi durumların bulunduğunu vurguladı.

Tip 1 diyabetin doğuştan insülin yetersizliğinin ortaya çıkardığı bir durumken Tip 2 diyabetin ise insülin direnciyle daha sonradan meydana geldiğine değinen Sezikli, “Diyabet tedavisinde ilk önce yaşam tarzı değişikliği, beslenme alışkanlıkları düzenlenmesi, diyet, egzersiz ve bunun dışında medikal tedavi ile ilaçlar ya da insülin uygulanmaktadır. Uzun süren ve kontrol edilmeyen diyabet göz, böbrek, kalp, beyin, ayak sinir ve damarları gibi birçok bölgeyi etkileyebilmektedir. O yüzden erken tanı önemlidir” diye konuştu.

ANİDEN BASTIRAN UYKUYLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Akşam yemekten sonra aniden bastıran uyku haliyle başa çıkmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Kısa bir yürüyüş: Kısa bir yürüyüş yapmak, kan dolaşımını artırarak uyanık kalmanıza yardımcı olabilir. Taze hava almak ve hafif bir aktivite, aniden bastıran uyku hissini azaltabilir.

Yüzünüzü yıkama: Soğuk su ile yüzünüzü yıkamak, canlandırıcı bir etki oluşturur ve uykulu hissinizi azaltabilir. Göz çevresine soğuk su uygulamak da gözleri canlandırabilir.

Bol bol su içme: Su içmek, vücudu canlandırabilir ve aniden bastıran uyku hissini azaltabilir. Ancak aşırı su içmekten kaçının, çünkü bu da uykulu hissetmenize neden olabilir.

Hafif egzersizler: Hafif egzersizler yapmak, kan dolaşımını hızlandırabilir ve enerji seviyelerinizi yükseltebilir. Aşırı zorlayıcı olmayan egzersizler, uykulu hissinizi hafifletebilir.

Işıkları açık tutma: Parlak ışıkları açık tutmak, çevrenizi aydınlatmak ve gözleri uyanık tutmak, aniden bastıran uyku hissini azaltabilir. Doğal ışığa maruz kalmak da uyanıklık düzeyinizi artırabilir.

Meyve veya nane aromalı şeyler tüketme: Taze meyve yemek veya nane aromalı şeyler tüketmek, enerji seviyelerinizi artırabilir ve uyanık kalmanıza yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular Şeker Hastalığı (Diyabet) Belirtileri Nelerdir? İdrara çıkma sıklığının artması

Artan susuzluk ve ağız kuruluğu.

Ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma.

Çabalamadan kilo verme.

Acıkma sıklığının artması

Görüşün bulanıklaşması

Ayaklarda özellikle ayak tabanında yanma.

Yaraların geç iyileşmesi.