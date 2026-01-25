Yeni bir pandemi kapıda mı? Hindistan'da 100 kişi karantinaya alındı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kenti, son yılların en tehlikeli virüs salgınlarından biriyle karşı karşıya. Ocak ayı başında 2 vakayla başlayan şüpheler, yapılan son incelemelerle birlikte geniş çaplı bir salgın alarmına dönüştü. Bölgeden gelen son verilere göre, enfekte olan kişi sayısı 5'e yükselirken, virüsün yayılımını engellemek amacıyla 100 kişi gözetim altına alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DURUMU KRİTİK

Hindustan Times’ın aktardığı bilgilere göre, vakalardan ikisi Barasat'taki aynı özel hastanede görev yapan biri erkek diğeri kadın iki hemşireden oluşuyor. Batı Bengal Eyalet Başkanı Nandini Chakravorty, yaptığı açıklamada her iki sağlık çalışanının da durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı olarak tedavi edildiklerini bildirdi.

Yetkililer, hemşirelerin Aralık 2025'te Doğu Midnapore ve Doğu Burdwan bölgelerindeki evlerini ziyaret ettiklerini, görev yerlerine döndükten kısa bir süre sonra şiddetli semptomlar gösterdiklerini kaydetti.

100 KİŞİYE KARANTİNA

Salgının kontrol altına alınması için Hindistan Sağlık Bakanlığı, eyalet hükümetiyle koordineli bir çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişiyle temas kurduğu belirlenen yaklaşık 100 kişi, sıkı karantina prosedürlerine tabi tutuldu. Bakanlık, teknik ve lojistik destek sağlamak amacıyla bölgedeki başhekimlerle kriz toplantıları düzenliyor.

ÖLÜM ORANI KORKUTUYOR

Dünya Sağlık Örgütü verileriyle de desteklenen bilgilere göre, Nipah virüsü bulaşan kişilerde ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 75 arasında seyrediyor. Virüsün henüz spesifik bir aşısının bulunmadığı bildiriliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.