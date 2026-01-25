Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yeni bir pandemi kapıda mı? Hindistan'da 100 kişi karantinaya alındı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Nipah virüsü paniği yaşanıyor. 5 kişinin enfekte olduğu salgında, 2 hemşirenin durumunun kritik olduğu bildirilirken, virüsle temaslı 100 kişi karantina altına alındı. Yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişen ölüm oranıyla bilinen virüs için Hindistan Sağlık Bakanlığı en üst düzeyde alarm verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 21:44

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kenti, son yılların en tehlikeli virüs salgınlarından biriyle karşı karşıya. Ocak ayı başında 2 vakayla başlayan şüpheler, yapılan son incelemelerle birlikte geniş çaplı bir salgın alarmına dönüştü. Bölgeden gelen son verilere göre, enfekte olan kişi sayısı 5'e yükselirken, virüsün yayılımını engellemek amacıyla 100 kişi gözetim altına alındı.

Yeni bir pandemi kapıda mı? Hindistan'da 100 kişi karantinaya alındı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DURUMU KRİTİK

Hindustan Times’ın aktardığı bilgilere göre, vakalardan ikisi Barasat'taki aynı özel hastanede görev yapan biri erkek diğeri kadın iki hemşireden oluşuyor. Batı Bengal Eyalet Başkanı Nandini Chakravorty, yaptığı açıklamada her iki sağlık çalışanının da durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı olarak tedavi edildiklerini bildirdi.

Yetkililer, hemşirelerin Aralık 2025'te Doğu Midnapore ve Doğu Burdwan bölgelerindeki evlerini ziyaret ettiklerini, görev yerlerine döndükten kısa bir süre sonra şiddetli semptomlar gösterdiklerini kaydetti.

Yeni bir pandemi kapıda mı? Hindistan'da 100 kişi karantinaya alındı

100 KİŞİYE KARANTİNA

Salgının kontrol altına alınması için Hindistan Sağlık Bakanlığı, eyalet hükümetiyle koordineli bir çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişiyle temas kurduğu belirlenen yaklaşık 100 kişi, sıkı karantina prosedürlerine tabi tutuldu. Bakanlık, teknik ve lojistik destek sağlamak amacıyla bölgedeki başhekimlerle kriz toplantıları düzenliyor.

Yeni bir pandemi kapıda mı? Hindistan'da 100 kişi karantinaya alındı

ÖLÜM ORANI KORKUTUYOR

Dünya Sağlık Örgütü verileriyle de desteklenen bilgilere göre, Nipah virüsü bulaşan kişilerde ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 75 arasında seyrediyor. Virüsün henüz spesifik bir aşısının bulunmadığı bildiriliyor.

Yeni bir pandemi kapıda mı? Hindistan'da 100 kişi karantinaya alındı

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.

Yeni bir pandemi kapıda mı? Hindistan'da 100 kişi karantinaya alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bilim insanları, sağlıklı bireyleri virüslü hastalarla aynı odaya kapattı: Deneyin sonu hiç düşündüğünüz gibi değil
Hindistan'daki ölümcül Nipah virüsü yayılıyor! Yeni pandemi kapıda
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.