Türk savunma sanayisi şirketlerinden Skydagger, geliştirdiği kamikaze insansız hava araçlarıyla 30'dan fazla ülkeye ulaşırken toplam 75 bin dron teslimatı gerçekleştirdi. Şirket, Afrika pazarındaki varlığını genişletmek için BAMEX 2026'da üç farklı sistemini sergiledi.

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2024'te kuruldu, dünya pazarına açıldı! Türk şirket 30'dan fazla ülkeye dron ihraç etti Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 232

Skydagger, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026'da, son dönemde ihracat başarılarıyla dikkati çeken ürünleriyle katıldı.

RTF 10" FPV DRON 130 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

Skydagger, fuarda RTF 10", TOYCA 05 ve HUNTER sistemlerini sergiledi. Söz konusu ürünler, farklı kullanım konseptlerine yönelik insansız sistem çözümlerini bir araya getiriyor. RTF 10" FPV dron, TOYCA 05 sabit kanatlı platform, HUNTER ise önleyici dron konseptini gözler önüne serdi. Böylece Afrika ülkelerinin farklı operasyonel ihtiyaçlarına yönelik ürün portföyünün varlığı vurgulandı.

RTF 10" modeli, hızlı kurulumu, kolay kullanımı ve elektronik karıştırma sistemlerine karşı dayanıklı haberleşme yapısıyla öne çıkıyor. Kompakt yapısı ve dengeli güç dağılımı sayesinde çevik uçuş kabiliyeti sunan FPV dron, 10 kilometre azami menzile ve saatte 130 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Azami mühimmatlı uçuş süresi 16 dakika olarak açıklanan dron, 3 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor.

TOYCA 05, 70 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

TOYCA 05, Skydagger'in sabit kanatlı insansız hava aracı platformu olarak daha uzun menzilli taktik görevler için geliştirildi. Katapult üzerinden fırlatılan sistem, 15 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 5 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. 70 kilometre menzile ulaşabilen platformun uçuş süresi 45 dakikanın üzerine çıkıyor. TOYCA 05'in seyir hızı saatte 115 kilometre, azami dalış hızı ise saatte 260 kilometre olarak açıklanıyor.

HUNTER ÖNLEYİCİ DRON OLARAK GELİŞTİRİLDİ

HUNTER sistemi, hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere dikey kalkış yapabilen önleyici dron olarak geliştirildi. Elektrik motorlarıyla çalışan ve dört pervaneli itki mimarisine sahip sistem, dikey kalkış kabiliyeti sayesinde pist veya katapult gibi fırlatma altyapılarına ihtiyaç duymadan görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Azami 300 kilometre/saat hıza ulaşabilen HUNTER'ın seyir hızı 200 kilometre/saat, harp başlığı taşıdığında uçuş süresi 10 dakika ve azami harp başlığı ağırlığı 500 gram olarak açıklanıyor.

AFRİKA PAZARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Sahel bölgesinde terörle mücadele, keşif-gözetleme ve sınır güvenliği ihtiyaçlarının öne çıktığı bir dönemde düzenlenen fuar, şirket açısından Afrika pazarındaki varlığını geliştirmek için önemli bir platform oluşturuyor.

Şirket attığı yeni adımlarla mevcut yeteneklerine yenilerini ekliyor, ürün çeşitliliğini artırıyor. Son olarak TOYCA platformu seri üretim aşamasına ulaştı. BAMEX 2026'da sergilenen TOYCA 05'in seri üretime geçişi, şirketin ürün geliştirme faaliyetlerini daha yüksek üretim ve teslimat kapasitesine dönüştürme hedefini önemli ölçüde destekleyecek.

2024 yılında kurulan Skydagger, sahip olduğu ürünlerle kısa sürede ihracat başarısına ulaştı. Şirket geride kalan süre içerisinde 30'dan fazla ülkeye 75 bin kamikaze insansız hava aracı teslim etti. Şirketin büyüme stratejisinde yurt dışındaki üretim yapılanmaları da önemli yer tutuyor. Bu kapsamda 5 ülkede fabrika kurulumuna yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu modelle şirket, farklı ülkelerde üretim kabiliyeti oluşturmayı, uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi ve yerel ihtiyaçlara daha yakın üretim altyapıları geliştirmeyi amaçlıyor.