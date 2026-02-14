Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Almanya'daki NATO tatbikatına Türk askeri damga vurdu

NATO üyesi müttefik ülkelerin Almanya’da gerçekleştirdiği Steadfast Dart 2026 tatbikatında Türk askeri de görev aldı. Milli Savunma Bakanlığı "Türk ordusunun gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır. Almanya’ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor" açıklamasında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
saat ikonu 19:22

, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de katıldığı ’nun bu yıl gerçekleştirdiği ettiği en kapsamlı ve en yüksek katılımlı tatbikat olarak nitelendirilen Steadfast Dart 2026’ya ilişkin bir açıklama yaptı.

2 BİN TÜRK ASKERİ GÖREV ALDI

Tatbikat kapsamında Almanya’da konuşlu 2 bin Türk askerinin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin, "Türk ordusunun gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır. Almanya’ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'daki NATO tatbikatına Türk askeri damga vurdu

"TÜRKİYE NATO'DA KİLİT BİR ROL OYNUYOR"

Bakanlığın tatbikat kapsamında yürütülen karargah çalışmalarını paylaştığı görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ittifak çerçevesinde oynadığı önemli role de vurgu yapılarak, "NATO’nun 2. Büyük ordusu olarak , ittifakın birlik ve hazırlık seviyesinin güçlendirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Sahadaki tecrübelerimizi paylaşarak ve müttefiklerimizle birlikte yeni tecrübeler elde ederek harekat yetkinliğimizi artırıyoruz" denildi.

TATBİKATTA TÜRK DONANMASI DA GÖREV ALDI

Tatbikat kapsamında Almanya’da bulunan TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis’ten oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, Kiel şehrine liman ziyareti gerçekleştirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MİT Başkanı İbrahim Kalın Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk askeri dengeleri bozdu! Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye askeri gücüyle Avrupa devlerini geride bıraktı
ETİKETLER
#milli savunma bakanlığı
#nato
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#TÜRKİYE
#Steadfast Dart 2026
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.