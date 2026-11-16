ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi'ni COP31 kapsamında düzenlenen TransformIndustry Projesi Lansmanı ve Yeşil Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

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HABERİN ÖZETİ ASELSAN savunma sanayisinde bir ilke daha imza attı! Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi’ni alan ilk şirket oldu ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi'ni alarak savunma sanayisinde bu belgeyi alan ilk ve tek şirket oldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi'ni COP31 kapsamında düzenlenen törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan aldı. Şirket, iki farklı Yeşil Dönüşüm Belgesi alan tek şirket oldu. Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında firmaların tesislerine yönelik 5 yıllık yol haritası hazırlaması ve somut iyileştirme projeleri geliştirmesi gerekiyor. ASELSAN, COP31 Green Zone alanında atıklardan dönüştürülen "İleri Dönüşen Bir Gelecek Koleksiyonu"ndan seçilen eserlerle yer aldı. 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi belirleyen ASELSAN, 2019'dan bu yana atıklarının yüzde 87'sini geri dönüştürdü ve Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ne sahip ilk şirket oldu.

BAŞVURULARI UYGUN BULUNANLARA BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında başvuruları uygun bulunan ve yatırım teşvik belgeleri düzenlenen firmalara Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgeleri takdim edildi.

ASELSAN'ın program kapsamında gerçekleştireceği yatırım ve projelere ilişkin Yeşil Dönüşüm Yatırım Teşvik Belgesi ise Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki Stratejik Hamle Programı çerçevesinde düzenlendi.

BELGE ALAN FİRMALAR SOMUT İYİLEŞTİRME PROJESİ GELİŞTİRECEK

Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında firmaların üretim tesislerine yönelik 5 yıllık Yeşil Dönüşüm Yol Haritası hazırlamaları, enerji, su ve kaynak verimliliğini artıracak, karbon emisyonlarını azaltacak somut iyileştirme projeleri geliştirmeleri gerekiyor.

ASELSAN'ın Yeşil Dönüşüm Yol Haritası da enerji, su ve ham madde verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi gibi başlıklardan oluşuyor.

Şirket, bu uygulamaları üretim süreçlerine entegre ederek doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve karbon ayak izinin azaltılmasını hedefliyor.

30 SANATÇIDAN 31 ESER

ASELSAN, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31), Green Zone alanında sergilenen "İleri Dönüşen Bir Gelecek Koleksiyonu"ndan seçilen eserlerle de katıldı.

Şirketin 50'nci yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği ve savunma sanayii sektöründe bir ilk olan "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi" kapsamında, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıklar sanat eserlerine dönüştürüldü.

Farklı ülkelerden 30 sanatçının tonlarca atığı işleyerek oluşturduğu 31 sanat eserinden beşi COP31 katılımcılarıyla buluşturuldu.

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde zirvedeki yerini koruyan ASELSAN, London Stock Exchange Group Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de savunma sanayii alanındaki lider konumuyla öne çıkıyor.

ASELSAN ATIKLARININ YÜZDE 87'SİNİ GERİ DÖNÜŞTÜRDÜ

2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi belirleyen ASELSAN, 2019'da başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında bugüne kadar tüm atıklarının yüzde 87'sini geri dönüştürdü.

Su verimliliği alanında da çalışmalar yürüten şirket, CDP Su Yönetimi değerlendirmesinde lider seviyesindeki puanıyla öne çıkarken Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ne sahip ilk şirket oldu.

ASELSAN ayrıca enerji verimliliğini artırmak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerini hayata geçirdi.

SAVUNMA SANAYİSİND BELGEYİ ALAN İLK VE TEK ŞİRKET

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi'nin, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Savunma sanayisi firmaları arasında Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi alan ilk ve tek şirket olduk. Belge alan şirketler içerisinde de iki farklı Yeşil Dönüşüm Belgesi alan tek şirket olarak tarihe geçtik. Daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir üretimin geleceğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk."