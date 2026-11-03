TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:49

ASELSAN'dan ticari gemilere drone kalkanı! Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ilk kez görücüye çıktı

ASELSAN, EURONAVAL 2026'da ilk kez tanıttığı konuşlandırılabilir GÖKDENİZ sistemiyle ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik taşınabilir hava savunma çözümünü sergiledi. Kendi güç kaynağına ve operatör ortamına sahip sistem, ana platformdan bağımsız çalışabiliyor ve ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşlandırılabiliyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ASELSAN'dan ticari gemilere drone kalkanı! Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ilk kez görücüye çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:49

, EURONAVAL 2026'da ilk kez sergilediği konuşlandırılabilir GÖKDENİZ sistemi ile ticari gemiler ve petrol tankerlerini drone tehditlerine karşı korumayı hedefliyor. İhtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşalandırılabilen sistem 'da düzenlenen EURONAVAL 2026 fuarında sergilendi.

ASELSAN'dan ticari gemilere drone kalkanı! Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ilk kez görücüye çıktı

0:00 165

ASELSAN, EURONAVAL 2026'da konuşlandırılabilir hava savunma sistemlerinden otonom sistemlere, yapay zekâ destekli silah çözümlerinden elektro-optik sistemlere kadar deniz savunma alanındaki ürünlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor.

ASELSAN'dan ticari gemilere drone kalkanı! Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ilk kez görücüye çıktı

TİCARİ GEMİLER VE PETROL TANKERLERİ İÇİN TAŞINABİLİR ÇÖZÜM

Fransa'da düzenlenen fuarda ilk kez tanıtılan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ konfigürasyonu, KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin kabiliyetlerini deniz platformlarına taşıyor. Sistem, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor.

Ana platformdan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ, kendi güç kaynağına ve operatör ortamına sahip bulunuyor. Sivil gemilere ve kritik sistemlere kurulabilen çözüm, ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşlandırılabiliyor. Sistem, özellikle stratejik ve zorlu su yollarından geçen ticari gemiler ile petrol tankerlerinin korunmasında, dron tehditleri gibi güncel hava savunma ihtiyaçlarına karşı hızlı ve esnek koruma sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, değişen deniz güvenliği ortamının hızla uyarlanabilen ve göreve hazır sistemlere duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti.

ASELSAN'dan ticari gemilere drone kalkanı! Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ilk kez görücüye çıktı

Akyol, "Denizde geleceğin güvenliği; sahada kendini kanıtlamış sistemleri otonomi, yapay zekâ ve seri konuşlandırma kabiliyetiyle bir araya getirmekten geçiyor. Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ile hava savunma kabiliyetimizi esnek ve hızlı koruma gerektiren platform ve ortamlara taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ürünlerin sahadaki verimliliği artırdığını vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"TUFAN ve KILIÇ ile otonom sistemlerin deniz operasyonlarında giderek artan rolüne cevap verirken SMASH 30 ve elektro-optik ürünlerimizle yapay zekâ destekli kabiliyetlerimizi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Farklı operasyonel şartlara uyum sağlayabilen göreve hazır sistemlerle dünya genelindeki deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz."

ASELSAN'ın fuarda öne çıkan çözümleri arasında MERCAN 100 Elektro-Optik Sistemi ile yapay zekâ destekli AINEO BOX da yer alıyor. MERCAN 100, denizaltılarda elektro-optik keşif ve gözetleme kabiliyeti sağlıyor. AINEO BOX ise elektro-optik sistemlere gerçek zamanlı görüntü işleme, otomatik hedef tespiti, sınıflandırma ve takip yetenekleri kazandırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zekâda yeni dönem: Uykuya dalacaklar
Apple banka gibi para basıyor: Dudak uçuklatan rakam
ETİKETLER
#fransa
#Korkut
#aselsan
#Gökdenİz
#Euronaval 2026
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.