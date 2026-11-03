ASELSAN, EURONAVAL 2026'da ilk kez sergilediği konuşlandırılabilir GÖKDENİZ sistemi ile ticari gemiler ve petrol tankerlerini drone tehditlerine karşı korumayı hedefliyor. İhtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşalandırılabilen sistem Fransa'da düzenlenen EURONAVAL 2026 fuarında sergilendi.

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ASELSAN'dan ticari gemilere drone kalkanı! Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ilk kez görücüye çıktı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 165

ASELSAN, EURONAVAL 2026'da konuşlandırılabilir hava savunma sistemlerinden otonom sistemlere, yapay zekâ destekli silah çözümlerinden elektro-optik sistemlere kadar deniz savunma alanındaki ürünlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor.

TİCARİ GEMİLER VE PETROL TANKERLERİ İÇİN TAŞINABİLİR ÇÖZÜM

Fransa'da düzenlenen fuarda ilk kez tanıtılan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ konfigürasyonu, KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin kabiliyetlerini deniz platformlarına taşıyor. Sistem, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor.

Ana platformdan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ, kendi güç kaynağına ve operatör ortamına sahip bulunuyor. Sivil gemilere ve kritik sistemlere kurulabilen çözüm, ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşlandırılabiliyor. Sistem, özellikle stratejik ve zorlu su yollarından geçen ticari gemiler ile petrol tankerlerinin korunmasında, dron tehditleri gibi güncel hava savunma ihtiyaçlarına karşı hızlı ve esnek koruma sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, değişen deniz güvenliği ortamının hızla uyarlanabilen ve göreve hazır sistemlere duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti.

Akyol, "Denizde geleceğin güvenliği; sahada kendini kanıtlamış sistemleri otonomi, yapay zekâ ve seri konuşlandırma kabiliyetiyle bir araya getirmekten geçiyor. Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ile hava savunma kabiliyetimizi esnek ve hızlı koruma gerektiren platform ve ortamlara taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ürünlerin sahadaki verimliliği artırdığını vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"TUFAN ve KILIÇ ile otonom sistemlerin deniz operasyonlarında giderek artan rolüne cevap verirken SMASH 30 ve elektro-optik ürünlerimizle yapay zekâ destekli kabiliyetlerimizi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Farklı operasyonel şartlara uyum sağlayabilen göreve hazır sistemlerle dünya genelindeki deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz."

ASELSAN'ın fuarda öne çıkan çözümleri arasında MERCAN 100 Elektro-Optik Sistemi ile yapay zekâ destekli AINEO BOX da yer alıyor. MERCAN 100, denizaltılarda elektro-optik keşif ve gözetleme kabiliyeti sağlıyor. AINEO BOX ise elektro-optik sistemlere gerçek zamanlı görüntü işleme, otomatik hedef tespiti, sınıflandırma ve takip yetenekleri kazandırıyor.