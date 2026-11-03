TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Yapay zekâda yeni dönem: Uykuya dalacaklar

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:16
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Yapay zekâda yeni dönem: Uykuya dalacaklar

Yapay zekâ dünyasında öğrenme biçimini kökten değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Google araştırmacıları, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi büyük dil modellerinin en önemli sorunlarından birine çözüm olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Üstelik bu yöntemin merkezinde oldukça tanıdık bir kavram var: Uyku. Bugün kullanılan yapay zekâ modelleri, kendilerine verilen bilgileri sohbet sırasında kullanabiliyor. Ancak konuşma sona erdiğinde bu bilgiler çoğunlukla modelin kalıcı bilgi birikimine eklenmiyor. Bazı bilgiler kullanıcıya özel hafızada saklansa da yapay zekâ bunları genel anlamda öğrenmiş olmuyor.

Modellerin yeni bilgileri kalıcı olarak öğrenebilmesi için yeniden eğitilmeleri gerekiyor. Ancak bu süreçte başka bir sorun ortaya çıkıyor. Yapay zekâ yeni bilgiler öğrenirken eskiden bildiklerinin bir kısmını unutabiliyor. Bilim dünyasında "yıkıcı unutma" olarak adlandırılan bu sorun, yapay zekâların sürekli öğrenebilen sistemlere dönüşmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

Google araştırmacıları ise çözümü insan beyninin uyku sırasında öğrendiklerini pekiştirme yönteminde arıyor.

2
Yapay zekâda yeni dönem: Uykuya dalacaklar

GOOGLE'IN YAPAY ZEKÂSI NASIL UYUYACAK?

Google'ın geliştirdiği sistemde yapay zekânın çalışma düzeni iki aşamaya ayrılıyor: Uyanıklık ve uyku. Uyanıklık döneminde yapay zekâ normal şekilde çalışıyor, kullanıcılarla iletişim kuruyor ve yeni bilgiler topluyor. Ancak öğrendikleri hemen kalıcı hafızasına kaydedilmiyor. Belirli aralıklarla devreye giren uyku aşamasında ise model yeni bilgileri işlemeyi durduruyor. Bunun yerine gün boyunca öğrendiklerini kalıcı hâle getirmeye odaklanıyor.

Sistem, insan beyninin uyku sırasında anıları ve bilgileri güçlendirmesine benzer şekilde çalışıyor. Elbette yapay zekâ gerçekten uyumuyor. Buradaki uyku, modelin öğrendiklerini düzenlediği ve kendini geliştirdiği özel bir çalışma dönemini ifade ediyor.

3
Yapay zekâda yeni dönem: Uykuya dalacaklar

YENİ BİLGİLER ÖĞRENİRKEN ESKİLERİ UNUTMAYACAK

Google'ın üzerinde çalıştığı yöntemin en önemli hedefi, yapay zekânın yeni bilgiler öğrenirken eski bilgilerini kaybetmesini önlemek. Bunun için modelin hafızasına yeni bölümler ekleniyor. Böylece yapay zekâ, mevcut bilgilerini değiştirmek yerine öğrendiklerini bu yeni alanlarda saklayabiliyor.

Sistemde Mixture of Experts (MoE) adı verilen bir yapı kullanılıyor. Bu yapıda farklı görevler için uzmanlaşmış bölümler bulunuyor ve ihtiyaç duyulan bölümler devreye giriyor.

Uyku sırasında yeni bilgiler daha kalıcı hafıza alanlarına aktarılıyor. Ardından geçici bellek temizlenerek yeni öğrenmeler için yer açılıyor. Böylece yapay zekânın önceki deneyimlerini korurken yeni bilgiler edinmeye devam etmesi amaçlanıyor.

4
Yapay zekâda yeni dönem: Uykuya dalacaklar

YAPAY ZEKÂ RÜYA DA GÖRECEK

Google'ın geliştirdiği sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri de "rüya görme" aşaması. Bu bölümde yapay zekâ yalnızca öğrendiklerini hafızasına kaydetmiyor, aynı zamanda kendi kendine yeni eğitim örnekleri oluşturuyor. İnsan beyninin rüya sırasında farklı anılar arasında bağlantılar kurmasından esinlenen sistem, yapay zekânın farklı bilgi alanlarını bir araya getirmesini sağlıyor.

Model, normalde birlikte kullanmayacağı bilgileri birleştirerek yeni senaryolar ve alıştırmalar üretiyor. Ardından bunlar arasından kendisini geliştirmeye en fazla katkı sağlayabilecek örnekleri seçiyor.

Seçilen örnekler üzerinde yeniden çalışarak yeteneklerini geliştirmeye uğraşıyor. Daha sonra da bu çalışmaların performansını artırıp artırmadığını kontrol ediyor. Yani amaç, yapay zekânın yalnızca kendisine verilen bilgileri ezberlemesi değil, öğrendiklerinden hareketle kendi kendine gelişebilmesi.

Üstelik bu sürecin insanlar tarafından hazırlanmış yeni eğitim verilerine ihtiyaç duyulmadan gerçekleşmesi hedefleniyor.

5
Yapay zekâda yeni dönem: Uykuya dalacaklar

GOOGLE'IN TESTLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Google araştırmacıları, geliştirdikleri uyku yöntemini farklı görevlerde test ederek mevcut öğrenme sistemleriyle karşılaştırdı. En dikkat çekici sonuçlardan biri, yapay zekânın daha önce karşılaşmadığı dilleri öğrenmesi sırasında ortaya çıktı.

Mançu ve Kalamang gibi hakkında sınırlı eğitim verisi bulunan dillerle yapılan deneylerde yeni yöntem, birden fazla öğrenme aşamasından geçmesine rağmen önceki görevlerdeki başarısını neredeyse tamamen korudu.

Geleneksel öğrenme yöntemlerinde ise yeni bilgiler eklendikçe eski görevlerdeki performansın belirgin şekilde düştüğü görüldü. Bu sonuçlar, yapay zekâların yeni şeyler öğrenirken eskileri unutması sorununun büyük ölçüde azaltılabileceğini gösterdi.

10 MİLYON TOKENLIK TESTTE GPT-4'Ü GERİDE BIRAKTI

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de uzun metinleri anlama testlerinden geldi. BABILong adlı testte Google'ın geliştirdiği uyku yöntemi, 10 milyon token uzunluğundaki metinlerde bile neredeyse kusursuz performans sergiledi.

Bu testte yapay zekânın çok uzun metinlerin içine yerleştirilmiş bilgileri bulması, bunlar arasında bağlantılar kurması ve soruları doğru yanıtlaması gerekiyor. Google'ın açıkladığı sonuçlara göre yeni yöntem, bu alanda GPT-4 ve Titans gibi güçlü sistemleri geride bıraktı.

Yeni bilgileri kalıcı olarak öğrenme testlerinde de benzer sonuçlar elde edildi. SQuAD değerlendirmesinde yüzde 48,9 başarı oranına ulaşan sistem, sürekli ön eğitim testinde ise yüzde 46,2'lik performans gösterdi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.