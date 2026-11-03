Yapay zekâda yeni dönem: Uykuya dalacaklar

Yapay zekâ dünyasında öğrenme biçimini kökten değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Google araştırmacıları, ChatGPT, Gemini ve Claude gibi büyük dil modellerinin en önemli sorunlarından birine çözüm olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Üstelik bu yöntemin merkezinde oldukça tanıdık bir kavram var: Uyku. Bugün kullanılan yapay zekâ modelleri, kendilerine verilen bilgileri sohbet sırasında kullanabiliyor. Ancak konuşma sona erdiğinde bu bilgiler çoğunlukla modelin kalıcı bilgi birikimine eklenmiyor. Bazı bilgiler kullanıcıya özel hafızada saklansa da yapay zekâ bunları genel anlamda öğrenmiş olmuyor.

Modellerin yeni bilgileri kalıcı olarak öğrenebilmesi için yeniden eğitilmeleri gerekiyor. Ancak bu süreçte başka bir sorun ortaya çıkıyor. Yapay zekâ yeni bilgiler öğrenirken eskiden bildiklerinin bir kısmını unutabiliyor. Bilim dünyasında "yıkıcı unutma" olarak adlandırılan bu sorun, yapay zekâların sürekli öğrenebilen sistemlere dönüşmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

Google araştırmacıları ise çözümü insan beyninin uyku sırasında öğrendiklerini pekiştirme yönteminde arıyor.