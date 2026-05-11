Baykar tüm dünyanın gözdesi oldu! Belçika Savunma Bakanı Francken'dan övgü dolu sözler

Baykar Teknoloji, ürettiği yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaretinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1980’lerde çok küçük başlayan şirketin bugün milyar avroluk ciroya sahip bir dev haline geldiğine dikkat çeken Francken, "İki kardeş onu sıfırdan kurdu. Nasıl mı? Her zaman bir adım önde kalarak. Adeta geleceği okuyarak. Şirket, yapay zeka entegre silahlı insansız hava araçlarının öncüsü oldu. Bu sistemler giderek daha iyi hale geliyor, daha yükseğe ve daha uzağa uçuyor. Şimdi Baykar kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor: insansız savaş uçağı. 'Kızılelma' halihazırda seri üretimde ve ihracatı da yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye'nin Avrupa ile aynı Gümrük Birliği’nin parçası olduğunun altını çizen Belçika Savunma Bakanı, "Bu yapının kapsamlı biçimde güncellenmesi halinde aramızdaki ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika da bu çağrıyı destekliyor. Şirketlerimiz bu fırsatı kaçırmamalı" dedi.