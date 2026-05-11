Baykar tüm dünyanın gözdesi oldu! Belçika Savunma Bakanı Francken'dan övgü dolu sözler

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaretinin ardından yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti. Baykar Teknoloji'ye övgüler dizen Francken "Bu savunma şirketi NATO içinde benzersiz bir yere sahip çünkü sürekli inovasyonu temel prensip haline getirmiş durumda" dedi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek şirketin insansız hava araçları ve insansız savaş uçakları alanındaki öncülüğünü ve Türkiye-Avrupa ticareti potansiyelini vurguladı.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Francken, Baykar'ın silahlı insansız hava araçlarının öncüsü olduğunu belirtti.
Baykar'ın insansız savaş uçağı 'Kızılelma'nın seri üretimde ve ihracatının yapıldığını ifade etti.
Francken, Türkiye ile Avrupa arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi halinde ticaretin daha hızlı büyüyebileceğini söyledi.
Belçika'nın bu güncellemeyi desteklediğini ve şirketlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtti.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaretinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ÖNCÜSÜ OLDULAR"

1980’lerde çok küçük başlayan şirketin bugün milyar avroluk ciroya sahip bir dev haline geldiğine dikkat çeken Francken, "İki kardeş onu sıfırdan kurdu. Nasıl mı? Her zaman bir adım önde kalarak. Adeta geleceği okuyarak. Şirket, yapay zeka entegre silahlı insansız hava araçlarının öncüsü oldu. Bu sistemler giderek daha iyi hale geliyor, daha yükseğe ve daha uzağa uçuyor. Şimdi Baykar kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor: insansız savaş uçağı. '' halihazırda seri üretimde ve ihracatı da yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"TİCARET ÇOK DAHA HIZLI BÜYÜYEBİLİR"

Öte yandan Türkiye'nin Avrupa ile aynı Gümrük Birliği’nin parçası olduğunun altını çizen Belçika Savunma Bakanı, "Bu yapının kapsamlı biçimde güncellenmesi halinde aramızdaki ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika da bu çağrıyı destekliyor. Şirketlerimiz bu fırsatı kaçırmamalı" dedi.

