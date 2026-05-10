Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İnsansız kara aracı BARKAN 3'ün TSK envanterine girişi için geri sayım başladı

HAVELSAN tarafından otonom özellikler ve artırılmış faydalı yük kapasitesiyle geliştirilen BARKAN 3 insansız kara aracı, SAHA 2026 Fuarı'nda ilk defa sergilendi. Sensör, radar ve kamera sistemleriyle donatılan platformun bir veya iki ay içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 11:48

SAHA 2026 Fuarı'nda görücüye çıkan insansız kara aracı BARKAN 3, otonom yetenekleri ve artırılan faydalı yük kapasitesiyle önümüzdeki aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı BARKAN 3, otonom yetenekleri ve artırılan faydalı yük kapasitesiyle önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor.
BARKAN 3, SAHA 2026 Fuarı'nda ilk kez sergilendi.
Araç, asker operasyon alanına girmeden bölgeyi gözetleyebilecek, kontrol edebilecek ve taşıdığı mühimmatla müdahale edebilecek.
HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN 3'ün önceki versiyonlarına göre daha fazla sensör ve kameraya sahip, yaklaşık insan aklına sahip bir sistem olduğunu belirtti.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile seri üretim sözleşmesi imzalandı.
BARKAN 3, siber güvenlik anlamında da yeni yetenekler sunuyor ve değişen şartlara anlık olarak uyum sağlayabiliyor.
tarafından geliştirilen insansız kara aracı BARKAN 3, ilk kez sergilendi. HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine önümüzdeki 1-2 ay içerisinde girmiş olacak. Asker operasyon alanına girmeden bu insansız sistemlerle bölgeyi gözetleyebilecek, kontrol edebilecek ve müdahale edebilecek. Her türlü görev konseptini icra edebilecek. Bölgemizdeki savaşlara da baktığımız zaman insan faktörü arka planda kaldı. Önde hep insansız sistemler" dedi.

TSK ENVANTERİNE GİRİŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İnsansız kara araçları ailesinin en yeni ve gelişmiş üyesi olan BARKAN 3'ü ilk defa SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında sergilendi. Uzaktan kontrol ve otonom görev yetenekleri ile donatılmış BARKAN sistemi savaş sahasında, askeri birliklere ve güvenlik kuvvetlerine yakın görev desteği sağlıyor. BARKAN 3 modern sahasının ihtiyaçlarına yönelik yeni yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Operasyonlarda askerin yükünü hafifletecek. Asker operasyon alanına girmeden BARKAN'la bölgeyi gözetleyebilecek, kontrol edebilecek. Ayrıca üzerinde taşıdığı mühimmatla da müdahale de edebilecek.

"YAKLAŞIK İNSAN AKLINA SAHİP BİR SİSTEM ORTAYA ÇIKARDIK"

BARKAN 3'ün önceki versiyonlarına göre daha fazla gelişmiş bir sistem olduğunu belirten HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, "2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın "Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı" projesiyle başladı Barkan. O zaman sahaya çıkardığımız ürünü belli bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte test ettik. Test ettikten sonra ihtiyaçlar doğrultusunda bu araç biraz daha evrildi. Hem bölge şartlarına hem kuvvetin isterlerine göre farklı bir araç ortaya çıktı. Şuanda geldiğimiz aşamada da BARKAN'ın son versiyonu olan BARKAN 3 aracı çıktı. Savunma Sanayii Başkanlığımızla bir seri üretim sözleşmesi imzaladık. Şuanda ilk defa burada sergiliyoruz. Sahanın isterlerine hitap edebilecek farklı bir noktaya çıktı. Hareket kabiliyeti daha yüksek ve üzerinde farklı tip faydalı yükler taşıyabilen bir yapıya kavuştu. Otonom kabiliyetler daha fazla olan Hem sensör, hem radar, hem de kamera açısından yeni sistemler entegre edildi. Önceki versiyonlara göre çok daha fazla sensör ve kameraya sahip bir platform ortaya çıktı. Yaklaşık insan aklına sahip bir insansız sistem ortaya çıkarmış olduk" diye konuştu.

İNSAN FAKTÖRÜ GERİDE KALIYOR

Ataoğlu, BARKAN 3'ün envantere ne zaman gireceği hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine önümüzdeki 1-2 ay içerisinde girmiş olacak. Daha sonra diğer araçları üretmeye başlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut görev yaptığı bölgelerde, birliklerle birlikte görev icra edecek. Daha fazla faydalı yük taşıyabilen, daha çok sensörlere sahip bir araç ortaya çıktı. Sahada komuta kontrol merkezinden koordinatlar verilirken kendi kendine görev yapabilen bir araç ortaya çıktı. Siber güvenlik anlamında da yeni şeyler sunmuş oluyoruz. Yazılım kabiliyeti olduğu sürece bunları da geliştirmeye devam edeceğiz. Bire bir kuvvetle bölgede olduğumuz için her an değişen şartlara değişen isterlere anlık olarak araçlara aktarabiliyoruz".

BARKAN 3'ün her türlü görevi yapabileceğini ifade eden Ataoğlu, "Asker operasyon alanına girmeden bu insansız sistemlerle bölgeyi gözetleyebilecek, kontrol edebilecek ve müdahale edebilecek. Her türlü görev konseptini icra edebilecek. Bölgemizdeki savaşlara da baktığımız zaman insan faktörü arka planda kaldı. Önde hep insansız sistemler olacak. Biz de buna insansız sistemler diyoruz. BARKAN da artık insansız sistemlerin öncü araçlarından biridir. Faydalı yükleri de entegre edebiliyoruz. Bu da kuvvetin isterine göre değişiyor. Sahada kullanılan BARKAN İKA'lardan gelen geri bildirimlerle son aracımız ortaya çıktı. İlk aşamada yine belli adetlerde seri üretim yapılıyor olacak, ancak sahanın ihtiyacına göre bu sayı farklı adetlere de çıkabilir" ifadelerini kullandı.

