Baykar'dan küresel güç hamlesi: Piaggio Aerospace’te yeni model görücüye çıktı

Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace, şirketin yenilenen vizyonunu anlattığı etkinlik düzenledi. Tanıtımda Avanti NX (Next) modeli de görücüye çıktı.

Avanti NX, P.180 Avanti'nin yeni nesli olmanın ötesinde, şirketin müşteri hizmetleri ve servis anlayışındaki köklü dönüşümün bir sembolü niteliğinde bulunuyor. Lansman etkinliğinde, bu prensiplerin şirketin yeni döneminin temel taşları olduğu vurgulandı.

"YENİ SAYFA ŞİMDİ AÇILIYOR"

Etkinlik, Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın konuşmasıyla başladı. Daha önce Lamborghini ve Lilium Jet’te görev almış olan Baykar Grubu Tasarım ve Marka Direktörü Alberto Caruso yeni logoyu ve marka kimliğini sunarken, Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi Giovanni Tomassini, şirketin gelecek stratejisini ve vizyonunu paylaştı.

Haluk Bayraktar, konuşmasında, değişme cesaretini göstererek geçmişi onurlandırma ve bu değişimi yeniden başarıya dönüştürmenin sorumlulukları olduğunu söyledi. Bayraktar, "Piaggio Aerospace'in geleceğini koşullar değil bizler, yani her biriniz ellerimizle, zihnimizle ve kararlılığımızla yazacağız. Bugünden itibaren bu geleceği birlikte inşa ediyoruz. Piaggio Aerospace için yeni sayfa şimdi açılıyor." dedi.

Giovanni Tomassini ise "Avanti Next, sadece P.180 uçağımızın yeni bir versiyonundan ibaret değil, çok daha fazlası. Bu, Piaggio Aerospace'in bir sonraki bölümüdür. Birlikte çalışma, inovasyon yapma ve her gün uçaklarımızı uçuran, bakımını yapan ve destekleyen insanlara verdiğimiz değerin bir sonraki adımıdır. Avanti Next'in her bir unsuru, Piaggio Aerospace'in geleceğine olan inancımızı yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Lansmanda ayrıca, Avanti NX ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanan yeni kurumsal web sitesi ve çalışanlar için hazırlanan yeni kıyafet koleksiyonu da tanıtıldı.

Etkinlik, Baykar ile olan ortaklığın bir nişanesi olarak tüm çalışanlara Türk çayı ve lokum ikram edilmesiyle sona erdi. Ayrıca çalışanlara Piaggio markalı ürünlerin yer aldığı hediye kutuları takdim edildi.