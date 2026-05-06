Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA 2026 İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Fuara savunma sanayide dev projeler üreten Baykar damga vurdu. SAHA EXPO 2026, kritik bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayraktar KIZILELMA ile tarihi ihracat hamlesi! Endonezya imzayı attı Baykar, SAHA EXPO 2026'da Endonezya ile insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ihracatı için tarihi bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo Endonezya'ya teslim edilecek. Sözleşmedeki opsiyonlarla bu sayı 48 uçağa kadar çıkabilecek. KIZILELMA, 8.5 ton maksimum kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük kapasitesi ve 0.9 Mach maksimum hız gibi teknik özelliklere sahip. Düşük radar izi, kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilme ve gelişmiş yapay zeka gibi yetenekleri bulunuyor. Baykar ile Endonezya firması Republikorp arasında imzalanan sözleşme, KIZILELMA'nın ilk ihracatı olma özelliğini taşıyor.

ENDONEZYA İLE TARİHİ KIZILELMA ANLAŞMASI

Baykar ile Endonezya firması Republikorp arasında, insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın ihracatı için resmi sözleşme imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Baykar adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk. Anlaşmanın tarihi önemi ilk kez ihraç edilmesi. Hedefimiz 12 adetten oluşan bir filoyu 2028'den itibaren teslim etmek. Bu anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

İLK ETAPTA 12 UÇAKLIK FİLO

Anlaşma kapsamında Endonezya'ya ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Sözleşmede yer alan opsiyonlar dahilinde, teslimatın toplamda 4 filo yani 48 uçağa kadar genişletilmesi öngörülüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Baykar Teknoloji tarafından paylaşılan resmi verilere göre teknik parametreler şunlardır:

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 8,5 Ton

Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg

Seyir Hızı: 0.6 Mach

Maksimum Hız: 0.9 Mach

Havada Kalış Süresi: 5 saat (yakıt durumuna göre 3-5 saat)

Görev Yarıçapı: 500 Deniz Mili (LOS & BLOS Haberleşme)

Operasyonel İrtifa: 35.000 Feet

Servis Tavanı: 45.000 Feet [1, 2, 3, 4]

GELİŞMİŞ KABİLİYETLER

Düşük Radar İzi: Radar kesit alanı düşük (stealth) tasarımıyla radarlardan gizlenebilme kabiliyetine sahiptir.

Kısa Pistli Gemilere İniş-Kalkış: TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilmektedir.

Gelişmiş Yapay Zeka: Otonom iniş-kalkış ve rota planlama sistemleriyle donatılmıştır.

Görüş İçi ve Ötesi Hava Muharebesi: Havadan havaya akıllı mühimmatlar atabilme yeteneği bulunmaktadır.