Elazığ'da düzenlenen BilimFest Elazığ'da sergilenen yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA öğrencilerin ilgi odağı oldu. Daha önce yakından görmeyi hayal ettiği hava aracını karşısında gören Zeynep Azra Erdoğan'ın yaşadığı sevinç ve gurur kameralara yansıdı.

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Bayraktar TB2'yi gören ortaokul öğrencisi duygularına hakim olamadı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 128

Elazığ'da yeni teknoloji ürün ve sistemlerinin sergilendiği "BilimFest Elazığ", ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, kentteki binlerce öğrenciyi bilim ve teknolojiyle buluşturuyor. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen organizasyonda bilim atölyeleri, teknoloji uygulamaları, bilim gösterileri, uzay ve havacılık etkinlikleri ile zengin deneyim alanları yer alıyor.

Emniyet ve jandarma unsurlarına ait zırhlı araç ve güvenlik sistemlerinin de sergilendiği fuarda, ziyaretçilerin odak noktası Türk savunma sanayisinin simgelerinden Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı oldu. Tüm ziyaretçiler SİHA'yı yakından inceledi ve ekip ile bol bol fotoğraf çekti. Bir ortaokul öğrencisinin Bayraktar TB2'yi yakından gördüğünde yaşadığı büyük sevinç ve heyecan kameralara yansıdı.

BAYRAKTAR TB2'Yİ YAKINDAN GÖREN ÖĞRENCİLER BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Hep yakından görmeyi hayal ettiği yerli ve milli SİHA'yı karşısında görünce büyük bir sevinç yaşayan Zeynep Azra Erdoğan, "Buraya geldik, gayet de güzel. Herkese emekleri için çok teşekkür ederiz. Ama dikkatimizi çeken çok güzel bir şey var. Çok güzel askerlerimiz ve Bayraktar TB2'miz burada. Gerçekten şu an bir duygu içerisindeyiz. Gurur duyuyoruz. Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz ve şunları görünce oturup ağlamamak elden değil" dedi.

Öğrencilerden Ahmet Eyüp Üstündağ ise, "Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir duygu içerisindeyiz. O duyguyu anlatmak mümkün değil. Askerlerimiz, uçaklarımız, tanklarımız hepsi çok güzel. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.