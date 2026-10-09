Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:57

SpaceX'ten dev hamle! ABD'li mobil operatörlerin hisseleri düştü

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmek için önemli bir adım attı. Ülke genelinde kullanılabilecek frekans lisanslarını satın almak üzere anlaşmaya varan şirketin hamlesi, AT&T, T-Mobile ve Verizon hisselerinde düşüşe yol açtı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
SpaceX'ten dev hamle! ABD'li mobil operatörlerin hisseleri düştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:57

'ın uzay ve uydu şirketi , 'deki mobil iletişim pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, ülke genelinde kullanılabilecek düşük bant frekans (spektrum) lisanslarından oluşan bir portföyü satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. SpaceX'in bu hamlesi, uydu internet hizmeti 'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açabilecek.

SpaceX'ten dev hamle! ABD'li mobil operatörlerin hisseleri düştü

SPACEX, CEP TELEFONLARINDA KESİNTİSİZ BAĞLANTI HEDEFLİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın hayata geçmesi için ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayı gerekiyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından SpaceX, Starlink'in uydular üzerinden doğrudan cep telefonlarına sunduğu bağlantı hizmetini gelişmiş bir karasal mobil ağla birleştirmeyi planlıyor. Böylece kullanıcıların bulundukları yerden bağımsız olarak bağlantı kurabilmesi hedefleniyor.

ELON MUSK: SON KRİTİK PARÇAYI TAMAMLIYORUZ

SpaceX CEO'su Elon Musk da X hesabından yaptığı paylaşımla anlaşmanın önemine dikkat çekti. Musk, "Bu, SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası." ifadelerini kullandı.

MOBİL İLETİŞİM DEVLERİNİN HİSSELERİ GERİLEDİ

SpaceX'in açıklaması, ABD'nin önde gelen mobil iletişim şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından piyasa sonrası işlemlerde AT&T, T-Mobile ve Verizon hisselerinde düşüş yaşandı. SpaceX'in uydu bağlantısını karasal mobil şebekeyle birleştirme planı, şirketin yalnızca uydu interneti alanında değil, geleneksel mobil iletişim pazarında da doğrudan rekabete hazırlanması açısından önem taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitcoin'de sert düşüş! Kritik eşik kırıldı, üç haftanın dibini gördü
Çin'den küresel yakıt piyasasını rahatlatacak hamle!
Fon soruşturmasında 214 milyonerin kapısı çalınacak: 187 milyar liralık kazanç mercek altında
ETİKETLER
#elon musk
#SpaceX
#ABD
#starlink
#Fcc
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.