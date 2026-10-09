SpaceX'ten dev hamle! ABD'li mobil operatörlerin hisseleri düştü

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İstanbul
Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX, ABD'deki mobil iletişim pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, ülke genelinde kullanılabilecek düşük bant frekans (spektrum) lisanslarından oluşan bir portföyü satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. SpaceX'in bu hamlesi, uydu internet hizmeti Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açabilecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın hayata geçmesi için ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayı gerekiyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından SpaceX, Starlink'in uydular üzerinden doğrudan cep telefonlarına sunduğu bağlantı hizmetini gelişmiş bir karasal mobil ağla birleştirmeyi planlıyor. Böylece kullanıcıların bulundukları yerden bağımsız olarak bağlantı kurabilmesi hedefleniyor.
SpaceX CEO'su Elon Musk da X hesabından yaptığı paylaşımla anlaşmanın önemine dikkat çekti. Musk, "Bu, SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası." ifadelerini kullandı.
SpaceX'in açıklaması, ABD'nin önde gelen mobil iletişim şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından piyasa sonrası işlemlerde AT&T, T-Mobile ve Verizon hisselerinde düşüş yaşandı. SpaceX'in uydu bağlantısını karasal mobil şebekeyle birleştirme planı, şirketin yalnızca uydu interneti alanında değil, geleneksel mobil iletişim pazarında da doğrudan rekabete hazırlanması açısından önem taşıyor.