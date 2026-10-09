SpaceX'ten dev hamle! ABD'li mobil operatörlerin hisseleri düştü

Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX, ABD'deki mobil iletişim pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, ülke genelinde kullanılabilecek düşük bant frekans (spektrum) lisanslarından oluşan bir portföyü satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. SpaceX'in bu hamlesi, uydu internet hizmeti Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açabilecek.

SPACEX, CEP TELEFONLARINDA KESİNTİSİZ BAĞLANTI HEDEFLİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın hayata geçmesi için ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayı gerekiyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından SpaceX, Starlink'in uydular üzerinden doğrudan cep telefonlarına sunduğu bağlantı hizmetini gelişmiş bir karasal mobil ağla birleştirmeyi planlıyor. Böylece kullanıcıların bulundukları yerden bağımsız olarak bağlantı kurabilmesi hedefleniyor.

ELON MUSK: SON KRİTİK PARÇAYI TAMAMLIYORUZ

SpaceX CEO'su Elon Musk da X hesabından yaptığı paylaşımla anlaşmanın önemine dikkat çekti. Musk, "Bu, SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası." ifadelerini kullandı.

MOBİL İLETİŞİM DEVLERİNİN HİSSELERİ GERİLEDİ

SpaceX'in açıklaması, ABD'nin önde gelen mobil iletişim şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından piyasa sonrası işlemlerde AT&T, T-Mobile ve Verizon hisselerinde düşüş yaşandı. SpaceX'in uydu bağlantısını karasal mobil şebekeyle birleştirme planı, şirketin yalnızca uydu interneti alanında değil, geleneksel mobil iletişim pazarında da doğrudan rekabete hazırlanması açısından önem taşıyor.