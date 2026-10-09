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Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:51

Çin'den küresel yakıt piyasasını rahatlatacak hamle!

Çin, Altın Hafta tatilinin ardından rafine yakıt ihracatına yeniden başlamaya hazırlanıyor. Pekin yönetiminin ekim ayı için yaklaşık 3,7 milyon metrik tonluk sevkiyata onay verdiği belirtilirken, bu adımın küresel yakıt piyasalarındaki arz sıkışıklığını hafifletmesi ve fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Çin'den küresel yakıt piyasasını rahatlatacak hamle!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:51

Küresel enerji piyasalarında gözler bu kez 'e çevrildi. Dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden biri olan Çin, Altın Hafta tatili nedeniyle ara verdiği rafine ihracatını ekim ayında yeniden başlatmaya hazırlanıyor. 'in bu hamlesi, özellikle yakıt arzında sıkıntı yaşayan küresel piyasalar açısından önem taşıyor. Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi dört ticaret kaynağına dayandırdığı habere göre, Çinli rafinerilerin uluslararası piyasalara yakıt sevkiyatına yeniden başlaması bekleniyor. Bu gelişmenin, son dönemde arz daralmasıyla karşı karşıya kalan yakıt piyasalarına bir miktar rahatlama sağlaması öngörülüyor.

Çin'den küresel yakıt piyasasını rahatlatacak hamle!

3,7 MİLYON TONLUK İHRACATA ONAY VERİLDİ

Reuters'a konuşan iki sektör kaynağı, Çin yönetiminin ekim ayında yaklaşık 3,7 milyon metrik ton dizel, benzin ve jet yakıtı ihracatına izin verdiğini aktardı. Söz konusu miktar, küresel yakıt arzının desteklenmesi açısından dikkat çekiyor. Özellikle rafine petrol ürünlerinde yaşanan tedarik sıkıntısı düşünüldüğünde, Çin'den gelecek yeni sevkiyatların uluslararası piyasalardaki arz baskısını hafifletmesi bekleniyor.

İRAN SAVAŞI SONRASI İHRACATA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Çin, İran Savaşı'nın küresel petrol piyasalarında yarattığı aksaklıkların ardından yakıt ihracatında frene basmıştı. Savaş nedeniyle ham petrol akışının ve rafineri üretiminin sekteye uğraması üzerine Pekin yönetimi, iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına almak amacıyla mart ayında kısıtlamalarını devreye sokmuştu. Ancak temmuz-eylül döneminde bu kısıtlamalar kademeli olarak gevşetildi. Ekim ayında ihracatın yeniden başlaması da Çin'in yakıt sevkiyatlarına yönelik politikasında yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

PEKİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ DENETİMİNİ ARTIRDI

Çin'de dizel, benzin ve jet yakıtı ihracatı normal şartlarda belirlenen kotalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak Pekin yönetimi son dönemde bu sistemi daha sıkı denetlemeye başladı. Yetkililer, yakıt sevkiyatlarını artık aylık bazda inceleyerek ihracat miktarları üzerindeki kontrollerini artırıyor. Böylece hem iç piyasadaki arzın korunması hem de yurt dışına yapılacak satışların daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

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ETİKETLER
#Çin
#ihracat
#pekin
#yakıt
#Rafiner
#Dünya
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