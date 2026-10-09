Bitcoin'de sert düşüş! Kritik eşik kırıldı, üç haftanın dibini gördü

Kripto para piyasasında satış baskısı giderek artıyor. Küresel piyasalarda doların güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve petrol fiyatlarındaki sert artış, Bitcoin'i aşağı çekti. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,6 değer kaybeden Bitcoin, 81 bin 400 dolar seviyesine kadar gerileyerek yatırımcıların yakından takip ettiği 82 bin dolar desteğini kaybetti. Böylece Bitcoin, 20 Eylül'den bu yana ilk kez 82 bin doların altına inerken yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

BİTCOİN'E ÜÇLÜ DARBE: DOLAR, FAİZ VE PETROL

Bitcoin'deki gerilemenin arkasında küresel piyasalarda artan belirsizlik var. Özellikle ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki yükseliş ve doların değer kazanması, kripto paralara yönelik talebi zayıflatıyor. Bir diğer baskı unsuru ise petrol fiyatları. Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelerin petrolü yukarı taşıması, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken Bitcoin gibi yüksek oynaklığa sahip varlıklarda satışları hızlandırıyor.

FED'İN FAİZ MESAJI PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

Kripto para yatırımcılarının gözü bir yandan da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlarda. Fed'in eylül toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarda, üyelerin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışını daha uygun gördüğünün anlaşılması piyasalardaki baskıyı artırdı. Faizlerin yeniden yükseltilebileceğine yönelik beklentiler, dolar ve tahvil getirilerini desteklerken Bitcoin'in toparlanmasını da zorlaştırıyor.

82 BİN DOLAR DESTEĞİ KAYBEDİLDİ

Bitcoin açısından son satış dalgasının en dikkat çekici sonucu, 82 bin dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması oldu. Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 1,6 civarında değer kaybederek 81 bin 400 dolara kadar çekildi. Böylece yaklaşık üç haftadır üzerinde kaldığı kritik seviyenin altına inmiş oldu. Piyasalarda şimdi Bitcoin'in yeniden 82 bin doların üzerine çıkıp çıkamayacağı izleniyor.

KRİPTO PİYASASINDA SATIŞ BASKISI YAYILIYOR

Bitcoin'deki düşüş yalnızca dünyanın en büyük kripto para birimiyle sınırlı kalmadı. Küresel risk iştahının zayıflaması, diğer büyük kripto varlıklarda da satış baskısını beraberinde getirdi. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde Bitcoin'in yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında Fed'in faiz kararları, doların seyri ve ABD tahvil getirileri bulunuyor. Bunun yanında küresel likidite koşulları, spot Bitcoin ETF'lerine yönelik para giriş ve çıkışları ile Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de kripto para piyasasının yakın takibinde olacak.