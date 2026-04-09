Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bayraktar TB3, Mavi Vatan Tatbikatı'nda bir ilki başardı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, 120 gemi ve 15 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Tatbikat kapsamında TCG Anadolu'dan kalkan TB3 SİHA ile bir kamikaze insansız deniz aracı ilk kez vuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 15:48

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında yerli savunma sanayii sistemleri ilkleri başardı. TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB3 SİHA ile bir kamikaze insansız deniz aracının (KİDA) ilk kez imha edildiği bildirildi.

0:00 97
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Mavi Vatan Tatbikatı'nda, TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB3 SİHA ilk kez bir kamikaze insansız deniz aracını imha etti.
Mavi Vatan Tatbikatı'na 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personel katıldı.
Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisinden havalanarak deniz üzerinde seyreden kamikaze insansız deniz aracını imha etti.
Daha önce Bayraktar TB3, kısa pistli gemilere inip kalkan ilk SİHA olmuştu.
Tatbikat kapsamında Sakarya denizaltısından yerli AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu atışı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'nin modern unsurlarıyla hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirtti.
BAYRAKTAR TB3 İLKİ BAŞARDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sularında gerçekleştirilen Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin detay paylaştı. Tam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personelin katıldığı faaliyet kapsamında, TCG Anadolu gemisinden havalanan TB3 , deniz üzerinde seyreden kamikaze insansız deniz aracını başarıyla imha etti.

Daha önce , TCG Anadolu gemisinden yaptığı başarılı kalkış ve iniş ile kısa pistli gemilere inip kalkan ilk SİHA ünvanı elde etmişti.

https://x.com/Selcuk/status/2041903943953875103?s=20

DENİZALTIDAN YERLİ TORPİDO ATIŞI

Tatbikatın bir diğer önemli aşamasında, Sakarya denizaltısı görev aldı. Yerli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu denizaltıdan fırlatıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern, yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla, başta Mavi Vatan olmak üzere sınırlarımızın ötesinde ve dünya denizlerinde; hak ve menfaatlerimizin korunması, etkinliğimizin sürdürülmesi ve caydırıcılığımızın pekiştirilmesi amacıyla azim, kararlılık ve üstün bir görev anlayışıyla faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği" vurgulandı.

BAYRAKTAR TB3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KategoriÖzellik
Temel Uçuş Performans KriterleriUzunluk: 8.35 Metre
Kanat Açıklığı: 14 Metre
Faydalı Yük Kapasitesi: 280 Kilogram
Azami Kalkış Ağırlığı: 1600 Kilogram
Gelişmiş ÖzelliklerOtomatik İniş ve Kalkış
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
ETİKETLER
#bayraktar tb3
#siha
#Kİda
#Mavi Vatan Tatbikatı
#Akya Torpido
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.