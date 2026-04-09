Bayraktar TB3, Mavi Vatan Tatbikatı'nda bir ilki başardı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında yerli savunma sanayii sistemleri ilkleri başardı. TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB3 SİHA ile bir kamikaze insansız deniz aracının (KİDA) ilk kez imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sularında gerçekleştirilen Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin detay paylaştı. Tam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personelin katıldığı faaliyet kapsamında, TCG Anadolu gemisinden havalanan TB3 SİHA, deniz üzerinde seyreden kamikaze insansız deniz aracını başarıyla imha etti.
Daha önce Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinden yaptığı başarılı kalkış ve iniş ile kısa pistli gemilere inip kalkan ilk SİHA ünvanı elde etmişti.
https://x.com/Selcuk/status/2041903943953875103?s=20
Tatbikatın bir diğer önemli aşamasında, Sakarya denizaltısı görev aldı. Yerli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu denizaltıdan fırlatıldı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern, yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla, başta Mavi Vatan olmak üzere sınırlarımızın ötesinde ve dünya denizlerinde; hak ve menfaatlerimizin korunması, etkinliğimizin sürdürülmesi ve caydırıcılığımızın pekiştirilmesi amacıyla azim, kararlılık ve üstün bir görev anlayışıyla faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği" vurgulandı.
|Kategori
|Özellik
|Temel Uçuş Performans Kriterleri
|Uzunluk: 8.35 Metre
|Kanat Açıklığı: 14 Metre
|Faydalı Yük Kapasitesi: 280 Kilogram
|Azami Kalkış Ağırlığı: 1600 Kilogram
|Gelişmiş Özellikler
|Otomatik İniş ve Kalkış
|Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
|Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti