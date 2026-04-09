Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında yerli savunma sanayii sistemleri ilkleri başardı. TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB3 SİHA ile bir kamikaze insansız deniz aracının (KİDA) ilk kez imha edildiği bildirildi.

Bayraktar TB3, Mavi Vatan Tatbikatı'nda bir ilki başardı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

HABERİN ÖZETİ Bayraktar TB3, Mavi Vatan Tatbikatı'nda bir ilki başardı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Mavi Vatan Tatbikatı'nda, TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB3 SİHA ilk kez bir kamikaze insansız deniz aracını imha etti. Mavi Vatan Tatbikatı'na 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personel katıldı. Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisinden havalanarak deniz üzerinde seyreden kamikaze insansız deniz aracını imha etti. Daha önce Bayraktar TB3, kısa pistli gemilere inip kalkan ilk SİHA olmuştu. Tatbikat kapsamında Sakarya denizaltısından yerli AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu atışı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'nin modern unsurlarıyla hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirtti.

BAYRAKTAR TB3 İLKİ BAŞARDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sularında gerçekleştirilen Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin detay paylaştı. Tam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personelin katıldığı faaliyet kapsamında, TCG Anadolu gemisinden havalanan TB3 SİHA, deniz üzerinde seyreden kamikaze insansız deniz aracını başarıyla imha etti.

Daha önce Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinden yaptığı başarılı kalkış ve iniş ile kısa pistli gemilere inip kalkan ilk SİHA ünvanı elde etmişti.

https://x.com/Selcuk/status/2041903943953875103?s=20

DENİZALTIDAN YERLİ TORPİDO ATIŞI

Tatbikatın bir diğer önemli aşamasında, Sakarya denizaltısı görev aldı. Yerli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu denizaltıdan fırlatıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern, yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla, başta Mavi Vatan olmak üzere sınırlarımızın ötesinde ve dünya denizlerinde; hak ve menfaatlerimizin korunması, etkinliğimizin sürdürülmesi ve caydırıcılığımızın pekiştirilmesi amacıyla azim, kararlılık ve üstün bir görev anlayışıyla faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği" vurgulandı.

