Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka artık reçete yazabilecek! Yetki verildi

Legion Health isimli şirket, Utah'ta hastalara anksiyete ve depresyon ilaçlarını reçete edebilen yeni bir yapay zeka uygulamasını faaliyete geçirdi. Tıp uzmanları otomasyon sisteminin aşırı tedaviye yol açabileceği ve hastaların yanlış yönlendirmelerini fark edemeyeceği konusunda uyarıyor. Şirket yetkilileri ise söz konusu sohbet robotunu yıl sonuna kadar tüm ülke çapında kullanıma açmayı planlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 14:37

San Francisco merkezli Legion Health girişimi tarafından geliştirilen asistanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletindeki hastalara psikiyatrik ilaçlar için reçete yenileme onayı aldı. The Verge sitesinin haberine göre, sohbet robotu şimdilik sadece daha önceden uzman doktorlar tarafından reçete edilmiş belirli ilaçları yenileyebiliyor.

Anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar uygulama üzerinden tekrar yazılabilecek. Sistemden faydalanmak isteyen hastaların durumunun stabil olması ve son bir yıl içerisinde herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık sebebiyle hastaneye yatırılmamış olması şartı aranıyor.

Konuyla ilgili bazı uzman isimlerden de açıklama geldi. Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri uzmanı Brent Kious, sürecin otomatikleştirilmesinin psikiyatride "aşırı tedavi salgınına" yol açabileceğini belirtiyor. Harvard Tıp Fakültesi dijital psikiyatri direktörü John Torous ise bu tür ilaçları yazarken çok daha dikkatli ve aktif bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka asistanlarının, hastaların sorulara eksik veya bilerek yanlış cevap vermesi durumunda önemli detayları gözden kaçırabileceği ifade edildi. İnsan klinisyenler satır aralarını okuyarak hastaların yönlendirici veya kaçamak cevaplarını fark edebilme yetisine sahip.

Kious, teknolojinin kullanıma sunulmasından önce çok daha fazla bilimsel test ve şeffaflık gerektiğine inanıyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#utah
#Psikiyatrik İlaçlar
#Reçete Yenileme
#Legion Health
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.