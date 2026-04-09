Yapay zeka artık reçete yazabilecek! Yetki verildi

San Francisco merkezli Legion Health girişimi tarafından geliştirilen yapay zeka asistanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki hastalara psikiyatrik ilaçlar için reçete yenileme onayı aldı. The Verge sitesinin haberine göre, sohbet robotu şimdilik sadece daha önceden uzman doktorlar tarafından reçete edilmiş belirli ilaçları yenileyebiliyor.

Anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar uygulama üzerinden tekrar yazılabilecek. Sistemden faydalanmak isteyen hastaların durumunun stabil olması ve son bir yıl içerisinde herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık sebebiyle hastaneye yatırılmamış olması şartı aranıyor.

Konuyla ilgili bazı uzman isimlerden de açıklama geldi. Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri uzmanı Brent Kious, sürecin otomatikleştirilmesinin psikiyatride "aşırı tedavi salgınına" yol açabileceğini belirtiyor. Harvard Tıp Fakültesi dijital psikiyatri direktörü John Torous ise bu tür ilaçları yazarken çok daha dikkatli ve aktif bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka asistanlarının, hastaların sorulara eksik veya bilerek yanlış cevap vermesi durumunda önemli detayları gözden kaçırabileceği ifade edildi. İnsan klinisyenler satır aralarını okuyarak hastaların yönlendirici veya kaçamak cevaplarını fark edebilme yetisine sahip.

Kious, teknolojinin kullanıma sunulmasından önce çok daha fazla bilimsel test ve şeffaflık gerektiğine inanıyor.