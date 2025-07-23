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Savunma Teknolojileri
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 | Ömer Faruk Dogan

Düşman bu İHA'yı gördüğünde kaçacak yer arayacak: BOYGA-B tanıtıldı

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM, IDEF 2025'te ses getirecek iki yeni sistemi ilk kez tanıttı: BOYGA-B ve TUNGA. Keşif, gözetleme ve yüksek hassasiyetli mühimmat bırakma kabiliyetiyle sahada oyunu değiştirecek olan döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA-B, farklı türde mühimmatları taşıma ve yüksek isabetle hedefe bırakma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

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Düşman bu İHA'yı gördüğünde kaçacak yer arayacak: BOYGA-B tanıtıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:50

STM, bırakma özellikli döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA-B ve onunla entegre çalışan TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi'ni 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında ilk kez tanıttı.

BOYGA-B, AKILLI MÜHİMMAT TAŞIYABİLİYOR

Keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hassas mühimmat bırakma görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen BOYGA-B, iki adet 81 mm mühimmat sisteminin yanı sıra akıllı mühimmat taşıyabiliyor.

Düşman bu İHA'yı gördüğünde kaçacak yer arayacak: BOYGA-B tanıtıldı

Bu sistemle birlikte tanıtılan, anti-personel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen TUNGA ise görüntü işleme veya GNSS tabanlı güdüm kabiliyeti, modüler yapısı ve yaklaşma tapalı infilak özelliğiyle dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sahada başarıyla kanıtlanmış ve ihracat başarılarına imza atan STM Taktik ailesini, sahanın gelişen ihtiyaçlarına uygun genişlettiklerini belirtti.

Milli mühendislik gücüyle, taktik sahaya yeni çözümler kazandırdıklarını kaydeden Güleryüz, şu ifadeleri kullandı:

"Mühimmat bırakan İHA'mız BOYGA'nın gelişmiş versiyonu olan BOYGA-B, tek bir platformla, farklı tipte mühimmatları taşıma ve bırakabilme kabiliyeti ile çeşitli tehditler karşısında sahada etkin bir çözüm olacak. TUNGA ise görüntü işleme kabiliyeti ile taktik İHA'lardan noktasal hassasiyetle hedefleri etki altına alabilecek. Her iki ürünümüz de saha testlerini başarıyla tamamlamış ve kullanıma hazırdır. BOYGA-B ve TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi, STM'nin İHA teknolojilerindeki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor. STM olarak, ordumuz ve dost-kardeş ülkelere yenilikçi ve milli çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Düşman bu İHA'yı gördüğünde kaçacak yer arayacak: BOYGA-B tanıtıldı

YÜKSEK HASSASİYETLİ BİR TAŞIYICI PLATFORMU

Verilen bilgilere göre BOYGA-B, taktik alanda keşif-gözetleme, hedef angajmanı ve mühimmat bırakma görevlerini yerine getirmek üzere geliştirilmiş yüksek hassasiyetli bir taşıyıcı platformu olarak öne çıkıyor.

GNSS olmayan veya karıştırılmış ortamlarda görev icra edebilen BOYGA-B, 8 kg mühimmat taşıma kapasitesiyle birden fazla ve farklı mühimmat taşıyabiliyor. Salan mekanizması sayesinde hedef üzerine mühimmatları yüksek hassasiyetle bırakıyor.

TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi ise STM'nin anti-personel görevler için geliştirdiği süzülen güdümlü bir mühimmat. 1750 gr harp başlığına sahip TUNGA, EO/termal görüntüleme sistemleri ve görüntü işleme algoritmaları sayesinde yüksek hassasiyetle hedefe angaje olabiliyor.

Düşman bu İHA'yı gördüğünde kaçacak yer arayacak: BOYGA-B tanıtıldı

Kendini imha seçenekleriyle de güvenli kullanım sağlayan TUNGA, STM'nin geliştirdiği BOYGA-B İHA'dan bırakılmasının yanı sıra farklı platformlara entegre edilebiliyor.

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ETİKETLER
#iha
#mühimmat
#Savunma Teknolojileri
#Boyga-b
#Tunga
#Akıllı Mühimmat
#Stm
#Savunma Teknolojileri
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