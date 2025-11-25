Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
15°
 Ömer Faruk Dogan

HÜRJET'te 3 koldan büyük atılım: Test, üretim ve ihracat hızlandı

Türkiye’nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, 340 sorti ve 260 uçuş saatini geride bırakarak olgunlaşma sürecini hızla tamamlıyor. 2026'da Türk Yıldızları'na teslim edilecek HÜRJET, 2028'den itibaren İspanya'ya yapılacak ihracatla uluslararası arenada yeni bir döneme adım atacak.

'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, test, seri üretim ve çalışmalarının eş zamanlı ilerlediği üç aşamalı yoğun süreçte hızla olgunlaşıyor. 340 sorti ve 260 uçuş saatini geride bırakan HÜRJET, 2026'da Türk Yıldızları'na teslim edilecek, 2028'den itibaren ise 'ya ihracat kapsamında yeni bir döneme adım atacak.

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen Projesi'nde iki prototiple geliştirme ve test faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 340 sorti yaptı ve yaklaşık 260 uçuş saatine ulaştı.

HÜRJET'te 3 koldan büyük atılım: Test, üretim ve ihracat hızlandı

HÜRJET SERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

HÜRJET Projesi'nde seri üretim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2026 yılı içerisinde planlanan Türk Yıldızları takvimine uygun şekilde süreç ilerliyor.

Teslim edilecek uçakların montaj faaliyetleri sürerken gelecek yılın ilk çeyreğinde yeni üretim uçakların ilk uçuşlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı. Montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri (iniş takımı, kablaj, kanopi mekanizma, elektrik testleri) başlatılan HÜRJET, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan aviyonik sistem, elektrik sistemi ve yakıt testlerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu.

HÜRJET, ilk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerini devam ettirdi.

HÜRJET'te 3 koldan büyük atılım: Test, üretim ve ihracat hızlandı

HEDEF: AYDA 2 UÇAK TESLİMİ

TUSAŞ, ayda 2 HÜRJET teslim edebilecek bir seri üretim altyapısı kapasitesi oluşturmak için de hazırlık yapıyor.

HÜRJET'ten Türk Hava Kuvvetlerine ilk aşamada 16 adet teslim edilecek. Bu sayı farklı konfigürasyonlardaki uçaklarla artırılacak.

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

13,6 metre uzunlukta, 4,1 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığındaki HÜRJET, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.

Uçakta üçer adet kanat altında ve bir adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. HÜRJET, 3 tonun üzerinde faydalı yük taşıyabilecek.

Test sürecinde farklı kamuflajlara sahip 2 HÜRJET'in kol uçuşu ve ilerde bir parçası olacağı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile HÜRJET'in yaptığı uçuş büyük ilgi gördü.

HÜRJET'te 3 koldan büyük atılım: Test, üretim ve ihracat hızlandı

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik sözleşmenin de yakın zamanda imzalanması bekleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanyol yayın organı El Espanol'a yaptığı açıklamada, "TUSAŞ olarak tamamen hazırız. Artık haftaları sayıyoruz. Taraflar arasında çözümsüz herhangi bir konu kalmadı. Nihai tedarik sözleşmesinin kısa sürede imzalanması bekleniyor." dedi.

HÜRJET'in, temel olarak eğitim amaçlı tasarlanmış bir jet eğitim uçağı olduğuna işaret eden Demiroğlu, ancak yeni misyon ihtiyaçları veya varyant talepleri ortaya çıkması halinde TUSAŞ'ın bu gereksinimlere hızla uyum sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

HÜRJET varyantları, konfigürasyonları ve teslimat takvimi sözleşme imzasıyla birlikte açıklanacak.

HÜRJET'te 3 koldan büyük atılım: Test, üretim ve ihracat hızlandı

F-5 uçaklarının yerine geçecek yeni Entegre Eğitim Sistemi için tahmini bedeli 3 milyar 120 milyon avro olan bir program uygulanacak. Bu kapsamda teslimatların 2028'de başlaması ve 45 HÜRJET tedariki planlanıyor.

#Türkiye
#uçak
#ispanya
#Hürjet
#savunma sanayii
#ihracat
#teslimat
#Savunma Teknolojileri
