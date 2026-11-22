Savunma, güvenlik ve arama-kurtarma alanları için tekstil ürünleri geliştiren Fatma Şahin İşler, Ankara'da ilk mağazasında -39 dereceye kadar dayanıklı ekipmanlar, soğuk iklim giysileri ve özel üretim koruyucu kıyafetlerini tanıttı.

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Kadın girişimciden Türk askerine özel yerli ekipmanlar! Eksi 39 dereceye dayanıyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 239

1994 yılından bu yana teknik tekstil ve soğuk iklim ekipmanları üretimi alanında faaliyet gösteren Fatma Şahin İşler, geliştirdiği ürünlerle başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere farklı ülkelere ve yabancı ordulara ihracat gerçekleştiriyor. 2016 yılında faaliyetlerini savunma, güvenlik, arama-kurtarma ve zorlu saha operasyonlarına yönelik ürünlere yoğunlaştıran İşler, yerli üretim kapasitesini sektör temsilcileriyle buluşturmayı hedefliyor.

ASKERLER İÇİN ÜRÜN GELİŞTİRİYORLAR

Ankara'da gerçekleştirilen mağaza açılışı kapsamında davetliler, özel olarak hazırlanan deneyim alanında ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte davetliler, eksi 25 dereceye ayarlanmış özel soğutma kabinine girerek soğuk iklim giyim sistemleri ve taktik ekipmanları deneyimledi.

Açılışta ayrıca yüksek ısıya ve doğrudan aleve karşı koruma sağlamak üzere geliştirilen özel üretim, ateşe dayanıklı takım elbiseler de tanıtıldı. Bunun yanı sıra eksi 39 dereceye kadar zorlu kış şartlarında kullanılabilen taktik uyku tulumları ve çadır sistemleri de ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

Uzun yıllar boyunca askerler için ürün geliştirdiğini belirten kadın girişimci Fatma Şahin İşler, "Yaklaşık 32 yıldır üretim yapıyorum. Outdoor alanında üretim yapıyoruz, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisi olup, askerlerimiz için ürün geliştiriyoruz. Sadece ürün tasarlamıyoruz ya da ürün üretmiyoruz. Biz birçok müşterimizle ve birçok orduyla çözüm partneri gibi çalışıyoruz. İhtiyaca yönelik ürünleri tasarlıyoruz. Ürün tasarımı tamamen hammaddeden başlıyor. Çünkü istediğiniz hammaddeleri bulamıyorsunuz ve istediğiniz performansı alamıyorsunuz. O yüzden hammadde tasarımı, doğru hammadde seçimi, devamında da saha kullanımına yönelik olarak da sahada askerin ihtiyacı olan ürünün tasarlanması ve oradaki olayın çözümlenmesine kadar devam eden bir süreç oluyor. Tasarlanan ürünlerin sonrasında saha testleri yapılıyor" diye konuştu.

Savunma sanayii ve tekstil ürünleri alanında Türkiye'deki nadir girişimcilerden biri olduğunu belirten İşler, "Kadın olarak benim dışımda bu kadar kapsamlı ya da bu kadar çok tasarıma ve üretime ağırlık veren kimse var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Çok emin değilim. Belki de vardır ama biz bilmiyoruz. Fakat bir kadın girişimci olarak bu alandaki kadın girişimcilerden biriyim diyebilirim. Aynı zamanda aslında kadın girişimci olmanın dışında da patenti olan bir sürü ürünümüz var. Şirketin sadece kurucusu değil, aynı zamanda şirketteki bütün tasarım ve Ar-Ge tarafının yöneticisi de benim. İyi ve güçlü bir ekibimiz var. Beni besleyen şey de daha çok aslında yaptığımız ürün tasarımı" şeklinde konuştu.

Geliştirdiği ürünlerin Türk askerine birçok yararı olduğunu dile getiren İşler, "Burada en büyük motivasyonumuz askerimiz. Çünkü ben askerimize çok önem veriyorum. O yüzden onların kullanması için yapabileceğimiz en iyi ürünleri yapmak istiyoruz. Her Türk vatandaşının Türk askerine borcu olduğunu düşünüyorum. Yaptığım işten dolayı da kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü askerlerimiz için üretim yapabiliyorum ve onların kullanmaları için de bir sürü ürün geliştirme olanağına sahibim" ifadelerini kullandı.

DAĞCILIK MERAKI ÜRETİME DÖNÜŞTÜ

Bu işe merakının öğrencilik zamanlarından itibaren başladığını söyleyen İşler, "Üniversitedeyken dağcılık yapıyordum, 35 yıl oluyor. Aslında birazcık dağcılık merakıyla başladı. Benim dağcılığa başladığım zaman da malzeme bulmak çok büyük bir sorundu. Sorun olduğu için ‘Evet ben bunu yapabilirim.' deyip uyku tulumu üretimiyle başladık. Üretim aslında birazcık hobiyle başlayan bir süreç. Devamında da üretime başladıktan çok kısa bir süre sonra askerlerimizle çalışmaya başladık. Süreç öyle ilerledi" dedi.