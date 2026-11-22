BEŞ ÜLKEDEN YATIRIMCI TİKTOK İÇİN HAZIR

Almanya Kültür Bakanı Wolfram Weimer, Politico'ya yaptığı açıklamada, TikTok için hazırlanan satın alma planının yalnızca Almanya ile sınırlı olmadığını söyledi. Weimer, beş farklı ülkeden yatırımcıların girişime ilgi gösterdiğini belirterek yaklaşık 25 milyar euroluk bir yatırım kapasitesinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Hazırlanan plana göre TikTok'un Avrupa operasyonlarının yüzde 75 ila 80'inin Avrupalı yatırımcılara satılması hedefleniyor. Böylece platformun Avrupa'daki yönetimi ve mülkiyetinin büyük ölçüde Avrupalı yatırımcıların eline geçmesi amaçlanıyor.