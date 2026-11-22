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İstanbul
ABD'de TikTok'un yerel operasyonlarının devredilmesine yönelik anlaşma, Avrupa'da da benzer bir girişimin önünü açtı. Almanya ve Avusturya, Çin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu sosyal medya platformunun Avrupa operasyonlarını Avrupalı yatırımcıların kontrolüne geçirmek için düğmeye bastı. Planın büyüklüğü ise dikkat çekici. Almanya hükümetinin açıklamasına göre, TikTok'un Avrupa operasyonlarının satın alınması için 25 milyar euroya kadar yatırım yapabilecek bir yatırımcı grubu bulunuyor.
Almanya Kültür Bakanı Wolfram Weimer, Politico'ya yaptığı açıklamada, TikTok için hazırlanan satın alma planının yalnızca Almanya ile sınırlı olmadığını söyledi. Weimer, beş farklı ülkeden yatırımcıların girişime ilgi gösterdiğini belirterek yaklaşık 25 milyar euroluk bir yatırım kapasitesinin söz konusu olduğunu ifade etti.
Hazırlanan plana göre TikTok'un Avrupa operasyonlarının yüzde 75 ila 80'inin Avrupalı yatırımcılara satılması hedefleniyor. Böylece platformun Avrupa'daki yönetimi ve mülkiyetinin büyük ölçüde Avrupalı yatırımcıların eline geçmesi amaçlanıyor.
Ancak milyarlarca euroluk planın önünde önemli bir engel var: TikTok'un sahibi ByteDance. Çin merkezli şirket, Avrupa operasyonlarının satılmasına yönelik girişime sıcak bakmıyor. ByteDance sözcüsü, gündeme gelen satın alma önerisini "saçmalık" olarak nitelendirerek plana sert tepki gösterdi. Dolayısıyla yatırımcıların 25 milyar euroluk finansman sağlamaya hazır olması, satışın gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Anlaşmanın hayata geçebilmesi için ByteDance'in de ikna edilmesi gerekiyor.
Avrupa'nın TikTok üzerindeki kontrolü artırmak istemesinin arkasında veri güvenliği ve Çin hükümetiyle bağlantılara ilişkin endişeler bulunuyor. Özellikle Avrupalı kullanıcıların kişisel verilerinin Çin'e aktarılması, uzun süredir tartışma konusu.
Avrupa Birliği, daha önce bazı Avrupalı kullanıcıların verilerinin Çin'e aktarılması nedeniyle TikTok'a 600 milyon doların üzerinde para cezası uygulamıştı. Üstelik platformun karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca veri güvenliğiyle sınırlı değil.
Avrupa Komisyonu, TikTok'un kullanıcılarına hangi içeriklerin gösterileceğini belirleyen öneri algoritmasını da incelemeye aldı. Özellikle platformun "Sizin İçin" algoritmasının tasarımı ve kullanıcılar üzerindeki etkileri tartışılıyor. TikTok, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği iddiasıyla soruşturulurken Avrupa Komisyonu da şirketten algoritmasının tasarımında değişikliğe gitmesini istedi.
Komisyon, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde TikTok'un yeni ve yüksek tutarlı para cezalarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.
Almanya ve Avusturya'nın hazırladığı satın alma planında, Donald Trump yönetiminin TikTok'un ABD operasyonlarına yönelik girişimi örnek alınıyor. ABD'de platformun yerel operasyonlarının mülkiyet yapısını değiştirmeye yönelik süreç, Avrupa'da da benzer bir modelin uygulanabileceği düşüncesini güçlendirdi. Ancak Avrupa'daki girişimin önünde hem siyasi hem de hukuki engeller bulunuyor.