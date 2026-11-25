Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı 6. Nesil KIZILELMA, başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA’nın teslim edilmesiyle dünya havacılık tarihinde ilk kez bir insansız savaş uçağı operasyonel olarak envantere alınmış oldu.

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HABERİN ÖZETİ KIZILELMA başarısı sonrası Yunanistan'ın planı ortaya çıktı: Savunma şirketlerine duyurdular Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 6. Nesil KIZILELMA'nın güvenlik güçlerinin envanterine girmesi Yunanistan'da gündem oldu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 6. Nesil KIZILELMA, kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA teslim edildi ve dünya havacılık tarihinde ilk kez bir insansız savaş uçağı operasyonel olarak envantere alınmış oldu. Yunanistan'da yayın yapan Atina merkezli Banking News ve Europost gibi kuruluşlar gelişmeyi 'tarihte ilk' olarak duyurdu. Yunan haber kaynakları, Türkiye'nin bu adımıyla kendi ülkelerinin savunma projelerini kıyaslayarak durumu 'iç karartıcı bir karşılaştırma' olarak yorumladı. Yunanistan, yeni silah tedarik programlarında yerli savunma şirketlerinin en az %25 oranında yer almasını zorunlu kılmayı ve ülkenin sanayi tabanını yurtdışındaki gelişmelerle bağlantılandırmak için bir Savunma Sanayi Ofisi kurmayı planlıyor. Yunanistan'ın öncelikli hedefleri arasında inovasyon, özellikle insansız sistemlerin geliştirilmesi ve yapay zekanın kullanımı yer alıyor.

YUNANİSTAN’DA KIZILELMA ŞAŞKINLIĞI

KIZILELMA'nın envantere girmesi dünya basınında yankılandı. Tarihi gelişme, Yunanistan'da gündem oldu. Atina merkezli Banking News, Europost gibi yayın kuruluşları gelişmeyi ‘’tarihte ilk’’ diye duyurdu.

‘’İÇ KARARTICI’’

News Break ve Dedomeno gibi Yunan haber kaynakları, Türkiye'nin bu adımıyla kendi ülkelerinin savunma projelerini kıyasladı. Yunanistan'ın kendi yerli İHA projelerine (ARXITAS ve GRYPAS gibi) 4 yılda ayırdığı kaynağın, Bayraktar platformlarının yalnızca 2 günlük test maliyetine denk geldiği ifade edilerek durum "iç karartıcı bir karşılaştırma" olarak yorumlandı.

YUNANİSTAN’DAN YENİ SAVUNMA ADIMI

Ekathimerini'de yer alan detaylarda KIZILELMA’nın dünyaya duyurulması sonrası Türk savunma sanayisini yakından takip eden ve İsrail’den destek alan Yunanistan’da savunma sanayi alanında yeni bir adım ortaya çıktı.

Yunanistan, yeni silah tedarik programlarında yerli savunma şirketlerinin en az %25 oranında yer almasını zorunlu kılmayı ve ülkenin sanayi tabanını yurtdışındaki gelişmelerle bağlantılandırmak için bir Savunma Sanayi Ofisi kurmayı planlıyor.

Bu önlemler, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Çarşamba günü kabineye sunması planlanan bir tasarıda yer alıyor. Geçmişte bir bakan yardımcılığı önerilmişti, ancak yeni plan daha az bürokratik bir kurumsal yapıyı tercih ediyor.

YAPAY ZEKA

Öncelikli hedeflerden biri inovasyon, özellikle insansız sistemlerin geliştirilmesi ve yapay zekanın kullanımı olacak. Amaç, savunma sanayisini mevcut operasyonel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirmek ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı en aza indirerek, potansiyel olarak bu bağımlılığı ortadan kaldırarak, Yunanistan yapımı insansız hava araçları üretmesini amaçlıyor.