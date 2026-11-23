Türkiye'nin savunma sanayiinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, operasyonel olarak envantere alındı. Bu gelişmeyle Türkiye, insansız savaş uçağını operasyonel envanterine katan dünyadaki ilk ülke oldu. Geleceğin hava muharebelerinde dengeleri değiştirmesi beklenen KIZILELMA; yapay zekâ destekli sistemleri, hava-hava ve hava-yer görev kabiliyeti, düşük görünürlük teknolojisi ve taarruz kapasitesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne yeni bir boyut kazandıracak.

KIZILELMA'nın envantere girmesiyle Türkiye'nin hava gücünde yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı değerlendirmede, insansız savaş uçağının yalnızca yeni bir hava platformu olmadığını, savaş doktrinini dönüştürebilecek stratejik bir kuvvet çarpanı olduğunu vurguladı.

"KIZILELMA SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRME VASFINA SAHİPTİR"

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli, millî ve otonom sistemlere yönelmesinin yeni bir askerî yapılanmanın önünü açtığını belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, KIZILELMA'nın bu dönüşümün en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Türk savunma sanayiinin geçmişte karşı karşıya kaldığı ambargo ve kısıtlamaların yerli üretim hamlesini hızlandırdığını kaydeden Caşın, kara, deniz, hava ve uzay sistemlerini kapsayan çok katmanlı savunma anlayışının öne çıktığını belirtti.

KIZILELMA'nın yerli tasarım, üretim, AR-GE ve yapay zekâ teknolojilerinin birleşimiyle geliştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Caşın, insansız savaş uçağının teknik kabiliyetlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Savunma Sanayii, müttefik ülkelerin hukuka aykırı ambargo ve kısıtlamaları sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yerli-Millî-Otonom” direktifiyle yeni ve “devrimci” bir süreci başlatmıştır. Kara, deniz, hava ve uzay sistemlerini kapsayan; tank, ZMA, uçak, helikopter, destroyer, denizaltı, SİHA ve SİDA araçlarını içeren yeni bir ordu yapılanması, “Çok Katmanlı Savunma-Saldırı” stratejisini esas almıştır. Kamu, özel sektör ve üniversitelerdeki know-how birikimi, en modern silah platformlarının yüzde 80 yerlilik oranıyla NATO’da ön plana çıkmasını sağlamıştır. KIZILELMA, bu bağlamda yerli tasarım, üretim, AR-GE ve yapay zekâ kombinasyonuyla üretilmiş ve 3 saat havada harekât yeteneğiyle donatılmıştır.

İnsansız bu uçak, 1 Mach hava sürati ve 1.000 kilometre harekât menziliyle sürpriz baskın taarruz kapasitesine sahiptir. Türk Ordusu envanterine girmesi, dünya orduları içinde stratejik bir ön almadır. Zira 1,5 ton füze ve bomba taşıyan KIZILELMA, yapılan deneme uçuşlarında hava-yer ve hava-hava hedeflerini imha etmiştir. Hipersonik füzeler ve hava savunma füzeleriyle donatılabilen, kısa pistlerden kalkabilen KIZILELMA, Türk Ordusu’nun “Robotik Modern Ordu” anlayışıyla sınıfında dünyaya örnek teşkil etmesini sağlamıştır. Nitekim gerek ABD-İran hava muharebeleri gerekse Pakistan-Hindistan hava muharebelerinde radara yakalanmadan hareket edebilme (stealth) yeteneği ve uzun menzilli elektronik harp savaş doktrinleri, KIZILELMA modelinin yeni savaş doktrinindeki oyun değiştirici rolünü ön plana çıkarmaktadır.

Bu bakımdan KIZILELMA, müşterek yeni muharebe ortamında uçak ve pilot kaybetmeden düşman hedeflerini imha etme yeteneğiyle “Uçan Bilgisayar” olarak savaşın gidişatını değiştirme vasfına sahiptir. KIZILELMA; düşman uçaklarını, radarlarını, hava meydanlarını, komuta kontrol merkezlerini, silah fabrikalarını ve limanlarını etkisiz hâle getirme imkân ve kabiliyetiyle Türk Ordusu’nun modern silah sistemi ve stratejik kuvvet çarpanıdır."

"TÜRKİYE HAVA SAHASINDA YENİ SİSTEM VE MODELLERİNİ GELİŞTİREREK 'ÖNCÜ ROLÜ' YAKALAMIŞTIR"

İnsansız savaş uçağı teknolojisinin dünya genelinde büyük güçlerin gündeminde olduğunu belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Rusya ve Japonya'nın da benzer platformlar üzerinde çalıştığını hatırlattı.

Türkiye'nin ise KIZILELMA'nın yanı sıra ANKA-III gibi projelerle insansız hava sistemlerinde önemli bir konuma ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Caşın, bu gelişmelerin Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılık kapasitesini artıracağını dile getirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz hava sahasında askerî ve stratejik avantaj elde etme potansiyeline işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Kuvvetleri, modern hava savaşlarının ağ destekli ani baskın yeteneğine sahip olarak “caydırıcılık” kapasitesini artırmıştır. ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Rusya ve Japonya benzer silah platformlarını gizlice geliştirmeyi sürdürmektedir. Ancak Türkiye, Akdeniz, Ege ve Karadeniz hava sahasında askerî ve stratejik avantajı yakaladığı gibi ANKA-III gibi diğer sistemlerini ve yeni modellerini geliştirerek “öncü rolü” yakalamıştır."

F-16 VE KAAN İLE BİRLİKTE GÖREV YAPACAK: HAVA MUHAREBELERİNDE YENİ DÖNEM

KIZILELMA'nın insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilme potansiyeli, Türkiye'nin hava gücünde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. F-16, KAAN ve HÜRJET gibi platformlarla oluşturulacak müşterek harekât kabiliyetinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, geleceğin hava savaşlarında yapay zekâ destekli sistemlerin belirleyici olacağını söyledi.

Modern hava muharebelerinde yalnızca uçakların teknik özelliklerinin değil, pilotların eğitim seviyesinin, yazılım altyapısının ve sistemler arasındaki koordinasyonun da belirleyici olacağını vurgulayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk Hava Kuvvetleri’ndeki F-16 savaş uçakları, KAAN ve HÜRJET uçaklarımız; yazılım, taktik muharebe ve eğitim paketleriyle genç pilotlarımızı geleceğin savaşlarına hızla hazırlamaktadır. Hava muharebelerinde zaferi; ani ve hızlı hareket edebilen, üstün eğitimli, yapay zekâ destekli modern ve akıllı sistemleri kullanabilen pilotlar kazanacaktır. Türk Ordusu bu süreçle gelecekteki “Hava Üstünlüğü”nü yakalayan lider ordu vasfına sahip olacaktır. Nitekim TB-2 ve TB-3 SİHA sistemleri, Ukrayna, Karabağ, Suriye ve PKK ile mücadelede, hatta Afrika’daki harekât alanlarında yeni taktik ve imha yetenekleriyle “Harbin Mukadderatı”nı ve sonucunu değiştirmiştir. Kanaatimizce KIZILELMA, hava savaşlarında ikinci derece kuvvet çarpanı olacaktır."

EGE, DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ'DE KALKAN OLACAK

Bölgesel gelişmelerin Türkiye'nin savunma ve caydırıcılık kapasitesini daha da önemli hâle getirdiğini belirtenCProf. Dr. Caşın, özellikle Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki askerî hareketliliğe dikkat çekti.

ABD, İsrail, İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Kıbrıs çevresindeki askerî yapılanmalar ve Yunanistan'ın bölgedeki askerî iş birliklerinin Türkiye açısından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, KIZILELMA'nın bu denklemde stratejik bir rol üstlenebileceğini söyledi.

Türkiye'nin hava sahasındaki caydırıcılığını artıracak sistemlerin önemine işaret eden Prof. Dr. Caşın, KIZILELMA'nın bölgesel tehditlere karşı bir güç unsuru olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD-İsrail’in İran’a müdahalesi, Hürmüz Boğazı’nın bloke edilmesi, Yunanistan’ın “GKRY-ABD-İsrail” üsleriyle kurduğu Türkiye karşıtı ittifaka Fransa ve ABD’nin destek vermesi, Ege’de ve Kıbrıs’ta aşırı silahlanma tehdidi, Trakya Dedeağaç’ta ABD ordusunun sınırımıza çok yakın askerî yığınağı ve orduların müşterek tatbikatları; bu tehdit potansiyeline karşı acil askerî tedbirleri zaruri hâle getirmiştir. KIZILELMA, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de değişen tehdit potansiyeline karşı önemli bir “KILIÇ/KALKAN” görevi üstlenmiştir."

"TÜRKİYE; ÖZGÜR, YÜKSELEN VE BAĞIMSIZLIĞA YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI 7/24 ALARM DURUMDA"

KIZILELMA'nın Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından da önemli bir eşik olduğunu belirten Prof. Dr. Caşın, yerli üretim, ileri teknoloji ve yetişmiş personelin bu dönüşümün temel unsurları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin insansız hava araçları alanında elde ettiği tecrübenin uluslararası pazarlarda da karşılık bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, lojistik destek, bilgi paylaşımı ve güvenilir tedarik imkânlarının savunma sanayii ihracatında belirleyici olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Caşın, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini belirterek, dışa bağımlılığın azaltılmasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çekti:

"Türkiye uzun dönem İsrail ve ABD SİHA sistemlerine ve istihbaratına bağımlı kalmıştır. Ancak yapılan stratejik planlama, üretim, ileri teknoloji ve yetişmiş, eğitimli personel ile Ankara kısa sürede dünyada öncü rolü üstlenmiştir. Şimdi ABD ve İsrail’i bile geride bırakan Türkiye; lojistik destek, bilgi paylaşımı ve devlet güvencesiyle NATO ülkeleri, Afrika, Pakistan ve Orta Doğu’da tercih edilen öncü ülke statüsüne yükselmiştir.

Çin-ABD-İsrail üçlüsünü geride bırakan Türkiye, lojistik destek, bilgi paylaşımı ve en önemlisi devlet güvencesiyle İtalya, Polonya ve İspanya gibi NATO ülkelerinin yanı sıra Pasifik ve Orta Doğu ülkelerinde de öncelikli tercih edilen ülke statüsüne yükselmiştir. Yeni stratejik plan gereği, 81 ilde yılda 1 milyon adet SİHA üretimiyle Türkiye; bağımsız, özgür, yükselen, egemenlik ve bağımsızlığına yönelik her türlü tehdide karşı 7/24 alarm durumunda, dosta güven, düşmana korku veren, dünyanın ilk 8 güçlü ordusu arasına girmiştir."

"MODERN SAVUNMA SANAYİİNDE DÜNYANIN YÜKSELEN YILDIZI TÜRKİYE TAKİP EDİLECEK"

KIZILELMA'nın gelecekte uluslararası savunma pazarında yer almasının Türkiye açısından yeni fırsatlar oluşturabileceğini belirten Prof Dr. Mesut Hakkı Caşın, savunma sanayii ihracatının sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Küresel pazarda rekabet edebilmek için yüksek teknolojili ürünlerin uygun maliyetle, hızlı ve güvenli şekilde teslim edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Caşın, Türkiye'nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Jet motorlu KIZILELMA'nın uluslararası pazarda rekabet gücü elde edebileceğini düşündüğünü belirten Prof. Dr. Mesut Caşın, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin dış politikaya da katkı sağlayacağını dile getirdi:

"Savunma sanayimizin olmazsa olmazı ihracat kapasitesidir. Rekabette yüksek teknoloji ürünlerini pazarda daha ucuz, hızlı ve güvenli şekilde teslim ederek siyasal ve ideolojik şartlar nedeniyle pazar ülkelerinin ambargolarıyla tehdit edilmememiz gerekmektedir. Türkiye, bütün bu kriterleri doğru uygulayarak büyük güçleri geride bırakmıştır. Jet motorlu KIZILELMA’nın küresel pazarda da uygun fiyatıyla rakipleriyle girdiği pazar mücadelesinde öne çıkacağını umut ediyorum. En önemlisi, Türk Savunma Sanayii dünyada “yükselen model ülke” konumuna yükselirken prestiji ve dış politikadaki liderlik rolüyle XXI. yüzyıla damgasını vuracaktır. Bundan böyle modern savunma sanayiinde dünyanın yükselen yıldızı Türkiye’yi takip edilecek."