TGRT Haber
12°
Savunma Teknolojileri
Editor
 Baran Aksoy

KIZILELMA'nın kadın pilotu! "Kadınlar hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın pilot ekibinde bir kadın pilot da görev alıyor. KIZILELMA Pilot Ekip Lideri Elif Ergin, aynı zamanda AKINCI TİHA ve KIZILELMA pilotluk eğitimleri veriyor. Böyle bir sistemin içinde yer almanın kendii için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Ergin, "Özellikle genç kadın kardeşlerimiz, hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler" ifadelerini kullandı.

Baykar tarafından yerli ve millî imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA kabiliyetlerine her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. KIZILELMA'nın uçuş testleri, Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde kesintisiz şekilde devam ederken gençlerin ve çocukların hayallerini ufkun ötesine taşıyan KIZILELMA'nın kadın pilotu Elif Ergin ise elde ettiği başarılarla herkesin dikkatini çekiyor.

PİLOTLUK EĞİTİMİ DE VERİYOR

İhlas Haber Ajansı'ndan Zöhre Alagöz, Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun'un haberine göre; İnsansız hava aracı kariyerine Bayraktar TB2 ile adım atan Ergin; AKINCI TİHA'nın ardından bugün Bayraktar KIZILELMA'nın pilot ekip liderliği görevini üstleniyor. Aynı zamanda Baykar bünyesinde İHA pilot eğitmeni olarak görev yapan Ergin; AKINCI TİHA ve KIZILELMA projelerinde pilotluk eğitimleri veriyor.

KIZILELMA'nın kadın pilotu! "Kadınlar hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler"

5 AYLIK ZORLU BİR SÜREÇ VAR

Eğitim süreci, sistemlerin ayrıntılı şekilde ele alındığı kapsamlı bir teorik sınavla başlıyor. Pilot adayları daha sonra simülasyon üzerindeki uygulamalı eğitimlere dahil ediliyor. Simülasyon testlerinde başarı gösteren kursiyerler uçuş eğitimine katılmaya hak kazanıyor. Toplamda 5 ay süren zorlu süreci başarıyla tamamlayan adaylar pilotluk sertifikasını almaya hak kazanıyor.

KIZILELMA'nın kadın pilotu! "Kadınlar hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın pilot ekibinde bir kadın pilot da görev alıyor. KIZILELMA Pilot Ekip Lideri Elif Ergin, aynı zamanda AKINCI TİHA ve KIZILELMA pilotluk eğitimleri veriyor. Gökyüzü serüvenine Bayraktar TB2 ile başlayan Ergin; "Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA'yı uçuruyorum. KIZILELMA'nın yarının oyun kurucusu olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemin menfaati için böyle bir sistemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz, hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler" dedi.

KIZILELMA'nın kadın pilotu! "Kadınlar hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler"

"BAYRAKTAR TB2, AKINCI VE KIZILELMA'YI UÇURUYORUM"

Bir süre yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Baykar ailesine katıldığını söyleyen Elif Ergin, "Öncelikle Bayraktar TB2'de yer aldım. Burada teorik simülasyon ve uçuş eğitimlerini tamamladım. AKINCI faaliyetleri başladığında AKINCI ekibine dahil oldum. Şimdi de KIZILELMA'nın faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA'yı uçuruyorum. Teorik eğitim aşamamız bulunmaktadır. Teorik eğitim sonunda kursiyerleri bir sınava tabi tutuyoruz. Bu sınavdan başarıyla geçenler simülasyon aşamasına geçmeye hak kazanıyorlar. Simülasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra uçuş aşamasına geçiyoruz. En az 30 sorti olacak şekilde uçuş faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sortilerden her biri birer sınav niteliğindedir. Kursiyerlerimiz her bir görevi başarıyla gerçekleştirdikten sonra da mezun oluyorlar" dedi.

KIZILELMA'nın kadın pilotu! "Kadınlar hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler"

"SABİHA GÖKÇEN'İN İZİNDE İLERLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

5 yıldır İHA pilotluğu yaptığını söyleyen Ergin, "Ben yaklaşık 5 yıldır görev yapıyorum. Bugün AKINCI'ya baktığımız zaman operasyonel irtifası taşıdığı mühimmat kapasitesi hava da kalma süresi ve diğer pek çok teknik özelliği ile birlikte aslında vatan semalarımızda yorulmaz bir gözcü ve stratejik bir güç. KIZILELMA yarının oyun kurucusu olduğu söyleye biliriz. Ülkemin menfaati için böyle bir sitemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler. Bu anlamda İstikbal Göklerdedir diye yolumuzu aydınlatan Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in de izinde ilerlemeye devam etsinler" diye konuştu.

