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 | Murat Makas

Romanya'dan Türkiye'ye dev sipariş: 265 milyon euroluk savaş gemisi

Romanya, Karadeniz'de artan askeri gerilim ve güvenlik tehditlerine karşı Türkiye’den savaş gemisi satın alıyor. Türkiye’nin yerli üretimi olan Hisar sınıfı TCG Akhisar (P-1220) adlı korvet için Romanya’nın 265 milyon euro ödemesi bekleniyor.

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Romanya'dan Türkiye'ye dev sipariş: 265 milyon euroluk savaş gemisi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 10:41

envanterine Aralık 2024'te giren TCG Akhisar'ın, yalnızca 6 ay içinde 'ya teslim edilmesi planlanıyor. Romanya Bakanlığı, Karadeniz’de acil modern gemi ihtiyacı nedeniyle, NATO müttefiki Türkiye'den "anahtar teslim" bir çözüm arandığını ve TCG Akhisar'ın bu ihtiyaca tam olarak cevap verdiğini açıkladı.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki korvet, 2.300 tonluk deplasmana ve 24 knot (yaklaşık 45 km/s) azami hıza sahip. 8.300 kilometre menzili bulunan gemi, açık denizlerde 21 gün boyunca kesintisiz görev yapabiliyor.

Silah sistemleri de dikkat çekici: Gemide MKE üretimi 76 mm’lik deniz topu, ASELSAN imzalı 35 mm GÖKDENİZ hava savunma sistemi, orta sınıf bir helikopter ve İHA hangarı yer alıyor.

NATO UYUMLU SİLAHLARLA DONATILACAK

Romanya'ya satışı planlanan TCG Akhisar, satın alma işleminin ardından Romanya’daki bir tersanede güncellenerek NSM tipi batı menşeli gemisavar füzelerle donatılacak. Satın alım, KDV hariç 223 milyon euroya mal olacak. KDV dahil toplam maliyetin ise 265 milyon euroyu (yaklaşık 308 milyon dolar) bulması bekleniyor.

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ETİKETLER
#romanya
#nato
#savunma
#türk deniz kuvvetleri
#Tcg Akhisar
#Gemi Satışı
#Silah Sistemleri
#Savunma Teknolojileri
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