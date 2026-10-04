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Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 14:05

Savunma sanayiinde CAATSA yolu açılıyor: Türkiye’ye milyarlarca dolarlık kapı aralanacak

ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecini değerlendiren ünlü ekonomist Necmettin Batırel, CAATSA’nın rafa kalkması halinde KAAN’ın motor tedarikinden F-35 ve F-16 mahsuplaşmasına, risk priminin düşmesinden küresel sermaye akışına kadar Türkiye ekonomisinin ve savunma sanayisinin dev bir nefes alacağını söyledi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Savunma sanayiinde CAATSA yolu açılıyor: Türkiye’ye milyarlarca dolarlık kapı aralanacak
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 14:05

Türkiye’nin ABD yaptırımları kıskacından kurtulması ve üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yönündeki kritik süreç ivme kazanırken, ünlü ekonomist konuyu değerlendirdi. yaptırımlarının sona ermesinin sadece savunma projelerini değil, Türkiye’nin genel ekonomik istikrarını da doğrudan etkileyeceğini belirten Batırel; milli muharip uçak ’ın F110 motor tedarikinin güvenceye kavuşacağını, ülke risk priminin (CDS) düşmesiyle birlikte dış borçlanma maliyetlerinin gerileyeceğini ve küresel sermayenin Türkiye’ye daha güvenle akacağını vurguladı. İşte ayrıntılar.

HABERİN ÖZETİ

Savunma sanayiinde CAATSA yolu açılıyor: Türkiye’ye milyarlarca dolarlık kapı aralanacak

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'ye yönelik ABD CAATSA yaptırımlarının kaldırılması sürecinin savunma sanayisi projelerine ve genel ekonomik istikrara sağlayacağı kazanımları değerlendirdi.
Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle Aralık 2020'de CAATSA yaptırımları kapsamına alınmış ve F-35 programından çıkarılmıştır.
Yaptırımların kaldırılmasıyla milli muharip uçak KAAN'ın F110 motor tedariki ve 700 milyon dolarlık motor satışı süreci yasal güvenceye kavuşacaktır.
Yaptırımların sona ermesi, F-35 programına dönüşü veya yapılan ödemelerin F-16 tedariki ve modernizasyonuyla mahsuplaşılmasını kolaylaştıracaktır.
Türk savunma şirketlerinin uluslararası finans kuruluşlarından ve ABD bankalarından kredi almasının önü açılacaktır.
Ülke risk priminin (CDS) düşmesiyle dış borçlanma maliyetleri azalacak ve küresel sermaye Türkiye'ye daha güvenle yönelecektir.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz 2026'daki NATO zirvesinde yaptırımların kaldırılması yönünde niyet beyan ettiği belirtilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Savunma sanayiinde CAATSA yolu açılıyor: Türkiye’ye milyarlarca dolarlık kapı aralanacak

CAATSA NEDİR?

Türkiye, savunma sanayisinin önündeki engelleri kaldırmak, programına geri dönebilmek ve milli projeleri için motor tedarikini güvenceye almak amacıyla CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor. Eğer gerçekleşirse Türkiye, Savunma Sanayii Başkanlığı üzerindeki kredi ve lisans engellerinden kurtulacak, milyarlarca dolarlık ihracat ve finansman potansiyeli elde edilecek.

CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), Türkçesiyle "Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası", ABD Kongresi tarafından 2017 yılında onaylanmış yasa temel olarak Rusya, İran, Kuzey Kore’nin askeri ve enerji sektörleri ile bu ülkelerle büyük çaplı işbirliği yapan ülkeleri hedef alıyor.

Savunma sanayiinde CAATSA yolu açılıyor: Türkiye’ye milyarlarca dolarlık kapı aralanacak

PEKİ TÜRKİYE BU KAPSAMA NEDEN GİRDİ?

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığımız için CAATSA’nın 231. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Aralık 2020'de yaptırım listesine girdik. Savunma Sanayii Başkanlığı listeye dahil edildi. ABD ihracat lisansları ve teknoloji transferleri kısıtlandı. Türkiye resmi olarak ortak üreticisi olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarıldı. Türkiye, bu yaptırımları bir NATO müttefikine karşı uygulanmış haksız bir hamle olarak gördüğü ve stratejik çıkarları için kaldırılmasını talep ediyor. Zira Savunma Sanayiinin uluslararası finans kuruluşlarından kredi alması ve ABD menşeli askeri ürünleri ithal etmesi zorlaştı. F-35 programına ödenen 1.4 milyar dolarımız bağlandı. NATO üyesi bir ülkenin ABD tarafından "hasım" muamelesi görmesi, Türkiye'nin uluslararası savunma pazarındaki ticari prestijini ve kredi notlarını olumsuz etkiledi.

 

Savunma sanayiinde CAATSA yolu açılıyor: Türkiye’ye milyarlarca dolarlık kapı aralanacak

CAATSA KALDIRILIRSA NELER OLACAK? 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Temmuz 2026'da NATO zirvesinde CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde niyet beyan etmesiyle, yaptırımların kalkması durumunda Türkiye'nin elde edeceği kazanımlar netleşti.

Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılan F110 motorlarının tedariki ve 700 milyon dolarlık motor satışı süreci tamamen yasal güvenceye kavuşacak.

Türkiye'nin F-35 programına dönüşü veya geçmişte yaptığı ödemelerin F-16 tedariki/modernizasyon paketleriyle tam olarak mahsuplaşılması kolaylaşacak.

Türk savunma şirketleri, uluslararası finans kuruluşlarından ve ABD bankalarından yeniden rahatça kredi alacak yabancı ortaklı projeler yürütülecek.

Özetle CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini ve uluslararası sermaye akışını doğrudan rahatlatarak genel ekonomik istikrara pozitif katkı sağlar. Ülke risk priminin (CDS) düşmesiyle dış borçlanma maliyetleri azalır. Küresel sermaye Türkiye piyasalarına daha güvenle yönelir.

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ETİKETLER
#Kaan
#f-35
#savunma sanayii başkanlığı
#Caatsa
#Necmettin Batırel
#Savunma Teknolojileri
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