 Ömer Faruk Dogan

Savunma sanayinde ihracat rakamı 10 milyar doları devirdi! ROKETSAN açıkladı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, kendi kendine yeten savunma sanayinin hayati öneme sahip olduğunu açıkladı. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının ise 10 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü kuruluşlarından 'ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, ülkemizin son 20 yılda savunma sanayinde gerçekleştirdiği büyük atılımlarla yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıkardığını ve savunma ihracatının da 10 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlilik oranını artırmak ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla 'da kritik zirve gerçekleştirildi. ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile Bolulu sanayiciler bir araya geldi.

Bolu sanayisinin ROKETSAN’a malzeme tedariki ve ortak üretim süreçlerine dahil olması masaya yatırıldı. ROKETSAN’ın üretimini yaptığı füze ve roket maketleri sergilendi.

Savunma sanayinde ihracat rakamı 10 milyar doları devirdi! ROKETSAN açıkladı

TÜRKİYE, ULUSLARARASI BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDI

Toplantıda konuşan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin savunma sanayisinde uluslararası bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Türkiye, insansız hava araçlarında ve onların mühimmatlarında dünyanın açık ara bir numarası konumunda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, savunma sanayi üretiminde yerlilik oranını yüzde 90'lara yaklaştırmış bir endüstriyle kendi ihtiyacını değil, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir noktaya ulaştığını belirten İkinci, "Bu neden önemli. Hepimiz yakından takip ediyoruz. Dünyada çok ciddi bir savaş, ciddi bir çatışma ortamı var. Türk savunma sanayisi Dünya’daki rakiplerine bazı alanlarda avantaj sağlayan noktaya ulaştı. Bu bizim için kıymetli" diye konuştu.

Savunma sanayinde ihracat rakamı 10 milyar doları devirdi! ROKETSAN açıkladı

Gelecek nesillerin güvenliği için kendi kendine yeten bir savunma sanayinin varlığının hayati önem taşıdığını söyleyen İkinci, "Bolu'nun yetiştirdiği gençlerin, kendi şehirlerinde katma değeri yüksek bir endüstride çalışma şansı bulması, kentin hem ekonomik hem de teknolojik kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci sonrasında ise ROKETSAN’ın vizyonunu katılımcılara aktardı. Yapılan füze, roket, hava savunma araçlarını salondaki katılımcılara tanıttı.

Bolu’nun Ankara ve İstanbul arasında yer alması nedeniyle lojistik ve stratejik açıdan büyük avantaja sahip olduğunu vurgulayan Murat İkinci, şunları söyledi:

"Bolu, Türk ’ne çok ciddi katkılar yapabilecek bir ilimiz. Buradaki başarıyı ancak üniversite-sanayi iş birlikleri ile gerçekleştirebiliriz. Ekibimizle birlikte Bolu’daki sanayicilerimizle ortak çalışmalar yaparak, onların sektöre katkısını artırmanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah bundan sonraki süreçte Bolu’nun savunma sanayine çok ciddi destekler sağladığını hep beraber göreceğiz."

Savunma sanayinde ihracat rakamı 10 milyar doları devirdi! ROKETSAN açıkladı

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ise "Büyük resmi doğru okumak zorundayız. Dünya ekonomisinde belirleyici olan 3 temel unsur vardır: Teknoloji, kalite ve sürdürülebilirlik" dedi ve bu alanlarda konumlanamayan şehirlerin, uzun vadede rekabet gücünü koruyamayacağını sözlerine ekledi.

Küresel ölçekte baktıklarında, savunma sektörünün bu üç unsurun en yoğun şekilde birleştiği alanlardan biri olduğunu dile getiren Yiğit, "Değerli konuklar, bugün dünya savunma harcamaları 2 trilyon doların üzerine çıkmış durumdadır. Savunma teknolojileri; havacılıktan otomotive, enerjiden haberleşmeye, yazılımdan yapay zekaya kadar pek çok alana yön veren sivil teknolojilerin lokomotifi durumundadır. Türkiye'miz son 20 yılda savunma sanayinde gerçekleştirdiği büyük atılımlarla yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 80’in üzerine çıkarmış, savunma ihracatımız 10 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

Savunma sanayinde ihracat rakamı 10 milyar doları devirdi! ROKETSAN açıkladı

Yiğit, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen bu dönüşümle Türkiye'miz, küresel ölçekte güçlü bir aktör haline gelmiştir. Bu sürecin en önemli oyuncularından biri ROKETSAN’dır. Roket, füze, hassas güdümlü akıllı mühimmat ve uzay teknolojilerinde ülkemizin savunmasına güç katan ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ROKETSAN, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alıyor. ROKETSAN’ımızın bu başarısı; güçlü AR-GE altyapısı, üniversite iş birlikleri ve nitelikli tedarik zinciri sayesinde mümkün olmuştur. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, üniversite-sanayi iş birliği şehirlerin geleceğini değiştirir. Güçlü etkileşim kuran şehirler; teknoloji üreten, patent geliştiren ve yatırım çeken merkezlere dönüşür. İstihdam artar, yan sanayi gelişir, nitelikli iş gücü artar ve yaşam kalitesi yükselir. Sonuç olarak bu iş birliği 3 temel kazanım sağlar: Rekabet gücü artar, katma değerli üretim güçlenir, sürdürülebilir kalkınma sağlanır. Bu nedenle günümüzde üniversite-sanayi iş birliği bir tercih değil, artık stratejik bir zorunluluktur."

Programın sonunda "Stratejik İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

