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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Savunma sanayisinde yeni bir dönem başlıyor: Türk zırhlısı bu kez elektrikli yüklü!

IDEF 2025 fuarında ilk kez sergilenecek olan yeni nesil elektrikli zırhlı aracı eNMS-L, Türk savunma sanayisinde önemli bir yenilik olarak öne çıkacak. Elektrikli askeri araçlara 4x4 segmentinde yeni bir çözüm eklendi.

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Savunma sanayisinde yeni bir dönem başlıyor: Türk zırhlısı bu kez elektrikli yüklü!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 12:43

Türk savunma sanayisi, elektrikli askeri araç alanında bir yenilik daha sunuyor. Bu kez 4x4 segmentinde yeni bir çözüm, Türk zırhlı araçlarına dahil ediliyor. Savunma sanayisinde önemli bir yere sahip kara aracı üreticisi olan Nurol Makina, geliştirdiği en son zırhlı aracını IDEF 2025 fuarında ilk kez sergileyecek.

Nurol Makinanın yılların deneyimini, ölçeklenebilir zırh ve kompozit malzemeyle birleştirmesinin ürünü olarak geliştirilen NMS-L aracının yeni nesil elektrikli askeri araca dönüştürülmesiyle eNMS-L versiyonu oluşturuldu.

Savunma sanayisinde yeni bir dönem başlıyor: Türk zırhlısı bu kez elektrikli yüklü!

KENDİ SINIFINDA İLKLER SUNUYOR

Araç, 4x4 segmentinde; faydalı yük taşıma kapasitesi, balistik koruma seviyesi, yüksek mobilite performansı, arka modüler yapısı sayesinde çeşitli konfigürasyonlara rahatlıkla evrilebilme gibi sınıfında ilkler sunuyor.

AR-GE çalışmalarının bir sonucu olan elektrikli eNMS-L, düşük termal iz, sessiz çalışma özelliği ve çevre dostu yapısıyla geleceğin askeri araçlarına örnek teşkil ediyor. Bu yeni platform, gelişmiş elektrikli mimarisiyle askeri operasyonlarda enerji verimliliği, düşük tespit edilebilirlik ve yüksek çeviklik sunuyor.

eNMS-L, Nurol Makina ürün ailesinin sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti, üst düzey koruma ve modüler tasarım anlayışını yeni nesil teknolojilerle birleştiriyor.

Savunma sanayisinde yeni bir dönem başlıyor: Türk zırhlısı bu kez elektrikli yüklü!

eNMS-L, aynı zamanda Nurol Makinanın AR-GE ve sürdürülebilirlik vizyonunun bir yansıması özelliğini taşıyor. Firma, taktik tekerlekli araçlar segmentindeki yerini teknoloji odaklı yaklaşımı ve yerli mühendislik kabiliyetiyle pekiştiriyor.

Nurol Makina, IDEF 2025’e, aralarında eNMS-L'nin yer aldığı, her biri "sınıfının en iyisi" iddiasındaki araçlardan oluşan, genişleyen ve çeşitlenen ürün ailesiyle katılım sağlayacak.

Şirket, fuarda, Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren FNSS ve Nurol Teknoloji şirketleriyle yan yana yer alacak. Nurol Savunma Grubunun tüm ürünleri ilk kez yan yana bir bütünlük içinde gösterilecek. Bu ortak katılım hem savunma sanayisi açısından güçlü bir birliktelik mesajı verecek hem de grubun sinerjik yapısını ortaya koyacak.

Savunma sanayisinde yeni bir dönem başlıyor: Türk zırhlısı bu kez elektrikli yüklü!

Nurol Makina standında, hafif yapısı ile birçok görevde etkili bir çözüm sunan NMS-L, artan yük kapasitesi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen NMS EWB, uzatılmış şasi yapısı, arttırılmış taşıma kapasitesi ve üstün koruma seviyesi ile dikkat çeken Ejder Yalçın Havan Aracı ve Ejder Yalçın EWB sergilenecek.

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ETİKETLER
#elektrikli araç
#savunma sanayii
#zırhlı araç
#Nurol Makina
#Idef 2025
#Enms-l
#Savunma Teknolojileri
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