 | Bengü Sarıkuş

Savunma ve havacılık sanayisinden nisanda 962 milyon dolarlık ihracat

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin, nisan ayında 962 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

02.05.2026
saat ikonu 17:16
02.05.2026
Cumhurbaşkanlığı (SSB) Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma ve havacılık sanayisinin nisan ayında yükselişini sürdürdüğünü belirterek, "2026 yılı nisan ayında 962 milyon dolar gerçekleştirilirken, ocak–nisan döneminde bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayisinin nisan ayında yükselişini sürdürdüğünü ve yılın ilk dört ayında ihracatın geçen yıla göre %28 artışla 2 milyar 871 milyon dolara ulaştığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla
Türk savunma ve havacılık sanayisinin nisan ayında yükselişini sürdürdüğünü belirtti.
2026 yılı nisan ayında 962 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.
Ocak–nisan döneminde savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Bu performansın, yüksek katma değerli üretim kabiliyetlerinin, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerinin ve sürdürülebilir ihracat stratejilerinin bir yansıması olduğu ifade edildi.
BaşlıkDeğer
KurumCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB)
Açıklamayı Yapan KişiHaluk Görgün
Açıklama KaynağıSosyal Medya Hesabı
Genel Durum (Nisan)Türk savunma ve havacılık sanayisinin nisan ayında yükselişini sürdürdüğü
Nisan 2026 İhracatı962 milyon dolar
Ocak-Nisan Dönemi (Bu Yıl) İhracatı2 milyar 871 milyon dolar
Ocak-Nisan Dönemi (Geçen Yıl) İhracatına Göre Artış Oranı%28

Görgün, küresel ölçekte artan rekabet ve belirsizliklere rağmen elde edilen bu performansın, yüksek katma değerli üretim kabiliyetlerinin, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerinin ve sürdürülebilir ihracat stratejilerinin güçlü bir yansıması olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayimiz teknoloji odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürmektedir. Genişleyen uluslararası işbirliklerimiz, derinleşen ekosistemimiz ve artan üretim kapasitemiz ile ihracat performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. SSB personelimiz, savunma sanayi şirketlerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

