SoloTürk gösterisi nefes kesti

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi'nde SoloTürk gösterisi düzenlendi. Binlerce kişi o anları izledi.

18.03.2026
13:56
18.03.2026
'nin yıl dönümü kutlamaları, destanın yazıldığı topraklarda, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Türk askerinin kararlılığını ve çevikliğini simgeleyen nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Etkinlikler kapsamında 'nin göz bebeği Solotürk, yaptığı manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri sırasında gerçekleştirilen yakın geçişler, bölgedeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA HANGİ ASKERİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ?

Kutlamalar sadece hava gösterileriyle sınırlı kalmadı. Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirilen askeri geçiş töreninde donanmaya ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Solotürk, Şehitler Abidesi üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce vatandaş, Çanakkale Abidesi çevresinde toplanarak bu eşsiz görüntüleri takip etti.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu etkinlikler, Türk askerinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgedeki kutlamalar, hem denizdeki gemi geçişleri hem de gökyüzündeki hava gösterileriyle tarihi bir atmosferde devam ediyor.

