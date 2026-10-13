Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:34

TEI Genel Müdürü de uyarmıştı! Çinli araçlar Norveç ordusunun gizli bilgilerini kaydetmiş

Norveç ordusu tarafından kullanılan Çin menşeili bazı elektrikli otomobil modellerinin, ordunun bazı askeri sırlarını gizlice kaydettiği ortaya çıktı. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de yabancı elektrikli arabaları artık kampüslerin içine sokmadıklarını açıklamıştı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
TEI Genel Müdürü de uyarmıştı! Çinli araçlar Norveç ordusunun gizli bilgilerini kaydetmiş
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:34

'te askerlerin kullandığı kiralık otomobillerin askeri tatbikat sırasında personelin hareketlerini ve askeri tesislere girişte kullanılan güvenlik kodlarını kaydettiği ortaya çıktı. Dagens Næringsliv (DN) gazetesinin haberine göre, Hovedstad Tatbikatı sırasında fark edilen kayıtlarda araçların hassas askeri bilgileri depolamış olabileceği belirlendi.

TEI Genel Müdürü de uyarmıştı! Çinli araçlar Norveç ordusunun gizli bilgilerini kaydetmiş

0:00 260

Oslo Havalimanı'nın savaş zamanında korunmasına yönelik hazırlıkların yapıldığı tatbikatta, askerlerin kullandığı araçlarda kayıt özelliği bulunduğu belirlendi. Alternatif araçların yetersiz olması nedeniyle bu otomobillerin askeri alanlarda da kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

DN'nin haberine göre Hertz üzerinden kiralanan araçlar, Volvo Cars aracılığıyla Çin merkezli grubuyla bağlantılıydı. Araçlardan en az ikisinin Çinli Deepal marka otomobiller olduğu belirtildi.

TEI Genel Müdürü de uyarmıştı! Çinli araçlar Norveç ordusunun gizli bilgilerini kaydetmiş

ASKERİ KAPILARDA GİRİLEN KODLAR DA KAYDEDİLDİ

Tatbikata katılan Teğmen Fredrik Blanck, askerlerin araçlardan birinin ayarlarını incelerken video kayıtlarını fark ettiğini söyledi. Personelin kayıt özelliğini kullanmak için herhangi bir talepte bulunmadığını ve kendilerine önceden bilgi verilmediğini belirtti.

Araçların kaydettiği görüntülerde askerlerin otomobillere biniş ve iniş anları, araçların teslim alındığı noktalar, izlenen güzergâhlar ve personelin farklı noktalarda ne kadar süre kaldığı yer aldı. Görüntülerde, askeri tesislerin kapılarından geçmek için girilen güvenlik kodlarının da bulunduğu ifade edildi.

Blanck, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bazı durumlarda kapılardan geçmek için anahtar kartlarını kodlarla birlikte kullanıyoruz. Bu bilgiler video kayıtlarında saklanmıştı."

TEI Genel Müdürü de uyarmıştı! Çinli araçlar Norveç ordusunun gizli bilgilerini kaydetmiş

Olay hakkında bilgi sahibi iki kaynak da Blanck'ın anlattıklarını DN'ye doğruladı. Kaynaklardan biri, Deepal marka araçların kapsamlı kayıtlar yaptığını ve askerlerin kapılarda güvenlik kodlarını girdiği anları görüntülediğini aktardı.

Blanck, birliğine kendi araçlarındaki kayıt özelliklerinin nasıl kullanılacağı konusunda herhangi bir talimat verilmediğini de söyledi. Araç alternatiflerinin sınırlı olması nedeniyle otomobillerin hizmetten çekilmesinin eğitim faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağını belirtti.

KAYITLARIN NEREDE SAKLANDIĞI BİLİNMİYOR

Tatbikatın ardından personel erişebildiği araçlardaki kayıtları sildi. Ancak diğer otomobillerde de görüntü bulunup bulunmadığı ve kayıtların daha sonra nasıl işleneceği konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Bununla birlikte araçlardaki mikrofonların hassas görüşmeleri kaydedebilmesi ihtimali de endişeler arasında yer aldı. Birlikteki sorumlu personelin tespitleri bir rapor aracılığıyla üst makamlara ilettiği bildirildi.

TEI Genel Müdürü de uyarmıştı! Çinli araçlar Norveç ordusunun gizli bilgilerini kaydetmiş

NORVEÇ ORDUSU MEVCUT GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ SAVUNDU

Norveç askeri sözcüsü Caroline E. Lysne, ordunun araçlar ve diğer elektronik ekipmanlarla bağlantılı risklerin farkında olduğunu söyledi. Bununla birlikte belirli ülkelerden gelen araçların tamamını kapsayan genel bir yasağın uygun görülmediğini belirtti.

Lysne konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir yasak; silahlı kuvvetler, çalışanlar ve tedarikçiler açısından ortaya çıkaracağı pratik dezavantajlarla karşılaştırıldığında sınırlı güvenlik kazanımları sağlayacaktır."

Lysne ayrıca askeri birliklerin hassas bilgilerin toplanmasını önlemek amacıyla fiziksel ve elektronik güvenlik önlemlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Volvo Cars ise şirketin Geely grubuna bağlı olmasının başlı başına bir güvenlik riski oluşturduğu iddiasını reddetti. Şirket açık bir yasal dayanak bulunmadan verilerin Geely ile paylaşılamayacağını savundu.

TEI GENEL MÜDÜR AKŞİT, YABANCI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA KARŞI UYARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Biz Türkiye olarak, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz" dedi.

TEI Genel Müdürü de uyarmıştı! Çinli araçlar Norveç ordusunun gizli bilgilerini kaydetmiş

Yabancı araçlarda kamera ve çok fazla sensör olduğunu belirten Akşit şu ifadeleri kullandı:

"Haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
66 yıl önceki araştırmaya göre 'dünyanın sonuna' 1 ay kaldı! Ama işin gerçeği çok farklı
Karadeniz'de iki gemiye İHA'lı saldırı: Biri battı, mürettebat kurtarıldı
ETİKETLER
#Norveç
#Geely
#Dagens Næringsliv
#Oslo Havalimanı
#Volvo Cars
#Hovedstad Tatbikatı
#Hertz
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.