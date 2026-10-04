TEKNOFEST'in güvenliği milli teknolojiye emanet: ASELSAN sistemleri nöbet tuttu

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da düzenlenen festivalde milli imkânlarla geliştirilen ve ASELSAN tarafından üretilen sistemler nöbet tuttu.

GÜVENLİKTE ASELSAN TEKNOLOJİLERİ

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, binlerce ziyaretçinin güvenliğinin sağlanması amacıyla gelişmiş görüntüleme, izleme ve yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanıldı.

Festival kapsamında kullanılan ASELSAN imzalı güvenlik çözümleriyle etkinlik alanı çok sıkı bir şekilde izlendi. Uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli kameralar aracılığıyla elde edilen görüntüler, anlık olarak TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarıldı. Böylece güvenlik ekipleri sahadaki gelişmeleri merkezi bir yapı üzerinden anlık olarak takip etti.

ASELSAN, TEKNOFEST gibi yüksek ziyaretçi yoğunluğuna sahip büyük organizasyonlarda, güvenlik personelinin sahadaki çalışmalarını ileri teknolojiyle desteklemek için çalışmalarına devam ediyor.