Türk Savunma Sanayiinde rekor: İhracat yüzde 27,2 yükseldi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2026 yılı Şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında artış kaydetmiştir" dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 14:28

Başkanı Görgün, savunma ve havacılık sanayiinin şubat ayındaki ihracat artışına dair yazılı açıklama yayımladı. Görgün, savunma ve havacılık sanayiinin 2026 yılı Şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında artış kaydettiğini açıkladı. Aynı zamanda Görgün, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatın 1 milyar 107 milyon dolara ulaştığını, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 35,1 artış sağladığını bildirdi.

Türk Savunma Sanayiinde rekor: İhracat yüzde 27,2 yükseldi

2026 YILI ŞUBAT AYINDA 553,4 MİLYON DOLAR İHRACAT

Haluk Görgün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Savunma ve havacılık sanayiimiz şubat ayında ihracat artışını sürdürdü. Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2026 yılı Şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında artış kaydetmiştir. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış sağlamıştır. Bu güçlü performans; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin somut bir sonucudur. Savunma ve havacılık sanayiimiz, Türkiye’nin toplam ihracat hedeflerine stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği doğrultusunda hayata geçirilen Millî Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonunun sahadaki yansımasıdır. Artan uluslararası iş birlikleri, çeşitlendirilmiş pazar yapımız ve güçlü üretim altyapımız ile önümüzdeki dönemde ihracat performansımızı daha ileri taşımaya kararlıyız. Savunma ve havacılık sanayiimizin bu başarısında emeği bulunan tüm şirketlerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

