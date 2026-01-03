Türk savunma sanayisinde ilk: ASELSAN’ın piyasa değeri 1 trilyon lirayı aştı!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan güvenlik tehditlerinin ardından özellikle Avrupa'da birçok ülke savunma yatırımlarını artırma kararı aldı. Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerinde artışa yönelmesi savunma sanayisi ve havacılık firmalarının hisselerinde hızlı yükselişlere yol açtı. Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Avrupa, savunma ve güvenlik politikalarında revizyona gitti. Trump'ın göreve gelmesiyle ABD ve Ukrayna arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlarken, ABD ve Avrupa arasında ekonomik ve savunma politikaları açısından ayrışmalar görüldü.

NATO ÜLKELERİNİN SAVUNMA HARCAMASI KARARLARI HİSSELERİ YÜKSELTTİ

NATO liderlerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etmesi şirketlerin borsalarda değer kazanmasını sağladı.

2025 yılında Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim de Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine olumlu yansıdı. Bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla Asya'daki savunma sanayi şirketlerinin savunma harcamalarına ve yatırımlara daha fazla yoğunlaşacağı öngörüleri öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalaması özellikle ABD merkezli şirketlerin borsa performanslarının 2026 yılında da iyi olacağı beklentilerini artırdı.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON LİRAYI AŞAN İLK ŞİRKET OLDU

2025 yılında hisse performanslarına bakıldığında yatırımcısına ASELSAN yüzde 220 kazandırarak borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı.

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, finansal performansıyla da göz dolduruyor. ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. ASELSAN 2025 yılını 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Şirket, Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda.

Son yıllarda dünya genelinde yatırımcı ilgisi, geleneksel üretim yapan sanayi şirketlerinden ziyade teknoloji geliştiren ve bunu yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilen şirketlere yöneldi. Küresel borsalarda da büyüme potansiyeli en yüksek firmalar, teknoloji tabanlı şirketlerden oluşuyor.

Savunma sanayisinde de benzer bir ayrışma yaşanıyor. Sadece silah üreten ya da konvansiyonel savunma ürünleri sunan şirketler değil, savunma teknolojisini geliştiren şirketler yatırımcılar nezdinde önem kazandı.

AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri, yapay zeka destekli sistemler gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan ASELSAN, birçok teknolojide dünyada yalnızca birkaç şirketin yapabildiği üretimlere imza atıyor.

TOPLAM İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 95'E ULAŞTI

ASELSAN, dünyada en değerli ilk 20, Avrupa'da en değerli ilk 10 savunma sanayi şirketi arasına girdi. Geçen yıl ilk defa eklenen 3 yeni ülkeyle toplam ihracat yapılan ülke sayısı 95'e ulaştı.

Yerli tedarikçilere verilen toplam sipariş tutarı önceki yıla göre yüzde 82 arttı. Yıl içinde tedarik ekosistemiyle birlikte 103 ürün millileştirildi.

Yatırımcısına Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 188,2, Alman Rheinmetall yüzde 152,7, İsveçli Saab yüzde 130, İngiliz Rolls-Royce yüzde 102,3, İtalyan Leonardo yüzde 89,6, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 72,7, ABD'li RTX Corporation yüzde 58,5, İngiliz BAE Systems yüzde 49,2, Fransız Safran yüzde 40,2 kazandırdı.

Bu dönemde, ABD'li L3Harris Technologies yüzde 39,6, Fransız Dassault Aviation yüzde 38,8, Alman Lufthansa yüzde 37, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 28,2, ABD'li şirketler General Dynamics yüzde 27,8, Boeing yüzde 23,3, Northrop Grumman yüzde 21,5, Borsa İstanbul'da işlem gören Papilon Savunma yüzde 21, Otokar yüzde 0,3 kazandırdı.

2025 yılında Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 0,5, SDT Uzay ve Savunma'nın hisseleri yüzde 16,9, Onur Yüksek Teknoloji'nin hisseleri yüzde 20 ve Altınay Savunma'nın hisseleri yüzde 24,3 kaybettirdi.

İYİMSER BEKLENTİLER ÖNE ÇIKTI

Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) silah şirketleri KNDS ve Rheinmetall'e 4,2 milyar avroluk zırhlı muharebe aracı siparişi verdiği bildirildi.

Rheinmetall Üst Yöneticisi Armin Papperger'in 2026 yılında siparişlerin güçlü olacağına dair açıklamaları şirketin hisseleri üzerinde olumlu etki oluşturdu.

Öte yandan Çinli havayolu şirketi Air China, Airbus'tan 60 uçak satın almak için 9,53 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı. Uçaklar 2028-2032 döneminde teslim edilecek.

İtalyan savunma şirketi Leonardo ise Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı askeri korunmalarını güçlendirme yarışında olduğu bir dönemde, Dome tarzı füze kalkanlarının oluşturulmasını kolaylaştıracak yeni bir hava savunma teknolojisi tanıtma hazırlıklarına başladı.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 105 milyon dolar değerinde Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetlerin satışına onay verdi.

Patriot sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetleri içeren paketin toplam değerinin 105 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, projenin ana yüklenicilerinin ABD merkezli şirketler RTX Corporation ve Lockheed Martin olacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Danimarka'ya yaklaşık maliyeti 1,8 milyar dolar olan, dolaylı ateş koruma yeteneğine sahip, çoklu görevlerde kullanılabilecek deniz devriye ve keşif uçağı P-8A ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Bu askeri ekipmanların satışında ana yüklenici Boeing olacak.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri ile Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin 2025 yılındaki getirileri (yüzde) şöyle:

ŞİRKET 2025 GETİRİSİ

ASELSAN +220

Hanwha Aerospace +188,2

Rheinmetall +152,7

Saab +130

Rolls-Royce +102,3

Leonardo +89,6

Mitsubishi Heavy +72,7

RTX Corporation +58,5

BAE Systems +49,2

Safran +40,2

L3Harris Technologies +39,6

Dassault Aviation +38,8

Lufthansa +37

Airbus +28,2

General Dynamics +27,8

Boeing +23,3

Northrop Grumman +21,5

Papilon Savunma +21

Otokar +0,3

Lockheed Martin -0,5

SDT Uzay ve Savunma -16,9

Onur Yüksek Teknoloji -20

Altınay Savunma -24,3

