TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye’nin motor teknolojisinde geldiği noktayı değerlendirdi. Tgrthaber.com’un sorularını cevaplayan Akşit, TF6000’den TS-1400’e uzanan projelerde en kritik eşiklerden birinin TS-1400 motorunun GÖKBEY helikopteriyle gerçekleştirdiği ilk uçuş olduğunu söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye’nin motor teknolojisinde tarihi adım! Akşit: Dünyaya ilan ettik TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin motor teknolojisindeki gelişimini ve TEKNOFEST'in gençler üzerindeki etkisini değerlendirdi. TS-1400 motorunun GÖKBEY helikopteriyle gerçekleştirdiği ilk uçuşun, Türkiye'yi yüksek teknoloji sahibi ülkeler sınıfına soktuğunu ve ciddi bir teknolojik sıçrama olduğunu belirtti. TS-1400'ün sertifikasyonunun tamamlanması ve GÖKBEY ile seri üretime geçilmesiyle bu başarının daha geniş kitlelerce görüleceğini ifade etti. TEKNOFEST'e yağmura rağmen gösterilen yoğun ilginin, özellikle çocukların teknolojiye olan merakını gösterdiğini ve geleceğin mühendisleri olmaları için önemli bir özgüven sağladığını vurguladı. TEKNOFEST'in sadece havacılık ve uzay teknolojileriyle sınırlı kalmayıp tarım teknolojileri gibi farklı alanlarda da gençlere imkan sunduğunu belirtti. Siirt'ten TEKNOFEST'e katılan 14 yaşındaki bir kız öğrencinin roket yarışmasındaki başarısını, TEKNOFEST'in gençlere sağladığı motivasyonun somut bir örneği olarak gösterdi.

“TÜRKİYE’Yİ YÜKSEK TEKNOLOJİ SAHİBİ ÜLKELER SINIFINA SOKTU”

TS-1400 motorunun GÖKBEY ile ilk uçuşunun önemine dikkat çeken Akşit, “En kritik eşik bence şu arkamda gördüğünüz TS-1400 motorunun GÖKBEY’le ilk uçuşu diyeyim. Çünkü gerçek anlamda bir uçak motoru diyelim. Yani helikopter motorunun uçaktan bir farkı yok biliyorsunuzdur. Hepsi de jet motoru” ifadelerini kullandı.

Akşit, şöyle devam etti:

“Gerçek anlamda bir jet motorunun insan taşıyan bir uçuşu başarıyla gerçekleştirmesi Türkiye’yi artık yüksek teknoloji sahibi ülkeler sınıfına soktuğunun dünyaya ilanıydı bence.”

TS-1400’ün sertifikasyon sürecinin tamamlanması ve GÖKBEY ile birlikte seri üretime geçilmesiyle bu başarının daha geniş biçimde görüleceğini belirten Akşit, ilk uçuşun ise başlı başına kritik bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

“MİLLİ MOTORUN İLK UÇUŞU CİDDİ BİR TEKNOLOJİK SIÇRAMAYDI”

Akşit, “Sertifikası tamamlanınca GÖKBEY’le beraber seri imalata da girdiği zaman zaten bütün dünya görecek ama o ilk uçuş bence çok önemli bir dönüm noktasıydı, teknolojik sıçramaydı Türkiye için” dedi.

TEKNOFEST’TE YAĞMURA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

TEKNOFEST’teki yoğun katılıma da değinen Akşit, yağmura rağmen ziyaretçilerin alanı terk etmediğini ve özellikle çocukların teknolojiye yönelik ilgisinin kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi.

Türkiye’nin geleceğinin gençlerde olduğunu vurgulayan Akşit, TEKNOFEST gibi organizasyonların çocukların teknolojiyi yalnızca uzaktan takip etmek yerine yerinde görmesini sağladığını belirterek "Ülkemizin geleceği gençler ve onların bu gelişme çağında böyle teknolojik ürünlerin ağabeyleri, ablaları tarafından yapıldığını görmek kendilerine çok ciddi bir özgüven veriyor” dedi.

Kendi nesillerinin bu imkanları yaşayamadığını ifade eden Akşit, bugün teknolojiyle iç içe büyüyen çocukların geleceğin mühendisleri olabileceğine dikkat çekti.

“TEKNOFEST’İN ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞI MÜTHİŞ BİR KATKI”

Akşit, TEKNOFEST’in yalnızca havacılık ve uzay teknolojilerinden ibaret olmadığını, tarım teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda da gençlere imkan sunduğunu belirtti.

Gençlerin kendi ilgi alanlarını keşfederek bu alanların peşinden gitmesinin önemine değinen Akşit, TEKNOFEST yarışmalarında elde edilen başarıların da bu motivasyonun somut örneklerinden biri olduğunu anlattı.

TEI Genel Müdürü Akşit, TEKNOFEST’in gençler üzerindeki etkisini anlatırken Siirt’ten yarışmaya katılan 14 yaşındaki bir kız öğrenciyi örnek gösterdi. Üç yıldır roket yarışmalarına katılan öğrencinin, yarışma öncesinde roketini yetiştirmek için günlerce çalıştığını ve sonunda derece elde ettiğini belirten Akşit, bu tür başarıların TEKNOFEST’in gençlere sağladığı motivasyonun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.