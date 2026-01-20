Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

Hayati öneme sahip zaman senkronizasyonu artık yerli teknolojiye emanet. HAVELSAN tarafından geliştirilen milli zaman sunucusu TimeMaster sayesinde yurt dışı bağımlılığını bitiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 15:07

HAVELSAN, kritik ihtiyaçlar için "TimeMaster" adlı milli zaman sunucusunu geliştirdi. Yeni donanım; askeri, finansal ve sivil alanlarda hassas zaman senkronizasyonu sağlayacak. Teknoloji sayesinde stratejik öneme sahip zaman sunucusu konusunda yurt dışı bağımlığı sona eriyor.

Özellikle modern muharebe sistemlerinde, finansal işlemlerde ve telekomünikasyon altyapılarında her birimin "aynı saati" saliseler hatta nano saniyeler düzeyinde doğru göstermesi hayati önem taşıyor. HAVELSAN bu ihtiyaca yönelik yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırmak için TimeMaster ismiyle milli "zaman sunucusu" (time server) donanımı geliştirdi.

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Donanım Grup Müdürü Hayrettin Karabudak, şirkette Gemi Veri Dağıtım Sistemi (FLEETSTAR) ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemleri (SUBSTAR) ürünlerinin yöneticiliğini yaptığını söyledi.

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

Bu ürünlerin HAVELSAN'ın deniz platformlarındaki en önemli çözümleri arasında yer aldığına işaret eden Karabudak, yaklaşık 15 yılda yurt içi ve dışında 65'e yakın denizaltı ve gemide ürünlerinin kullanıldığını bildirdi.

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

AMBARGOLAR NEDENİYLE ÜRÜNLERİ MİLLİLEŞTİRİYORLAR

Salgın sürecinde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, bazı ülkelerde ortaya çıkan tekelleşme çabaları, açık ya da dolaylı ambargolar nedeniyle ürün temininde güçlüklerle karşı karşıya kalındığını anlatan Karabudak, bu kapsamda bir dizi ürünü millileştirmeyi gündeme aldıklarını ifade etti.

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

Bir platformun en önemli verisinin zaman olduğunu vurgulayan Karabudak, "Verileri hassas zaman ile senkron hale getirmezseniz geminin ya da silahların, radarların bir ahenk içerisinde çalışmasına engel olursunuz. Tüm veriler zaman ile eşleşmek zorunda ve bunun ihtiyaca göre mili saniyeler, mikro saniyeler veya nano saniyeler bazında olması gerekiyor. Bunun için de zaman sunucusu kullanmanız gerekiyor. Olası temin sıkıntılarına çözüm olarak da daha önce yurt dışından temin ettiğimiz ürünler yerine HAVELSAN olarak bir çözüm oluşturmak istedik." dedi.

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

Bu konuda 2-3 yıl önce çalışmalara başladıklarını anlatan Karabudak, bu süre sonunda yazılımlarıyla birlikte bir donanım çözümü oluşturduklarını belirtti. Karabudak, şöyle konuştu:

"Çünkü sadece zamanı sayması değil, bunu çeşitli arayüzlerle de ihtiyacı olan sistemlere dağıtabilmesi gerekiyor. Askeri alanda çeşitli senkronizasyon arayüzleri var. Sivil alanda da çok yoğun kullanım alanı var, zaman sunucusu ürünlerinin. Telekom sektöründe çok yoğun kullanılıyor ama onların ihtiyaçları biraz farklı. Bunların hepsini gerçekleştirebilmek, ürettiğiniz zamanı o arayüzler üzerinden dağıtabilmek de vakit alıyor geliştirme sürecinde. Çevre koşulu testleri ve diğer hususları tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir ürünün en erken çıkışı 24 ay, ortalamada 30-36 ayları bulabiliyor. Şu anda kendi savaş gemilerimizde bunu kullanabilecek düzeye geldik. Önümüzdeki aylardan itibaren teslim edeceğimiz FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemleri'nde bunu kendi bahriyemizin kullanımına inşallah vermeyi planlıyoruz."

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

Hayrettin Karabudak, gemilerde genellikle rubidyum atomik saatli time server bulunduğunu ve HAVELSAN olarak geliştirdikleri bu ürünleri TimeMaster olarak adlandırdıklarını söyledi.

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

TimeMaster'ların GNSS sinyalleriyle aldıkları zamanla küresel uydu sistemleriyle zaman anlamında eşleştiklerini ve bunu da çeşitli arayüzlerle dağıttıklarını anlatan Karabudak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesela savaş yönetim sistemleri, ADVENT savaş yönetim sistemimiz, radarlar, elektro-optikler, sensörlerimiz ve benzeri unsurlar hassas zaman bilgisine ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bu zaman bilgisi onların anlayabilecekleri arayüzlerle onlara iletiliyor. Böylece aslında herkesin aynı mikro saniyede ya da ona yakın zamanlarda zamanı sayabilmesini sağlıyoruz. Bunun önemi çok fazla. Birden fazla platformun birbiriyle veri paylaşımı yapması, bir geminin radarıyla diğer geminin silahının atış yapabilmesi, böylece müşterek bir harekat gerçekleştirebilmek mümkün oluyor."

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

Bu sayede verinin bir yerden başka bir yere ulaşması arasındaki zaman farkının da ölçülebildiğine ve bunların çok değerli olduğuna dikkati çeken Karabudak, "O yüzden zaman sunucuları platformların olmazsa olmaz öğelerinden bir tanesidir." dedi.

Bu çalışmalar sırasında "zaman sunucusu" ürün ailesinin altında zaman senkronizasyon kartları, özellikle denizaltılar için dünyada benzeri olmayan (otomatik kazanç ayarı ve kalibrasyon yapan) GPS anten dağıtım birimi gibi çeşitli çözümler oluşturduklarını anlatan Karabudak, şöyle konuştu:

"Zaman ve frekans çözümleri konusunda farklı ürünleri geliştirerek ülkemizde bu alandaki ihtiyacı gidermek istiyoruz. Bunları da millileştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu da bizim için çok önemli bir itici güç oldu.

Türkiye’nin "zamanı" artık yerli: HAVELSAN bir ürünü daha millileştirdi

Böyle bir zaman çözümü yarattığınız zaman askeri alandan daha çok sivil alanda kullanım imkanı var. Telekom, enerji, bankacılık sektörleri için, fabrika ve kritik tesislerde otomasyona dayalı faaliyetler için çok önemli. Zaman ve frekans çözümlerindeki bazı ürün eksiklerini de tamamlayarak bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir set oluşturmayı amaçlıyoruz. Onu yaptığımızda da HAVELSAN olarak Türkiye'de hem askeri hem de sivil alanın ihtiyaçlarını çok büyük bir oranda karşılamış olacağız."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
20 yılın en şiddetli güneş fırtınası dünyayı vurdu: İşte beklenen tehlikeler
DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor
ETİKETLER
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.